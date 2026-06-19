GTA VI sigue en boca de todos luego de que Rockstar Games confirmara que su preventa iniciarán la próxima semana. A falta de un nuevo trailer, la portada del juego se ha convertido en el tema principal de conversación, pues está llena de detalles y los fans descubren cada vez más referencias escondidas.

Luego de analizar la portada con detenimiento, los fans veteranos de la franquicia descubrieron una referencia bastante reveladora que está relacionada con Raúl Bautista, personaje de GTA VI, y la historia de GTA: Vice City, entrega que debutó originalmente en 2002.

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¿Quién es Raúl Bautista, personaje que aparece en la portada de GTA VI?

Lucia y Jason, protagonistas de GTA VI, estarán rodeados de un atractivo elenco de personajes. Algunos de ellos serán parte fundamental de su historia, donde el crimen, la pasión y la acción serán los principales motores de la narrativa. Uno de ellos es Raúl Bautista, quien aparece en la parte inferior de la portada del juego.

Rockstar describe a Bautista como una persona carismática e ingeniosa, en la que se puede confiar mientras sigas sus pasos. Es un criminal veterano y se dedica a atracar bancos, así que siempre está dispuesto a tomar riesgos.

Bautista destaca por su gran experiencia en la escena criminal y sus grandes habilidades para conseguir las mayores recompensas posibles. Así que es todo un profesional que se adapta a cualquier circunstancia.

“Raúl se vuelve más temerario con cada golpe. Tarde o temprano, su equipo tendrá que redoblar la apuesta o retirarse de la partida”, dice su descripción oficial.

Raul Bautista tendrá un rol muy importante en la historia de GTA VI

Fans descubren vínculo entre Raúl Bautista y personaje de GTA: Vice City

Para sorpresa de todos, Raúl Bautista fue uno de los personajes que más llamó la atención de la portada de GTA VI. Esto debido a su particular vestimenta, traje blanco y camisa púrpura, que recuerda mucho a la de Lance Vance, personaje de GTA: Vice City.

Las comparaciones entre ambos personajes fueron inevitables y algunos fans consideran que este simple detalles es un spoiler de la historia de GTA VI. Sin entrar en los detalles, Vance comete traición y eso da un giro a la historia de GTA: Vice City.

Raul Bautista y Lance Vance

Debido a su parecido con Raul Bautista, muchos jugadores creen que el personaje de GTA VI hará lo mismo y traicionará tanto a Lucia como a Jason. Lo intuyen debido a que la descripción oficial del juego habla sobre un atraco que sale mal y hace que los protagonistas paguen las consecuencias.

“Por favor, que mi chico Raúl no sea un traidor. No digas que también nos va a traicionar”, afirmó un jugador convencido de que su vestimenta es una mala señal. Sin embargo, se trata de una simple teoría creada por fans, así que no necesariamente es un spoiler de GTA VI.

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