Contra todo pronóstico, Fortnite volvió a disparar su popularidad sin depender de personajes de Marvel, Star Wars o cualquier otra gran franquicia. La Temporada 3 del Capítulo 7 logró aumentar de forma considerable la cantidad de jugadores gracias a una mecánica completamente original que ha conquistado tanto a los usuarios casuales como a los más competitivos.

Los datos públicos recopilados por fortnite.gg muestran que el Battle Royale de Epic Games registró uno de sus mejores meses del último año, una señal de que el estudio podría haber encontrado la fórmula para mantener el interés de la comunidad.

Fortnite aumenta casi 50% su cantidad de jugadores gracias a la Temporada 3

Según las estadísticas de fortnite.gg, el promedio de jugadores concurrentes en Fortnite Battle Royale pasó de 228,000 durante mayo a más de 433,000 en junio, lo que representa un incremento cercano al 50%.

El crecimiento recuerda al enorme éxito que tuvo la temporada inspirada en Los Simpsons a finales de 2025, cuando la cantidad de jugadores pasó de aproximadamente 225,000 a 480,000 concurrentes.

Sin embargo, hay una diferencia importante: esta vez Epic Games no necesitó una colaboración con una franquicia mundialmente famosa para lograr el mismo efecto.

Todo indica que el gran responsable del aumento de jugadores es la nueva mecánica basada en espiritus, pequeñas criaturas coleccionables que los jugadores deben encontrar, capturar y extraer durante las partidas.

Este sistema añadió un nuevo objetivo más allá de simplemente sobrevivir o conseguir la victoria, ofreciendo recompensas y variantes poco comunes que motivan a seguir jugando.

Además, los eventos especiales conocidos como Power Hours han mantenido el interés de la comunidad durante los fines de semana al incrementar las probabilidades de obtener espiritus raros.

Uno de los ejemplos más claros ocurrió el 27 de junio, cuando el evento conocido como “Gummy Hour” reunió cerca de 1.6 millones de jugadores simultáneos en Battle Royale, una cifra normalmente reservada para grandes eventos en vivo.

El verdadero reto para Epic Games apenas comienza

Aunque el crecimiento es una excelente noticia para Epic Games, la historia reciente demuestra que mantener ese impulso no será sencillo.

La exitosa temporada basada en Los Simpsons también consiguió atraer a millones de jugadores, pero buena parte de ellos abandonó el juego cuando comenzó el siguiente capítulo. De hecho, el inicio del Capítulo 7 registró una caída importante en la actividad.

Ahora, el estudio enfrenta exactamente el mismo desafío de cara a la Temporada 4, prevista para finales de agosto.

Si la próxima actualización no consigue ofrecer una mecánica igual de atractiva, existe el riesgo de que muchos jugadores vuelvan a abandonar el Battle Royale.

¿Podrá Fortnite mantener este impulso?

Fortnite ha demostrado durante años que cada temporada puede cambiar por completo la experiencia de juego. Algunas innovaciones han sido enormes éxitos, mientras que otras no lograron convencer a la comunidad.

Por ahora, los sprites parecen haberse convertido en una de las mejores ideas recientes de Epic Games. La gran incógnita es si el estudio será capaz de transformar este éxito temporal en un crecimiento sostenido durante el resto de 2026 o si la historia volverá a repetirse cuando llegue la próxima temporada.

Y tú, ¿regresaste a Fortnite con esta nueva temporada? Cuéntanos en los comentarios.

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