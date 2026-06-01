Estamos en la antesala de la que bien podría ser una de las semanas más emocionantes del año, pues próximamente darán inicio los tradicionales eventos de verano. La temporada de conferencias iniciará con el State of Play de Sony, y una fuente muy confiable ya adelantó 2 de los posibles anuncios que podrían aparecer en la transmisión.

Aunque habrá que esperar hasta el martes para conocer todas las sorpresas que preparó la compañía japonesa, es muy probable que la serie God of War finalmente deje ver al público su nueva entrega. Además, hay posibilidades de que un criticado juego como servicio reaparezca con novedades.

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El God of War protagonizado por Faye se anunciaría pronto

De acuerdo con información oficial de Sony, el State of Play que se llevará a cabo el 2 de junio de 2026 tendrá una duración aproximada de una hora. Además de un vistazo extendido al nuevo Marvel’s Wolverine de Insomniac Games, se espera que la empresa nipona comparta noticias sobre más títulos first-party y proyectos de terceros.

Recientemente, Tom Henderson, confiable periodista e informante con un historial sólido, realizó un podcast en el que discutió el regreso de Call of Duty y habló sobre los posibles anuncios del evento de PlayStation. En la transmisión, se hizo eco de los rumores previos y señaló que Santa Monica Studio podría mostrar pronto su nuevo proyecto.

En específico, el jefe del medio Insider Gaming señaló que el próximo God of War hará acto de presencia en el State of Play de esta semana. También explicó que el anuncio iba a tener lugar inicialmente en abril de 2026, pero que la revelación se pospuso hasta junio por razones desconocidas.

De acuerdo con los reportes anteriores, la nueva entrega de la saga se alejará de Kratos y pondrá en el centro de atención a Faye, la madre de Atreus y la segunda esposa del Fantasma de Esparta. También se espera que Tyr, el dios nórdico de la guerra, haga acto de presencia.

Lo que llama la atención es que, según los rumores, el nuevo spin-off de God of War será muy ambicioso, pues tendría representaciones de múltiples culturas, como la japonesa y la china. Igual de interesante, se dice que la campaña explorará diferentes mitologías, incluida la maya. Al parecer, el objetivo de Cory Barlog y su equipo es expandir el universo de la franquicia con esta nueva entrega.

Tom Henderson fue uno de los primeros en hablar sobre un título en 2D de la saga con elementos metroidvania, lo que finalmente se confirmó después como God of War: Sons of Sparta. Así pues, el informante ya demostró ser una fuente de fiar. Dicho esto, lo mejor será moderar las expectativas para evitar decepciones.

El nuevo juego de God of War protagonizado por Faye se mostrará en el State of Play, según rumor

Por ahora, el único juego de la franquicia que ya tiene confirmacion oficial es el remake de la trilogía original. Dicho proyecto está en sus etapas iniciales, según reveló Santa Monica Studio en su momento.

FairGame$ reaparecería con un nuevo nombre

Aunque la posible revelación de la próxima entrega de God of War sería uno de los anuncios más emocionantes del evento, se espera que haya otras sorpresas. En su podcast, Tom Henderson comentó que el criticado FairGames$, el juego como servicio de Haven Studio, también hará acto de presencia.

El título multijugador se dejó ver por primera vez en 2023, y desde entonces ha enfrentado numerosas polémicas detrás de escena. Jade Raymond, fundador del estudio, abandonó la compañía en mayo del año pasado. Poco después, se dio a conocer que el director Daniel Drapeau también se alejó del juego para empezar a trabjar en WB Montreal.

De acuerdo con el informante de Insider Gaming, FairGame$ reaparecerá en el State of Play bajo un nuevo nombre: Break In. No hay más detalles al respecto, pero es probable que se confirme la fecha de lanzamiento y otros detalles sobre la jugabilidad, el modelo de negocio y más en caso de que el rumor sea preciso.

El criticado FairGame$ se dejaría ver en el evento de Sony con un nuevo nombre: Break In

Pero dinos, ¿te emociona el rumor de God of War? ¿Le darías una oportunidad a Break In? Déjanos leerte en los comentarios.

Visita esta página para encontrar todos los anuncios oficiales relacionados con el State of Play.

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