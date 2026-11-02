Los jugadores de Final Fantasy XIV tendrán que esperar un poco más para conocer el siguiente capítulo de la aventura. Square Enix confirmó que la próxima gran expansión del MMORPG, Final Fantasy XIV: Evercold, sufrió un retraso y ya no llegará durante enero de 2027, como estaba previsto originalmente. La compañía también compartió nuevos detalles sobre el contenido que prepara para esta actualización.

Durante la presentación más reciente del juego, Naoki Yoshida, productor y director de Final Fantasy XIV, reveló que la expansión debutará el 23 de febrero de 2027. Por su parte, el acceso anticipado comenzará el 19 de febrero, por lo que quienes reserven el contenido podrán comenzar su aventura unos días antes de su lanzamiento oficial.

Evercold tendrá un nuevo trabajo y más contenido para los jugadores

Una de las novedades más interesantes de la presentación fue la revelación de Zephyr, el segundo de los 2 nuevos trabajos que llegarán con la expansión. Esta clase estará enfocada en el daño físico a distancia y utilizará una combinación de disparos con ballesta y el apoyo de una criatura voladora llamada Nephele.

La expansión también incorporará una nueva serie de incursiones llamada Beyond the Lifestream, que tendrá una colaboración con Final Fantasy VII Remake.

Otra de las novedades será la colaboración EVANGELION: Ghosts of Desire, que tendrá su propia incursión de alianza. También se añadirán combates de 8 jugadores de alta dificultad, con enfrentamientos contra jefes seleccionados de estas incursiones y versiones más exigentes de sus batallas.

Por si fuera poco, Yoshida confirmó una nueva dificultad llamada Fierce, que estará entre Normal y Savage. La intención es ofrecer un desafío adicional para quienes buscan enfrentamientos más complicados, pero todavía no quieren dar el salto a la dificultad más elevada.

Aquí puedes ver el avance de la expansión:

La expansión tendrá una edición de colección

Las reservas de Final Fantasy XIV: Evercold comenzarán el 4 de noviembre. Los jugadores también podrán adquirir una edición de colección que incluirá una figura de Reaper, un llavero metálico de Ethos, un peluche miniatura de Kottr, un tapiz llamado Tapestry of the Fourth y una caja especial con ilustraciones de Yoshitaka Amano.

La Digital Collector’s Edition incluirá objetos adicionales dentro del juego, como la montura Valhallar Odin, el gesto Entreat Crystal y el arma Crystal Skyltborg: Bastion. Quienes reserven también recibirán un arete que aumenta 30% la experiencia obtenida al derrotar enemigos y una minion de Kottr.

Entre otras novedades destacan un sistema de temporadas para obtener recompensas, mejoras en la creación de personajes, nuevas opciones de personalización, un sistema de combate evolucionado y cambios para las viviendas, entre otras cosas.

Final Fantasy XIV está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

¿Te convencen las novedades que prepara Square Enix para Evercold? ¿Crees que este retraso ayudará a que la expansión llegue en mejores condiciones? Cuéntanos en los comentarios.

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