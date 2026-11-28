LO QUE DEBES SABER:

Netflix está intensificando su apuesta por el anime con el objetivo de convertirse en una plataforma líder en series de animación japonesa

La plataforma de streaming lanzará una sección dedicada a los animes más populares de su catálogo

Esta iniciativa incluye colecciones temáticas de anime, diseñadas para facilitar el acceso tanto a series populares como a novedades, con variaciones según la región

La sección de anime de Netflix incluirá títulos de gran éxito como Dragon Ball, One Piece y Demon Slayer, entre otros

La popularidad del anime ha crecido a pasos agigantados en años recientes, así que las producciones japonesas dejaron de ser un entretenimiento de nicho para convertirse en un fenómeno cultural con millones de fanáticos en todo el mundo. Por ello, es normal que compañías como Netflix apuesten tanto por franquicias como Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer, entre muchas otras.

El servicio de streaming ha tenido estrenos muy exitosos en meses recientes, empezando por Dragon Ball Super: Beerus, que escaló en el top de popularidad a pesar de las críticas de los fans. Ante esto, Netflix quiere apostar más por las producciones japonesas y convertirse en la casa del anime para rivalizar con otros servicios como Crunchyroll.

Para conseguirlo, Netflix prepara una sorpresa para los fanáticos del anime que estará disponible muy pronto en más de 190 países.

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Netflix reforzará su apuesta por el anime con esta novedad que llegará en diciembre

El fin de año se acerca y Netflix sabe que muchos fanáticos del anime destinarán su tiempo libre a disfrutar sus series favoritas. Por ello, reforzará su apuesta por las series japonesas con un proyecto para que sus suscriptores descubran y disfruten nuevas producciones de su catálogo.

En agosto de este año, Netflix lanzó Home of Anime, una sección de su servicio dedicada por completo a las series animadas japonesas más populares. La idea es reunir los mayores éxitos del anime en colecciones destacadas, para que los fanáticos tengan acceso directo y sencillo a sus nuevas series favoritas.

Esta iniciativa se lanzó originalmente sólo en Japón, pero muy pronto se expandirá a todo el mundo. Netflix planea lanzar el hub Home of Anime en más de 190 países, incluyendo Latinoamérica, Europa y el sudeste de Asia. El centro de anime también se lanzará en Estados Unidos y Canadá muy pronto.

Ahora bien, ¿qué ofrece esta sección dedicada de Netflix? Los suscriptores encontrarán colecciones temáticas que reunirá populares animes. La idea es que la programación y los títulos varíen por región, pero habrá secciones fijas, como las novedades de la temporada, los animes aptos para todo público, películas más taquilleras y una sección dirigida a los gamers.

Actualmente, esta sección de Netflix engloba animes como Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure , Ranma 1/2, Cyberpunk: Edgerunners , One Piece , Fullmetal Alchemist: Brotherhood , Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Dragon Ball Super: Beerus, My Hero Academia , Vinland Saga , Hunter x Hunter y muchos más.

Netflix prepara novedades para celebrar el lanzamiento global de Home of Anime, como una sección dedicada a los doblajes locales de cada país. Asimismo, añadirá una sección de animes basados en videojuegos y más. El centro de anime estará disponible a nivel mundial a partir del próximo 1.° de diciembre, así que falta muy poco para conocerlo.

Netflix lanzará su hub Home of Anime en más de 190 países a partir de diciembre

Netflix presumirá su top 10 de animes más populares cada mes

Para dejar claro que el anime es una de las producciones más populares de su catálogo, Netflix ahora publicará un top 10 mensual con las series más exitosas. Las listas incluirán tanto producciones originales como animes de terceros, que serán clasificados según sus visualizaciones.

Netflix sólo publicará los nombres de las series, sin revelar el número de horas vistas exactas de cada una. Como te comentamos recientemente, la lista de popularidad de octubre es dominada por Cyberpunk: Edgerunners 2, anime basado en el RPG de CD Projekt RED.

El top 3 también incluye la primera temporada de Dragon Ball Super: Beerus y Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure. Abajo está la lista completa de octubre:

Cyberpunk: Edgerunners 2

Dragon Ball Super: Beerus (Temporada 1)

Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure

The Ramparts of Ice (Temporada 2)

The Apothecary Diaries (Temporada 3)

Cyberpunk: Edgerunners

Blue Box (Temporada 2)

Tougen Anki: Nikko Kegon Falls Arc

Ranma1/2 (Temporada 3)

The Apothecary Diaries (Temporada 1)

El anime es cada vez más popular entre los suscriptores de Netflix

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con el anime.

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