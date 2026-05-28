La PS Store es muy intuitiva y fácil de utilizar, por lo que se convirtió en una de las opciones preferidas de los jugadores de PS4 y PS5 para comprar videojuegos; sin embargo, en México tiene un gran defecto: los precios solamente se muestran en dólares estadounidenses y sin los impuestos correspondientes.

Durante años, los fanáticos de nuestro país solicitaron que la plataforma digital se actualice y adopte precios regionalizados, tal como sucede en la eShop del Nintendo Switch 2 y la Microsoft Store de los ecosistemas de Xbox. Está por verse si PlayStation aceptará la moneda nacional, pero parece que por fin empieza a moverse la aguja.

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Los precios mexicanos (MXN) estarían muy cerca de llegar a la PS Store en México

A mediados de mayo, la comunidad empezó a notar que algunos videojuegos mostraban precios mexicanos en la PS Store. Es decir, en lugar de aparecer “USD” como suele suceder, en la tienda era posible ver “MXN”. Sony jamás se pronunció sobre esa situación en un comunicado oficial.

Muchos jugadores creyeron que la tienda de PlayStation por fin aceptaría pagos en la moneda nacional, pero se llevaron una enorme decepción cuando, al intentar comprar algún título, el costo regresaba a dólares estadounidenses antes de concretarse la adquisición. De igual forma, el monto aún no reflejaba el impuesto añadido.

Aunque muchos creyeron que se trató de un simple error, otros se mostraron más optimistas y señalaron que posiblemente Sony ya realizaba pruebas para aceptar pesos mexicanos en la PS Store de México. Ahora, una nueva pista parece indicar que es mera cuestión de tiempo para que los precios regionalizados lleguen a nuestra región.

En redes sociales, múltiples usuarios reportaron que, al intentar adquirir cualquier producto en la PlayStation Store, se muestra un mensaje que señala que la tienda digital ya acepta pagos en MXN. El texto incluye un enlace con más información, pero al visitar la página aparece un mensaje de error.

No son casos aislados, pues en redes sociales ya es posible encontrar múltiples jugadores que informan sobre la misma situación. Es importante señalar que la plataforma aún no cobra en pesos mexicanos, pues al momento de pagar aún aparece en dólares estadounidenses.

En Level Up, entramos en la PS Store y podemos confirmar que, en efecto, aparece un mensaje que anuncia que la tienda de PS4 y PS5 ya acepta pagos en pesos (MXN) en México. Si bien esta función aún no está habilitada y el costo de los juegos aún se muestra en USD, todo parece indicar que muy pronto llegarán los precios regionalizados a nuestro país. Deberemos esperar hasta que Sony se pronuncie al respecto.

En la PS Store de México, aparece un mensaje que adelanta que la tienda ya acepta pagos en pesos mexicanos (MXN)

PROFECO ejerce presión sobre PlayStation y exige los precios regionalizados

Este movimiento de Sony no es mera casualidad, pues parece ser una respuesta a la polémica que se desató a mediados del año pasado. En agosto de 2025, un usuario arremetió contra la tienda de PlayStation y argumentó que era injusto que los fans de México tuvieran que pagar en dólares.

El fanático dio a conocer que presentó una queja legal, e instó a otros jugadores a unirse a la causa. Al final, la situación llegó hasta los oídos de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que se puso en contacto con Sony y le notificó que debía ajustar la forma en que se muestran los precios en la PS Store.

Sony jamás respondió a esta controversia públicamente, pero parece que los recientes movimientos que se han visto en las últimas semanas en la tienda digital indican que la compañía acató las quejas y se prepara para presentar precios en pesos mexicanos en PS4 y PS5.

La PlayStation Store en México aceptaría pronto pagos en MXN

Una vez más, es importante aclarar que, en este momento, la PS Store aún cobra en dólares. ¿Eso cambiará pronto? Habrá que esperar para descubrirlo.

Mientras tanto, el soporte de PlayStation revela que la PS Store “está implementando cambios en la forma que se muestran los precios, pero es posible que algunos precios aún aparezcan en dólares debido a la transición”. Hay que tomar esta respuesta con pinzas debido a que parece provenir de un sistema automatizado.

Pero dinos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que muy pronto será posible comprar juegos en MXN? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más información sobre la PlayStation Store.

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