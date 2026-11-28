LO QUE DEBES SABER:

Un juego de supervivencia pixel art inspirado en Fallout está disponible gratis en Steam

En diciembre, el juego pasará a ser de pago, con un precio de $6.99 USD

Los jugadores que obtengan el juego gratis antes del 15 de diciembre podrán conservarlo de forma permanente

Hay títulos que debutan gratis en Steam, pero que posteriormente se convierten en juegos de paga. Este es el caso de un atractivo juego de supervivencia inspirado en Fallout, la aclamada franquicia de Bethesda. El título para PC está disponible sin costo en la tienda de Valve, pero eso cambiará muy pronto.

Lo que pasa es que sus desarrolladores están listos para lanzar la versión 1.0 del título y decidieron empezar a cobrar por su proyecto, que llegó a Steam en acceso anticipado. La buena noticia es que aún hay tiempo para conseguirlo gratis y disfrutar una aventura que ha recibido reseñas muy positivas.

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Juego de supervivencia en pixel art está disponible gratis en Steam por tiempo limitado

El estudio independiente NimbleBeasts trabaja desde 2024 en un juego de supervivencia que se puede disfrutar solo o en compañía de amigos, pues tiene elementos PvE, PvP y un modo Deathmatch. El juego llegó a Steam en acceso anticipado y, durante estos años, ha recibido infinidad de mejoras que han sido bien recibidas.

El título del que hablamos es Ruins to Fortress, que se ha ganado la aprobación de cientos de jugadores por su genial pixel art en 2D y su ambientación postapocalíptica. El título recupera la ambientación de Fallout, pero también se inspira en juegos de supervivencia y de defensa de bases.

En Ruins to Fortress, el objetivo principal es reunir recursos y construir el mejor refugio posible. También es indispensable fabricar armas y todo tipo de equipo para defender la base de ataques enemigos, ya sea que estén controlados por la inteligencia artificial o por otros jugadores.

El título sigue en acceso anticipado, así que aún se ofrece como un free-to-play. Esto significa que cualquier jugador de Steam puede conseguirlo gratis; sin embargo, eso cambiará el próximo mes. A partir de diciembre, NimbleBeasts lo venderá por $6.99 USD, pero aún es posible conseguirlo sin costo.

Los jugadores que lo reclamen gratis antes del 15 de diciembre podrán conservarlo en su librería de títulos para siempre. Para ello, basta con visitar la página de Ruins to Fortress en Steam y dar clic en el botón “Jugar”. Una vez que la versión 1.0 del juego esté disponible, todos los usuarios de Steam que lo reclamaron podrán seguir disfrutándolo sin costo, así que vale la pena aprovechar la promoción antes de que sea demasiado tarde.

Ruins to Fortres estará disponible gratis en Steam por tiempo limitado

¿Qué ofrece Ruins To Fortress?

Como lo comentamos, el desafío principal en Ruins To Fortress es construir la mejor base posible, con la idea de que se impenetrable para los enemigos. El título ofrece la posibilidad de usar trampas, torretas y diversos tipos de construcciones especiales para que las invasiones sean más difíciles de completar.

Por otro lado, los jugadores disponen de un gran arsenal, incluyendo una bomba nuclear, para acabar con las facciones rivales. El título también tiene un sistema de bots que permiten formar clanes, saquear locaciones, construir de forma más rápida y explorar islas con diversos niveles de dificultad.

Muchos jugadores que ya probaron Ruins To Fortress destacan su nivel de libertad, pues hay varias formas de divertirse. Hay servidores dedicados al PvE o PvP, pero también el modo Deathmatch con bots y una modalidad Sandbox que deja de lado las mecánicas de supervivencias para ofrecer una experiencia de juego más relajada.

Ruins To Fortress desafía a los jugadores a construir una base para defenderla de peligrosos enemigos

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