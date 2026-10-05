XBOX Series S, aunque accesible para el mercado, ha sido un dolor de cabeza para algunos estudios. La menor capacidad de la consola en comparación con XBOX Series X supone un reto para garantizar la mejor funcionalidad, en especial en los juegos AAA.

En algunos casos, es necesario hacer trabajo adicional, pero de ello pueden resultar grandes descubrimientos como el de The Coalition, estudio de Gears of War: E-Day.

A unas horas de su lanzamiento, las primeras críticas señalan que corre muy bien en la consola de menores prestaciones de Microsoft, pero esto no es magia negra, sino un método que el estudio descifró y que ahora genera interés en otros equipos de desarrollo.

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Así es como The Coalition logró que Gears of War: E-Day corra y luzca increíble en XBOX Series S

Estamos a unas horas del estreno mundial de Gears of War: E-Day y millones de jugadores lo disfrutarán en XBOX Series S.

Sin embargo, a diferencia de otros AAA, los usuarios de esta consola pueden tener la confianza de que el juego lucirá y correrá increíble en su sistema y esto gracias al trabajo de investigación y desarrollo que realizó The Coalition.

Durante una entrevista con Digital Foundry (vía VGC), Kate Rayner, directora de tecnología de The Coalition, reconoció que desarrollar la versión para esta consola fue un reto, pero encontraron la mejor manera de explotar su potencial.

Según Kate Rayner, el contexto eran 10 GB de RAM, inferiores a los 16 GB de Series X, y la ausencia de tecnología de escalado. Ante este panorama, fue necesario entender la jerarquía en el manejo de datos que realiza la consola de Microsoft.

De acuerdo con la desarrolladora, el almacenamiento de una pequeña porción de datos puede darse en la CPU con rapidez extrema, en la RAM en mayor cantidad y con rapidez y en la SSD, pero en este caso es más lento.

Ya que no era posible considerar la CPU como opción y dada la lentitud de la SSD, The Coalition decidió ubicar una parte de los datos de la ciudad del juego en la unidad de almacenamiento para que funcionara como una especie de RAM y solo en partes que no ralenticen el juego, o sea que se hizo un trabajo muy cuidadoso para determinar qué datos funcionan en la SSD que no comprometan la experiencia.

Otros equipos están interesados en el método de The Coalition y el secreto de XBOX Series S se habría encontrado 6 años después

Posteriormente, la directora tecnológica de The Coalition, reveló que este método añade 1 GB adicional que se puede usar como RAM e impide que la calidad de Gears of War: E-Day se vea comprometida en la consola de menor poder de Microsoft.

Asimismo, la desarrolladora reveló que otros equipos y estudios han manifestado su interés en aprender el método para que sus juegos corran y luzcan lo mejor posible en XBOX Series S, algo que se logra a 6 años de su lanzamiento.

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