Desde que XBOX Game Pass llegó al mercado, el debate sobre la viabilidad económica de los servicios de suscripción en los videojuegos volvió al centro de la conversación. En esta ocasión, las críticas llegaron de Shawn Layden, expresidente de Sony Interactive Entertainment America, quien puso en duda que XBOX Game Pass sea un modelo verdaderamente rentable para los desarrolladores que colocan sus títulos dentro del catálogo desde el primer día e incluso lo comparó con un casino.

Durante su participación en el podcast The Expansion Pass (vía Games Radar), el exdirectivo de PlayStation señaló que, aunque Microsoft logre que su plataforma genere beneficios a nivel corporativo, eso no garantiza que los estudios obtengan el retorno financiero que necesitan para subsistir.

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Layden cree que Game Pass funciona como un casino para XBOX

Para explicar su postura, Layden recurrió a una comparación con la industria de las apuestas al afirmar que la plataforma (o su dueño, Microsoft) gana dinero como un casino, mientras que los creadores enfrentan un escenario totalmente distinto.

“Creo que dije en algún momento que, para que Game Pass fuera rentable, necesitaría algo así como 500 millones de suscriptores”, explicó Layden. “Es una cifra elegida como una hipérbole. Pero resulta que quizá no estaba tan equivocada. Y la gente siempre decía: bueno, Microsoft es rentable. Pero eso es como decir que el casino es rentable. La casa siempre gana, ¿no?”

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A su juicio, el problema de fondo radica en la ruptura del modelo tradicional de ingresos. En el esquema clásico, un videojuego comienza a generar ganancias una vez que amortiza sus costos de desarrollo y mercadotecnia a través de las ventas individuales. Al trasladar ese producto a un servicio mensual, esa relación directa se diluye por completo:

“En un modelo de suscripción, superar ese punto de equilibrio y entrar en una etapa de ganancias reales es simplemente imposible”, aseveró Layden.

El choque frontal con los videojuegos AAA de $70 USD

La principal inquietud del antiguo ejecutivo se centra en las producciones de gran presupuesto (AAA). Layden argumentó que un juego con un precio estándar de $69.99 USD cuenta con una ventana inicial decisiva para destacar en el mercado y recuperar la millonaria inversión que implicó su desarrollo.

Bajo esa premisa, el lanzamiento simultáneo en catálogos de suscripción entra en conflicto directo con las ventas de estreno. Layden contrastó la decisión de PlayStation, que optó por resguardar sus grandes lanzamientos fuera de PlayStation Plus en su debut, frente a la estrategia de Microsoft con Game Pass:

“Microsoft lo hizo. Puedes juzgar el resultado por ti mismo”, subrayó el exejecutivo sobre el impacto a largo plazo de esta política.

El contraste con los desarrolladores independientes

Pese a los cuestionamientos dirigidos a las grandes superproducciones, el impacto de Game Pass no resulta homogéneo en todos los sectores. Varios creadores independientes han defendido la plataforma como una vía fundamental de estabilidad y financiamiento.

Casos como el de Thomas Sala, creador de The Falconeer, y Gareth Damian Martin, responsable de Citizen Sleeper, demuestran que los acuerdos económicos por suscripción permitieron mitigar riesgos comerciales e incluso financiar el desarrollo de secuelas.

Esta divergencia deja en evidencia dos realidades paralelas dentro de la industria: mientras los estudios pequeños encuentran en el pago inicial de Microsoft un salvavidas frente a la saturación del mercado, para las superproducciones de $70 USD el modelo de suscripción sigue generando dudas sobre su capacidad de sostener presupuestos colosales.

Y tú, ¿qué piensas sobre las declaraciones de Shawn Layden? Cuéntanos en los comentarios.

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