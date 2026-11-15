La despedida de 2XKO ha sido larga y en este proceso ha tratado de redimirse con los fans que confiaron en el free to play. El equipo de desarrollo se ha encargado de devolver a sus jugadores todo el dinero que invirtieron en skins y pases de temporada, además de incluir a Seth como personaje adicional, y también colaboró con TNS para entregar un Ultimate Bundle con valor de $40 USD a los más de 1000 participantes en el torneo más grande de 2XKO.

Lo cierto es que, a pesar de que los servidores del juego permanecerán abiertos, 2XKO dejará de recibir actualizaciones en diciembre de 2026, pero a pesar de que cerrará su ciclo, recibió una mejora importante. Riot Games ha decidido que los jugadores no necesitarán instalar el sistema de seguridad Vanguard en PC. Este cambio es efectivo a partir del 12 de noviembre de 2026 con la actualización 1.3.3b.

Esto es importante porque la compañía creadora de League of Legends exige la instalación de este sistema para todos sus juegos. Uno de los métodos de seguridad más polémicos porque requiere acceso completo al sistema en PC, lo que puede comprometer la privacidad de sus usuarios. Al eliminar Vanguard, los jugadores ya no tendrán que preocuparse por sus datos, pero esto puede traer algunas consecuencias.

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¿Qué pasará ahora?

La decisión del equipo de desarrollo de 2XKO representa un cambio importante para la comunidad de PC, pues Vanguard fue uno de los aspectos más cuestionables de Riot Games. La alerta comienza a partir de que el software de seguridad de Riot utiliza un controlador con privilegios de kernel, esto quiere decir que el software puede monitorear todo lo que ocurre en tu PC, dentro y fuera de 2XKO.

La intención es detectar actividades sospechosas y evitar el uso de mods o software que afecten de forma positiva o negativa a los jugadores. Si bien es una herramienta que puede ser muy útil, vulnera por completo la privacidad del usuario al tener que confiar a ciegas en que la compañía no usará los datos con otros fines.

A través del sitio oficial de 2XKO, los desarrolladores aclararon que esta medida no obedece a las quejas y retroalimentación de los jugadores; más bien, tiene que ver con el futuro del juego de peleas. A través de las notas del parche se menciona que Vanguard necesita ser actualizado de forma periódica con información sobre el uso de nuevos métodos para hacer trampa. Sin embargo, como 2XKO ya no recibirá grandes actualizaciones después de 2026, mantener Vanguard activo sería innecesario.

2XKO dropped its final patch notes and now the Riot Vanguard requirement to play the game is going away! pic.twitter.com/eUq0HiyM7H — Home Depotemkin (@HomeDepotemkin) November 11, 2026

Eliminar Vanguard podría abrir la Caja de Pandora

La eliminación de Vanguard puede considerarse como algo positivo para la comunidad porque 2XKO necesitará menos recursos al ejecutarse y, sobre todo, los jugadores tendrán la seguridad de no tener un software invasivo corriendo de fondo mientras juegan.

Otra de las ventajas es que 2XKO ahora podrá correr en Linux, ya que Vanguard solo era compatible con Windows. Además de ampliar su compatibilidad y tener una experiencia más segura, también será posible trasladar el juego a otras plataformas como Steam Deck con mejores resultados, también la posibilidad de abrir la puerta al modding.

Esta situación ha preocupado a algunos jugadores que disfrutan de jugar 2XKO a nivel competitivo, ya que la ausencia de Vanguard puede ser una invitación para crear software para tramposos. Si bien, 2XKO ya no cuenta con un sistema de rangos, la naturaleza competitiva es de los puntos fuertes del juego de Riot Games.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta decisión en torno a 2XKO? ¿Crees que era necesario? No olvides pasar por la caja de comentarios y dejar tus respuestas al final de esta noticia. Si quieres saber más sobre 2XKO y otros juegos de pelea puedes visitar este enlace.

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