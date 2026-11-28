LO QUE DEBES SABER:

Sony anunció que D ragon Ball Xenoverse 2 , Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 y Amnesia: The Bunker llegarán a PS Plus

Uno de los juegos será diferente en una región tras un cambio inesperado que favorecerá a los fans del anime

El ajuste provocó un debate entre los usuarios sobre qué selección de juegos es mejor

Sony reveló esta semana los juegos que ofrecerá sin costo adicional a los suscriptores de PlayStation Plus en diciembre de 2026. Las novedades para PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) incluyen títulos bastante atractivos, como Dragon Ball Xenoverse 2, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 y Amnesia: The Bunker.

La sorpresa es que algunas regiones tendrán una lista diferente de títulos para el próximo mes, pues Sony hizo un cambio inesperado para ofrecer un juego basado en un popular anime que regresó con todo recientemente. Por supuesto, la decisión de la compañía ha dividido la opinión de los jugadores, pues hay quienes cree que la lista original es mejor a la nueva y viceversa.

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Sony cambia uno de los juegos de PlayStation Plus Essential para diciembre de 2026

El servicio de PlayStation cerrará bien el año, pues ofrecerá atractivos títulos para los usuarios de PS4 y PS5. Dragon Ball Xenoverse 2 es uno de los juegos de pelea más completos de la franquicia de Akira Toriyama, mientras que Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 ofrece horas de diversión con las versiones mejoradas de los clásicos.

Por su lado, Amnesia: The Bunker es ideal para los amantes del terror, pues el juego de Frictional Games ofrece una aventura en un espeluznante búnker de la Primera Guerra Mundial. La cuestión es que no todos tendrán la oportunidad de disfrutar este título con su suscripción, pues Sony decidió cambiarlo.

Puede que la noticia alegre a los fanáticos del anime y el manga, pues PlayStation Plus Essential ofrecerá un juego de Bleach en lugar de Amnesia: The Bunker, pero sólo en una región. Desde hace tiempo, Sony decidió que la alineación de su servicio sería diferente en ciertos países, lo que ha dividido la apinión de sus suscriptores.

Gracias a esto, algunos jugadores podrán disfrutar sin costo adicional Bleach: Rebirth of Souls, título de Tamsoft y Bandai Namco que llegó a PS5 y PS4 en 2025. El juego de peleas abarca desde el primer arco de la franquicia de Tite Kubo hasta el enfrentamiento contra Sosuke Aizen en el Arco de los Arrancar.

Bleach: Rebirth of Souls tuvo una recepción mixta, por lo que recibió una calificación de 71 en Metacritic por parte de la prensa y un puntaje de 8.1 por parte de los jugadores. El juego de peleas sustituirá a Amnesia: The Bunker en PlayStation Plus, pero sólo en Japón.

Muchos jugadores de Occidente aseguraron que preferirían obtener sin costo el título de Bleach, pues lo consideran más interesante que el título de terror. También hay usuarios de PlayStation Plus que están contentos con Amnesia: The Bunker, ya que el juego de anime se quedó corto y no cumplió con las expectativas.

Bleach: Rebirth of Souls será parte de PlayStation Plus Essential en diciembre, pero sólo en Japón

Más juegos están en camino al catálogo de PlayStation Plus

Por ahora, Sony no ha revelado todas las sorpresas que prepara para los usuarios de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) en diciembre. Sin embargo, ya conocemos 2 de los títulos que llegarán a dichos planes en cuestión de pocos días.

A partir del próximo 15 de diciembre, juegos como Dynasty Warriors: Origins y Ratchet & Clank, la primera entrega de la clásica franquicia de Insomniac Games, se unirán al servicio. Desafortunadamente, también hay malas noticias, pues PS Plus perderá varios juegos, de los que actualmente sólo conocemos 3.

Sabemos que Granblue Fantasy: Relink, Somerville y Fade to Silence dejarán de estar disponibles en el servicio de suscripción a mediados del próximos mes.

PlayStation Plus recibirá, pero también perderá varios juegos a mediados de diciembre de 2026

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