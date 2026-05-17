Quizás para sorpresa de algunas personas, Forza Horizon 6 ya es uno de los grandes éxitos de 2026. Aunque deberemos esperar hasta el lanzamiento oficial para dimensionar su alcance real, ya hizo historia y generó ingresos multimillonarios en su estreno en acceso anticipado.

El simulador de carreras llegará a las tiendas el próximo 19 de mayo de 2026, pero los jugadores que adquirieron la costosa edición de lujo ya pueden participar en el festival automovilístico de Japón a través del periodo de early access. Cientos de miles de fanáticos se unieron a la diversión.

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Forza Horizon 6 es un éxito comercial

Aunque es fácil olvidarlo, la franquicia de Playground Games es una de las más populares de Microsoft. Forza Horizon 4 permanece como el segundo juego más vendido en Xbox One sólo por detrás de GTA V, mientras que la quinta entrega dominó las listas de ventas en su relanzamiento para PS5 en 2025.

Con esto en mente, resulta poco sorprendente saber que Forza Horizon 6 ya batió récords en su debut en acceso anticipado. El videojuego ambientado en Japón alcanzó un pico máximo de 181,775 usuarios concurrentes durante el domingo 17 de mayo, lo que representa la marca más alta en la historia de la serie.

De igual forma, el título de carreras encabeza las listas de ventas en las consolas Xbox en múltiples países. La Premium Edition de $120 USD es el lanzamiento de pago más popular en las tiendas de Microsoft en Estados Unidos y otras regiones del mundo al momento de redactar esta nota.

Forza Horizon 6 ya tiene más de 1 millón de jugadores, a pesar de sólo estar disponible en acceso anticipado

Tal como señalan desde Day One (antes conocido como XboxEra), uno de los primeros eventos obligatorios de Forza Horizon 6 muestra un recuento de 1,191,886 participantes. Esto significa que la más reciente entrega de la franquicia ya cuenta con al menos 1 millón de jugadores activos.

Debido a que la Premium Edition que ofrece el acceso anticipado cuesta $120 USD, es probable que el simulador de carreras ya haya superado la barrera de los $140 millones de dólares en ingresos. Y si bien los miembros de Xbox Game Pass Ultimate pueden optar por el paquete de actualización de $60 USD para entrar en el acceso anticipado, aun así es una gran hazaña.

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Forza Horizon 6 es un fuerte candidato al GOTY

Por supuesto, deberemos esperar hasta que Microsoft comparta cifras oficiales para tener un mejor entendimiento del rendimiento comercial del juego. Aun así, el buen inicio en acceso anticipado es una excelente señal y todo parece indicar que estamos ante uno de los grandes éxitos de 2026.

Forza Horizon 6 también se perfila para ser uno de los principales candidatos al GOTY en la próxima temporada de premios. Actualmente es el título mejor calificado de 2026 con una puntuación de 92 en Metacritic, por lo que se sitúa por encima de grandes lanzamientos como Resident Evil Requiem, Pokémon Pokopia y Nioh 3.

Forza Horizon 6 es un enorme éxito comercial y ya rompió todos los récords de la franquicia en Steam

Pero dinos, ¿ya probaste la nueva entrega? ¿Qué te pareció? ¿El título cumplió con tus altas expectativas? Déjanos leerte en los comentarios.

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