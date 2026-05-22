Apenas pasaron unos días desde el estreno de Forza Horizon 6 y la comunidad ya empezó a romper por completo su economía. Varios jugadores encontraron métodos para farmear créditos y experiencia prácticamente sin hacer nada, algo que les permite desbloquear autos raros, giros de ruleta y mejoras a una velocidad absurda.

Lo curioso es que ni siquiera se trata de hacks externos o modificaciones raras. Todo ocurre dentro del propio juego usando configuraciones de accesibilidad, mapas creados por usuarios, un poco de paciencia y muchas ganas de conseguir los mejores autos del juego sin tener que jugarlo.

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La comunidad encontró carreras que juegan solas en Forza Horizon 6

El exploit comenzó a popularizarse gracias al creador de contenido XMBWesley, quien compartió un método que convierte a Forza Horizon 6 en prácticamente un simulador AFK.

La idea es sencilla: entrar a ciertos mapas personalizados, activar funciones como auto-steering y frenado asistido, y dejar que el juego haga casi todo el trabajo mientras el coche atraviesa objetos y acumula recompensas.

Uno de los códigos más populares es el mapa 121 812 769. Para aprovecharlo al máximo, los jugadores están usando el Subaru Impreza 22B-STI de 1998. Después de iniciar la carrera, el sistema prácticamente conduce solo mientras el jugador gana créditos, XP y puntos de habilidad.

La cosa no termina ahí. Los puntos de habilidad pueden reinvertirse para desbloquear wheelspins y recompensas adicionales, lo que acelera todavía más la obtención de dinero y vehículos.

Los desarrolladores se inspiraron en los ambientes de Japón para crear el mapa de Forza Horizon 6

Hay otro método que da 100 mil créditos por carrera sin tocar el control

La comunidad también encontró otro circuito todavía más lucrativo usando el código 197 337 317. Aquí el truco consiste en dejar acelerado el coche durante aproximadamente 40 minutos mientras completa la carrera casi por sí solo.

Muchos jugadores literalmente están dejando el control sobre la mesa con algo presionando el gatillo para volver más tarde y reclamar cerca de 100 mil créditos.

Claro, esto rompe buena parte de la progresión tradicional de Forza Horizon 6. Conseguir autos poco a poco, ahorrar créditos y completar eventos forma parte importante del loop del juego, así que convertir todo eso en una granja automática cambia muchísimo la experiencia.

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De cualquier forma, eso no ha evitado que el exploit se vuelva viral en redes sociales y YouTube. Mucha gente quiere aprovecharlo antes de que Playground Games lance un parche para bloquear estos métodos.

Mientras tanto, el nuevo Forza sigue arrasando en popularidad. El juego debutó con números enormes de jugadores y ya se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos de Xbox Game Studios en los últimos años.

Y tú, ¿usarías alguna de estas medidas para conseguir autos más rápido? Cuéntanos en los comentarios.

Forza Horizon 6 ya está disponible para Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este título de carreras desarrollado por Playground Games.