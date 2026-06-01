La crisis de memoria puso en jaque a toda la industria y los jugadores ya resienten las consecuencias. La situación también puso en serios aprietos a Valve, pues recientemente tuvo que subir drásticamente el costo del Steam Deck y aún no puede confirmar el precio de la Steam Machine.

Los amantes del PC gaming tenían esperanza de que el nuevo dispositivo debutará con un precio relativamente accesible, pero todo cambió con los ajustes de precio que sufrió la portátil de Valve. Ahora, todos esperan que la Steam Machine sea más cara que el Steam Deck y supere fácilmente los $1000 USD.

Mat Piscatella, analista de Circana, compartió esta semana sus pronósticos sobre el precio de la Steam Machine y aseguró que, probablemente, el peor temor de los jugadores se haga realidad.

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¿Cuánto costará la Steam Machine? Analista comparte mala noticia

Insiders sugirieron que había una posibilidad de que la Steam Machine debutará con un precio por debajo de lo esperado. Sin embargo, las afectaciones por la crisis de memoria siguen presentes y, al parecer, Valve no tendrá alternativas para que su dispositivo esté al alcance de todos.

Recientemente, el Steam Deck OLED de 512 GB pasó de costar $549 USD a $789 USD, mientras que el modelo con 1 TB subió de $649 USD a $949 USD. Esto acabó con todas las esperanzas de que la Steam Machine tenga un precio accesible.

Mat Piscatella se unió al debate sobre el precio del hardware y pintó un panorama poco positivo. Por medio de sus redes sociales, explicó que el mercado no se comporta con normalidad y que hay muchos factores externos que lo afectan y dificultan hacer pronósticos.

El analista cree que la Steam Machine tendrá un precio base de $1399 USD para su versión estándar, es decir, la de menor capacidad de almacenamiento. Piensa que Valve también ofrecerá una versión premium del dispositivos que bien podría costar $1699 USD o más.

El encarecimiento del Steam Deck preocupa a quienes esperan la Steam Machine

Todo indica que Valve está listo para revelar la fecha de lanzamiento y el precio de la Steam Machine; sin embargo, no está claro cuándo lo hará. La crisis de memoria seguramente hará que el dispositivo sea más caro de lo esperado, lo que le quitará parte de su atractivo frente a una PC convencional.

Anteriormente, Valve advirtió que la Steam Machine no podía ser un producto subsidiado, pues ellos mismos se encargan de la fabricación y la distribución. Dicho todo esto, lo mejor es que los interesados en el dispositivo ahorren lo más posible hasta que llegue el anuncio oficial del precio.

¿Cuándo debutará la Steam Machine?

A pesar del reto que significa la crisis de memoria y el encarecimiento de los videojuegos, Valve seguirá con sus planes para el lanzamiento de la Steam Machine.

A finales de abril, el programador Pierre-Loup Grifais y el ingeniero Steve Cardinali confirmaron que el dispositivo sigue planeado para 2026. Ante la incertidumbre que existe, Valve lanzó primero el Steam Controller, mando que ya está disponible en territorios limitados a cambio de $99 USD.

Los jugadores que esperan la Steam Machine están preocupados, pues el control se agotó al instante y los revendedores empezaron a ofrecerlo por hasta $400 USD. Muchos temen que esta situación se repita con el próximo hardware y que los precios se disparen aún más.

El nuevo dispositivo de Valve sigue planeado para 2026

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