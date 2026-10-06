A menudo pasan desapercibidos, pero los controles son uno de los aspectos más importantes de cualquier consola; al final del día, son el medio físico que nos permiten interactuar con nuestros videojuegos favoritos. Microsoft le da su debida importancia a estos periféricos, y parece que ya prepara el lanzamiento del rumoreado XBOX Elite Series 3.

Sería la más reciente adición a la línea de mandos profesionales que están pensados para los jugadores más competitivos y especialistas. Aunque la compañía aún no confirma este nuevo modelo, una reciente filtración reveló detalles inéditos y parece indicar que sólo es cuestión de tiempo para que se haga el anuncio oficial.

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Filtran el nuevo XBOX Elite Series 3 de Microsoft

La línea Elite comenzó durante la generación del XBOX One en 2015 con el lanzamiento del XBOX Elite Wireless Controller. El gigante tecnológico mantuvo el dedo en el renglón, y en 2019 lanzó el XBOX Elite Series 2. Por su parte, la versión más reciente, la Elite Series 2 Core, llegó a las tiendas en 2022.

Éste último es sólo un modelo mejorado del control de 2019, lo que significa que ya pasaron 7 años desde que Microsoft lanzó un producto completamente nuevo para esta serie de controles de alta gama. Pero en caso de que una filtración reciente sea de fiar, parece que pronto habrá un anuncio al respecto.

Esta semana, salieron a la luz nuevos detalles del rumoreado XBOX Elite Series 3. No es la primera vez que se filtra información sobre dicho mando, pero esta vez se incluyó mucha información sobre las características técnicas y mejoras.

Fue el usuario de Reddit conocido como “esketitethan” quien descubrió algunas de las especificaciones del control tras analizar de forma minuciosa los datos del sitio web de Desing Lab de XBOX, el programa que permite a los jugadores crear, diseñar y encargar sus propios mandos personalizados.

La publicación original mencionaba las fuentes, pero parece que se eliminaron posteriormente. Si bien hay que tomar este rumor con pinzas, algunos detalles descritos coinciden con filtraciones previas. Así pues, parece que sólo es cuestión de tiempo para que la compañía haga el anuncio formal.

Sale a la luz nuevos detalles del XBOX Elite Series 3 gracias a reciente filtración

Así sería el mando XBOX Elite Series 3

De acuerdo con la más reciente filtración, una de las bondades principales del XBOX Elite Series 3 serían sus joysticks con efecto Hall y tecnología TMR. La implementación de estos mecanismos podría ayudar a combatir uno de los mayores defectos de los controles contemporáneos: el drift.

A diferencia de las palancas tradicionales, los sticks con efecto Hall o magnetorresistencia de túnel (TMR) funcionan mediante imanes en lugar de emplear una conexión física, lo que mitiga el desgaste por contacto y, en consecuencia, reduce la posibilidad de que se produzca drift. La descripción sugiere que los jugadores podrán elegir entre ambos.

Otro dato curioso es que, de acuerdo con la fuente, el XBOX Elite Series 3 haría gala de tecnología háptica avanzada, y que incluso los gatillos tendrían su propia tecnología háptica y pulsaciones multietapa. Todo esto recuerda a algunas de las características presentes en el DualSense de PlayStation 5.

El control también tendría una cruceta de alto rendimiento con opciones estándar, una rueda de desplazamiento de audio, 27 configuraciones de palancas, joysticks silenciosos y múltiples opciones de carcasa frontal.

Parece que Microsoft planea vender 2 versiones principales de este mando: la “Elite Complete” y la “Elite Base”, ambas con y sin motor háptico. Esto daría un total de 4 productos para la nueva línea XBOX Elite Series 3. La filtración no menciona el precio ni una posible fecha de lanzamiento.

Como recordatorio, el XBOX Elite Series 2 Core se vende a cambio de $180 USD, así que es fácil asumir que el nuevo modelo superará ampliamente esa cifra. Debido a que la información extraída tiene un gran nivel de detalle, parece que la compañía se prepara para hacer un anuncio oficial; sin embargo, recordamos una vez más que esto es apenas un rumor.

El XBOX Elite Series 3 de Microsoft tendría retroalimentación háptica como el DualSense de PS5

Pero cuéntanos, ¿te animarías a comprar este control? Déjanos leerte en los comentarios.

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