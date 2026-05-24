Para nadie es sorpresa que el Wii U pasara a la historia como la segunda consola peor vendida en la historia de Nintendo, sólo superada por el infame Virtual Boy. Lo que no se sabe son las decisiones clave que Nintendo tuvo que tomar para enderezar el camino, entre las cuales estuvo el regreso del NES y el SNES.

Dado su característico hermetismo, Nintendo nunca habló públicamente de las medidas que tomó en la era del Wii U, consola que hasta ahora sólo ha vendido menos de 14 millones de unidades, un rotundo fracaso para la compañía, que venía del tremendo éxito del Wii.

Nintendo tomó medidas importantes para salvarse comercialmente tras fracaso del Wii U

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En una conversación con Game Center de la Universidad de Nueva York, Reggie Fils-Aimé, antiguo presidente de Nintendo of America, habló sobre las dificultades que Nintendo enfrentó en los tiempos del Wii U.

De acuerdo con el directivo, la consola tuvo buenas ventas el primer año, pero conforme el mercado se preparaba para la llegada de la siguiente generación de PlayStation y Xbox, las ventas se estancaron y desde el segundo año del Wii U Nintendo sabía que no iba a conseguir el éxito esperado. Así, comenzaron a examinar ideas para salir adelante en el aspecto comercial.

Fils-Aimé recuerda que se enfocaron en juegos de lanzamiento digital, de lo cual se beneficiaron algunos desarrolladores indie, aparte de que se eliminó el Wii U blanco (4 GB de almacenamiento) del mercado con el fin de enfocarse en una sola edición de la consola.

El NES y SNES Mini ayudaron a Nintendo a salir de los problemas comerciales tras fracaso del Wii U (imagen: Nintendo)

El NES y el SNES mini fueron un intento para salvar ventas del Wii U

Las consolas de 8 y 16 bits de Nintendo fueron muy populares, por lo que la compañía volteó a verlas con el fin de traerlas de regreso para que la ayudaran en este momento crítico mientras se esperaba el arribo del Nintendo Switch.

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“Hicimos eso para sostener nuestro negocio, porque necesitábamos algo que vendiera en volumen para la temporada de fiestas de fin de año”, recordó el exdirectivo de Nintendo. “Así que fue una serie de ideas comerciales en el entendido de que, bueno, el Wii U estaba en soporte vital”.

Así, en 2016 y 2017 Nintendo lanzó la línea Classic Mini con el Nintendo Entertainment System (NES) y Super Nintendo Entertainment System (SNES), respectivamente. Por su parte, Japón recibió 2 modelos diferentes: el Family Computer (Famicom) y el Super Family Computer (Super Famicom), que se asemejaban a los sistemas que vio aquel país décadas atrás.

“El punto es: cuando tienes un negocio en problemas, lo sabes. Y cuando lo sabes debes tomar decisiones decisivas para manejar la situación, manejar a tus clientes clave, ya sea consumidores o distribuidores, y dar con la solución que te dará éxito”.

¿Las consolas Classic Mini de Nintendo regresarán?

Con estos 2 lanzamientos de hardware de legado, muchos esperaban que Nintendo continuara con sistemas posteriores, como el Nintendo 64, pero la compañía paró ahí.

Gracias a las declaraciones de Fils-Aimé, hoy podemos deducir que no hay más consolas de la línea Classic Mini porque Nintendo no se encuentra en otra situación tan apremiante. No obstante, la compañía no ha descartado la posibilidad de regresar a estos sistemas legendarios, pues recordemos que el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, en 2021 expresó que siempre están en busca de ofrecer contenido retro a diferente público.

Por otro lado, tras superar el fracaso de Wii U con la llegada del Nintendo Switch, Nintendo no dejó atrás sus proyectos de lanzar hardware de antaño con fines conmemorativos, pues recordemos que a inicios de la actual década trajo de regreso al Game & Watch para celebrar los 40 años de esta consola y los 35 años de Super Mario y The Legend of Zelda.

¿Qué te pareció la idea de lanzar consolas mini de Nintendo?, ¿te gustaría que regresen? Cuéntanos en los comentarios.

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