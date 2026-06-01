De forma inesperada, Microsoft y ASUS anunciaron a principios de esta semana el nuevo ROG Xbox Ally X20, un nuevo modelo del popular dispositivo portátil que incluirá una pantalla OLED más grande, controles mejorados, un nuevo diseño con toques dorados y otras novedades que prometen elevar la experiencia.

El Nintendo Switch revolucionó la industria del gaming, revitalizó las consolas portátiles y demostró que dicho mercado tiene potencial. Si bien el Steam Deck es la alternativa más popular y reconocida entre los jugadores, la familia Xbox Ally X obtuvo reconocimiento y se consolidó como una opción bastante viable.

Ahora, y con motivo del 20.° aniversario de la marca Republic of Gamers, ASUS acaba de anunciar un nuevo modelo de su plataforma desarrollada en colaboración con Microsoft. Esta reedición incluirá mejoras de calidad de vida, y se venderá junto a unas gafas de realidad aumentada.

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Así es el nuevo ROG Xbox Ally X20 de ASUS y Microsoft

El lunes 1 de junio de 2026, los gigantes de la tecnología hicieron el anuncio oficial del nuevo ROG Xbox Ally X20, el tercer modelo de la serie de ASUS y Microsoft que debutó originalmente en octubre de 2025. De esta manera, ya conocemos los primeros detalles de este dispositivo.

Esta versión se basa en el Ally X del año pasado, por lo que, en esencia, debería funcionar de forma idéntica en términos de rendimiento. Eso sí, hay algunas modificaciones en cuanto a la pantalla y el hardware.

De acuerdo con el comunicado oficial, el ROG Xbox Ally X20 tiene una pantalla OLED ligeramente más grande de 7.4 pulgadas en lugar de las 7 pulgadas del resto de las ediciones. Aunque es un cambio pequeño, al tratarse de una consola portátil debería percibirse de inmediato la mejora.

La pantalla ofrece una resolución Full HD con una frecuencia de 120hz, además de compatibilidad con FreeSync Premium Pro. El brillo máximo es de 1400 nits y cuenta con certificación VESA Display HDR 1000. Esto debería hacer que los juegos y las aplicaciones compatibles con HDR se vean mejor en movimiento.

Esto es apenas la punta del iceberg, pues el nuevo modelo de la consola portátil incluye otras mejoras. Los controles también recibieron un ligero lavado de cara, lo que debería hacer que jugar sea una experiencia más ergonómica. Para empezar, la cruceta es transformable, lo que significa que puede alternar entre 4 y 8 botones.

Los joysticks del ROG Xbox Ally X20 hacen gala de un sensor TMR, que ofrece una “precisión milimétrica, un seguimiento más suave y un rendimiento más duradero”. Y sí, el comunicado recalca que este sistema elimina el siempre molesto problema del dirft de manera más eficiente que los sensores de Efecto Hall.

El ROG Xbox Ally X20 tiene una atractiva carcasa translúcida con tonos dorados

¿Cuánto costará y cuándo debutará el ROG Xbox Ally X20?

El modelo básico del ROG Xbox Ally está disponible por $599.99 USD, mientras que la versión Ally X cuesta la exorbitante cantidad de $999.99 USD. El precio de ambos modelos fue objeto de discusión y debate el año pasado, así que es normal que tanto Microsoft como ASUS se muestren cautelosos con respecto al próximo lanzamiento.

Aunque el nuevo ROG Xbox Ally X20 aún no tiene fecha de estreno ni precio oficial, es fácil asumir que será muy caro.

ASUS también dio a conocer que ofrecerá el nuevo modelo de su consola portátil junto a los lentes de realidad aumentada ROG XREAL R1 Edition 20, que ofrecen una pantalla virtual de hasta 171 pulgadas y una tasa de 120Hz. Por ahora, se desconoce si será posible comprar ambos artículos por separado.

Los lentes ROG XREAL R1 Edition 20 acompañarán al nuevo ROG Xbox Ally X20

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