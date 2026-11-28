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Un jugador se hizo viral por jugar a GTA 6 en un hospital mientras su esposa estaba lista para dar a luz a su segundo hijo

Video viral que mostró al jugador disfrutando el título de Rockstar en un XBOX acumuló más de 2 millones de vistas y muchas críticas

Luego de la reacción negativa, la pareja reveló la verdad detrás de su curiosa historia

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) fue una locura y millones de jugadores hicieron todo lo posible para no perdérselo. Algunos fans de la saga de Rockstar Games fueron muy lejos con tal de disfrutar la aventura de Lucía Caminos y Jason Duval el día de su estreno. Prueba de ello es un jugador que llevó su XBOX Series X a un hospital para disfrutar GTA 6 mientras su esposa estaba en parto.

Adrian Bryant, un hombre de 24 años originario de Georgia, Estados Unidos, se volvió viral tras compartir un video en el que mostró cómo disfrutaba la nueva entrega de GTA desde la sala de un hospital, mientras esperaba el nacimiento de su segundo hijo.

El video se hizo muy popular en las redes sociales, pero Bryant no recibió la respuesta que esperaba. Muchos jugadores lo criticaron por su actitud y lo tacharon de irresponsable por dedicarle su tiempo a un videojuego en un momento tan importante de su vida. Bryant se defendió y su respuesta sorprendió a la comunidad.

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Jugador llevó su consola a un hospital para jugar GTA 6 mientras su esposa daba a luz

El lanzamiento de GTA 6, luego de una espera de más de 13 años, fue todo un acontecimiento para la comunidad de jugadores. El hype fue real y los números lo demuestran: más de la mitad de los jugadores de XBOX y PlayStation en Estados Unidos disfrutaron la secuela en su estreno, con un promedio de sesiones de 8 horas de juego el primer día.

Muchos no pudieron evitar el FOMO (miedo a perderse algo) generado por el título de Rockstar, así que jugaron en circunstancias poco frecuentes. Adrian Bryant se volvió viral luego de mostrar cómo llevó su XBOX Series X a un hospital para jugar GTA 6 mientras Autumn, su esposa de 25 años, estaba lista para dar a luz.

Su video muestra que efectivamente pudo disfrutar el título de mundo abierto sin interrupciones desde un cuarto de hospital. Esto sorprendió a muchos jugadores, pero el mensaje que compartió Bryant fue lo que hizo enfurecer a la comunidad.

El clip muestra al jugador explorando Leonida mientras se lee el mensaje “cuando tu chica está a punto de dar a luz, pero Lucía quiere tener una cita”. Esto provocó que muchos jugadores criticaran a Bryant por su actitud, pues dio la impresión de que estaba descuidando a su esposa y a su otro hijo por un videojuego.

El video acumuló rápidamente más de 2 millones de vistas y los comentarios se llenaron de todo tipo de críticas hacia Bryant. Parte de la comunidad se mostró indignada de que el jugador no estuviera con su familia en un momento tan importante.

“Vamos, hombre, ¿de verdad no podías esperar a llegar a casa para jugar? Sí, el juego es genial, pero momentos como este son mucho mejores en la vida”, afirmó un jugador. Ante las críticas, Bryant decidió responder y compartir la verdad detrás de su curiosa historia.

El video del jugador desató una oleada de críticas en las redes sociales

Fan de GTA 6 se defendió de las críticas de la comunidad

Bryant y su esposa no se quedaron en silencio luego de que su video viral se llenara de críticas. De acuerdo con la pareja, la idea de llevar la consola al hospital para jugar GTA 6 fue planeada por ambos. Esto debido a que hicieron algo similar durante el nacimiento de su primer hijo.

La pareja insinuó que incluso el personal del hospital colaboró en la actividad. Autumn reveló que ella quiso llevar el XBOX para que su esposo se relajara en un momento que puede ser muy tenso. Por su lado, Bryant explicó que GTA 6 no lo hizo un padre irresponsable, pues siempre estuvo al pendiente de su familia.

“No es que tuviera que demostrarle a nadie que soy un padre/pareja fenomenal. Amo profundamente a mis 2 hijos y haría cualquier cosa por ellos. Jugué durante aproximadamente1 hora y luego mi madre y yo vimos películas y puse una lista de reproducción con sus canciones favoritas para que se relajara cuando llegara el momento de pujar”, explicó el jugador.

La pareja confirmó que la idea de jugar GTA 6 en el hospital fue planeada por ambos

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