Forza Horizon 6 finalmente llevó su enorme festival automovilístico a Japón, algo que fans llevaban pidiendo desde hace años. El resultado es un mapa lleno de ciudades iluminadas, carreteras montañosas, templos, zonas rurales y algunos de los paisajes más reconocibles del país.

Claro, también sigue siendo un juego de la subserie Horizon, así que puedes atravesar cercas, anuncios, bosques y prácticamente cualquier cosa que aparezca frente a tu auto mientras recorres el mapa a toda velocidad.

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Pero hay una excepción muy importante: los cerezos japoneses. Resulta que muchos jugadores descubrieron rápidamente que los famosos árboles Sakura son completamente indestructibles dentro de Forza Horizon 6. No importa qué vehículo uses ni la velocidad a la que vayas; chocar contra uno terminará frenando el auto casi por completo.

La diferencia llama muchísimo la atención porque la mayoría de árboles normales del juego sí pueden derribarse fácilmente. Y así ha sido desde entregas anteriores de la serie, por lo que se trata de una novedad importante que sorprendió a toda la comunidad.

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Playground Games quiso respetar elementos importantes de la cultura japonesa

Los Cherry Blossom, conocidos como Sakura en Japón, son uno de los símbolos culturales más importantes del país. Están relacionados con ideas como la belleza, el paso del tiempo y lo efímero de la vida, además de formar parte importante de parques, templos, santuarios y distintas celebraciones tradicionales japonesas.

Por eso, Playground Games decidió tratarlos de forma distinta dentro del juego. Torben Ellert, director de diseño de Forza Horizon 6, explicó en entrevista con The Japan Times que el estudio quería mantener el gameplay abierto y destructible característico de la franquicia, pero sin convertir ciertos elementos culturales en simples obstáculos para atravesar.

De acuerdo con el desarrollador, casi todos los árboles del juego son destruibles para hacer más divertida la exploración del mapa, pero los Sakura quedaron fuera de esa lógica precisamente por la importancia cultural que tienen dentro de Japón.

Templos y santuarios también quedaron protegidos dentro del juego

Los cerezos no son los únicos elementos especiales del mapa. El equipo de desarrollo también evitó que jugadores pudieran atravesar templos, santuarios y otros espacios considerados importantes dentro de la cultura japonesa al excluirlso del juego. La intención era evitar que el juego incentivara destruir este tipo de lugares sólo porque forman parte del escenario.

Ese detalle ha llamado bastante la atención entre jugadores porque ayuda a que Japón se sienta como algo más que un mapa bonito para correr. Parte importante de Forza Horizon 6 gira alrededor de representar distintas regiones del mundo y esta vez Playground Games parece haber puesto especial atención en respetar varios elementos culturales del país.

Además, los Sakura tienen muchísimo protagonismo dentro del juego. Durante la temporada de primavera aparecen en distintas regiones del mapa y forman parte de varios de los paisajes más llamativos de esta entrega.

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