TEKKEN 8 enamoró a los fans de los juegos de lucha en su lanzamiento original en 2024, pero los problemas empezaron a hacer acto de presencia a medida que se lanzaban nuevas actualizaciones y temporadas de contenido. La situación acaba de empeorar, pues un importante miembro del equipo de desarrollo abandonó la compañía.

Hablamos de Kohei “Nakatsu” Ikeda, quien consumó una larga trayectoria de 20 años dentro de Bandai Namco antes de anunciar su salida a principios de esta semana. Lo curioso es que esta noticia llega pocos meses después de que Katsuhiro Harada, el jefe de la franquicia, también diera un paso al costado.

Estos movimientos siembran incertidumbre, y es fácil ver por qué los fanáticos del popular pero criticado videojuego de peleas están muy preocupados por el futuro a mediano y largo plazo del proyecto y la saga en general.

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Kohei Ikeda abandona Bandai Namco y el liderazgo de TEKKEN 8

A través de un comunicado en sus redes personales, el creativo japonés dio a conocer que dejará de ser el director de TEKKEN 8 y que abandonará las filas de la compañía. También expresó abiertamente su amor por los juegos de lucha, y agradeció tanto a los desarrolladores como a los fans.

“Me siento profundamente orgulloso de haber tenido la oportunidad de crear juegos junto a personas tan increíbles que pusieron todo su empeño en este trabajo. Si bien mi rol al frente del equipo como director llega a su fin, los valores que tanto yo personalmente como el proyecto siempre apreciamos —mantenernos cerca de los fans y la comunidad y construir el juego junto con todos— nunca cambiarán”, escribió el creativo.

En su emotivo mensaje, Kohei Ikeda sugiere que, a pesar de que abandonará el liderazgo de TEKKEN 8, aún permanecerá en la industria del gaming. Eso sí, se abstuvo de compartir detalles adicionales sobre cuál será su próximo gran paso en su carrera profesional.

De igual forma, el exdirector del título de lucha reconoció que hubo momentos alegres y difíciles, y que también en algunas ocasiones recibió críticas apasionadas por parte de los fanáticos. A pesar de las dificultades, aseguró que esos desafíos le ayudarán a seguir adelante.

“Mientras miro hacia el futuro de TEKKEN y la comunidad de lucha, también asumiré nuevos retos como desarrollador de videojuegos. Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar algún día”, comentó el exdirector.

La salida de Kohei Ikeda tomó por sorpresa a la comunidad, pues llega pocos meses después de que Katsuhiro Harada también abandonara Bandai Namco. En aquel momento se creía que el exjefe de la franquicia se retiraría de la industria del gaming, pero hace algunas semanas se dio a conocer que fundó VS Studios, su nuevo equipo, bajo el ala de SNK.

Tanto Kohei Ikeda como Katsuhiro Harada abandonaron Bandai Namco y TEKKEN 8

Las polémicas de TEKKEN 8

Ciertamente, la inesperada salida del ahora exdirector de TEKKEN 8 llegan en un momento complicado en la vida útil del proyecto. La actual Temporada 3 provocó la ira de muchos fanáticos, quienes expresan su rechazo hacia el enfoque tan agresivo de la nueva entrega.

Esta polémica es apenas una de las tantas controversias que afectaron el proyecto en los últimos años. El título de lucha recibió una avalancha de reseñas negativas en Steam después de que Bandai Namco agregó microtransacciones pocas semanas después del estreno oficial.

De igual forma, la Temporada 2 fue criticada universalmente por los jugadores de TEKKEN 8 por mermar el balance y, según la comunidad, restar profundidad a las mecánicas. Los desarrolladores lanzaron múltiples parches de emergencia para arreglar los problemas, pero muchos de los inconvenientes persisten.

Hace un par de semanas, Bandai Namco dio a conocer que Yujiro Hanma del anime Baki será el último luchador DLC de la tercera temporada. Por ahora, se desconoce si hay planes para lanzar más personajes en futuras actualizaciones.

El futuro de TEKKEN 8 es incierto más allá de la Temporada 3

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