Parece que SEGA todavía tiene planes importantes para Sonic Frontiers. Aunque la compañía aún guarda silencio, una nueva filtración ya emocionó a muchos fans del erizo azul. Todo apunta a que una edición definitiva del juego llegaría muy pronto a Nintendo Switch 2.

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La información viene de Billbil-kun, uno de los filtradores más conocidos y acertados de la industria. Según su reporte, Sonic Frontiers Definitive Edition debutará el próximo 23 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños oficial de Sonic.

La edición definitiva tendría lanzamiento físico y digital

De acuerdo con la filtración, esta nueva versión estará disponible tanto en formato físico como digital para Nintendo Switch 2. Además, el precio sería de $49.99 USD.

Por ahora, Billbil-kun no compartió detalles sobre el contenido exacto de esta supuesta edición definitiva. Sin embargo, muchos jugadores esperan que incluya todas las actualizaciones y expansiones lanzadas después del estreno original.

Desde su debut en 2022, Sonic Frontiers recibió contenido gratuito, nuevos personajes jugables y mejoras importantes. Por esa razón, una edición completa tendría bastante sentido para la nueva consola de Nintendo.

SEGA todavía no confirma el proyecto

Lo más interesante es que SEGA todavía no anuncia oficialmente esta edición. Aun así, el rumor tomó fuerza porque recientemente apareció una clasificación por edades relacionada con Sonic Frontiers Definitive Edition.

Eso hizo pensar a muchos jugadores que el anuncio oficial podría suceder muy pronto. Además, el lanzamiento encajaría perfectamente con el periodo actual de apoyo third-party para Nintendo Switch 2.

Mientras tanto, varios fans esperan que esta versión aproveche mejor el hardware de la consola híbrida. Mejor resolución, tiempos de carga reducidos y rendimiento más estable son algunas de las mejoras más deseadas por la comunidad.

Habrá que esperar para descubrir si SEGA confirma finalmente esta edición durante las próximas semanas. El cumpleaños de Sonic sería una fecha ideal para hacerlo.

¿Te gustaría volver a jugar Sonic Frontiers en Nintendo Switch 2? ¿Crees que esta edición incluirá contenido nuevo? Cuéntanos en los comentarios.

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