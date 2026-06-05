Final Fantasy VII Revelation
Mientras el mundo se balancea al borde de la aniquilación, comienza la batalla final contra Sephiroth. Un meteorito surca el cielo, monstruosos guardianes planetarios siembran el caos por todo el mundo y los fuegos de la guerra arden con furia. Ahora, Cloud y sus compañeros deben hacer frente a este caos no solo para decidir el destino del planeta, sino también para poner fin a un conflicto legendario. En el capítulo final del proyecto de remake de FINAL FANTASY VII, la escala nunca ha sido mayor y lo que está en juego nunca ha sido tan importante. Surca los cielos y explora un mundo sin límites, lucha junto a un grupo al completo, domina el combate estratégico y dinámico, y prepárate para el clímax final. Un vasto planeta te espera. Todo conduce hasta aquí.
DETALLES
- Desarrollador:Square Enix Creative Studio I
- Publisher:Square Enix
- Género:Role-playing (RPG), Adventure
- Fecha de Lanzamiento:29/Junio/2027
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Final Fantasy VII RevelationMientras el mundo se balancea al borde de la aniquilación, comienza la batalla final contra Sephiroth. Un meteorito surca el cielo, monstruosos guardianes planetarios siembran el caos por todo el mundo y los fuegos de la guerra arden con furia. Ahora, Cloud y sus compañeros deben hacer frente a este caos no solo para decidir el destino del planeta, sino también para poner fin a un conflicto legendario. En el capítulo final del proyecto de remake de FINAL FANTASY VII, la escala nunca ha sido mayor y lo que está en juego nunca ha sido tan importante. Surca los cielos y explora un mundo sin límites, lucha junto a un grupo al completo, domina el combate estratégico y dinámico, y prepárate para el clímax final. Un vasto planeta te espera. Todo conduce hasta aquí.
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