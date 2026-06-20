Grand Theft Auto VI movió una vez más la aguja del sector financiero y los pronósticos de inversión son cada vez más positivos. Esta semana, Rockstar Games reveló la portada del juego y confirmó que su preventa iniciará en unos días.

Las revelaciones tuvieron efectos positivos para Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, pues el valor de sus acciones subió nuevamente. Esto generó aún más expectativas entre quienes esperan el momento ideal para invertir en la empresa, con la esperanza de beneficiarse del éxito de GTA VI.

Expertos reaccionaron a esta tendencia positiva que le da más fuerza a sus pronósticos financieros, por lo que compartieron algunas recomendaciones de inversión.

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Anuncio de la preventa de GTA VI disparó el valor de las acciones de Take-Two

Es un hecho que GTA VI será un éxito comercial y que venderá millones de copias en sus primeros días. Por ello, diversas instituciones y expertos financieros ven en Take-Two una apuesta segura para invertir. De hecho, el reciente anuncio de las preventas parece confirmar sus pronósticos.

Luego de la revelación de la portada de GTA VI —que causó un revuelo mediático— y la confirmación de su fecha de preventa, el valor de las acciones de Take-Two Interactive subió 4.93%, hasta alcanzar los $239.28 USD. Se trata de una clara señal de confianza para el sector financiero, que se prepara para que el juego más esperado de la década entre en su fase comercial.

De acuerdo con expertos, el periodo de preventas es muy importante para los inversionistas, pero no tanto por el flujo de dinero que se espera, sino más bien por la certeza que les da sobre la fecha de lanzamiento y como un claro indicador del interés que hay por el producto.

Es importante recordar que los retrasos del juego impactaron de forma negativa en las acciones de Take-Two, pero ahora la tendencia es a la inversa, pues es un hecho que GTA VI llegará el próximo 19 de noviembre y no habrá más cambios de fecha.

Expertos confían en el éxito de GTA VI y sus expectativas son enormes para las preventas

Para los inversionistas, fijar las preventas a 5 meses del estreno también es una excelente señal. Algunas instituciones, como el banco Piper Sandler, expresaron anteriormente su confianza en GTA VI y en Take-Two como potencial inversión antes del estreno del juego.

La institución cree que GTA VI podría vender 45 millones de unidades en PlayStation 5 y XBOX Series X|S tan sólo en su primer día en el mercado. Estos pronósticos tan positivos de ventas también han aumentado el valor de las acciones de Take-Two.

¿Qué dicen los expertos sobre invertir en Take-Two y GTA VI?

Las preventas de GTA VI no son el único factor que tiene emocionados a los inversionistas. Take-Two reportó buenos resultados financieros recientemente, con reservas netas por encima de lo esperado por Wall Street, según reporta Bloomberg.

Analistas reforzaron su teoría de que GTA VI será el lanzamiento más éxito de la industria del entretenimiento. Bloomberg Intelligence espera que el título venda entre 35 y 45 millones de copias en su primer año, lo que representaría todo un hito para la industria.

Las recomendaciones de inversión permanecen positivas ante el anuncio de la preventa de GTA VI

Jason Bazinet, experto financiero, cree que las ventas ascenderán a 70 millones de copias en los próximos 3 años y medio, lo que representará ingresos por aproximadamente $3700 millones de dólares, que podrían ascender a $4300 millones de dólares gracias a GTA Online.

Lo más llamativo de los últimos reportes de Bloomberg es que 97% de los inversionistas recomiendan comprar acciones de Take-Two, mientras que el 3% restante aconsejó, a los que ya tienen acciones, conservarlas. Ninguno de los expertos recomendó vender acciones del estudio por ahora, lo que deja claro cuál es la postura del sector financiero.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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