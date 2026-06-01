Según los reportes, Resident Evil Requiem es un punto de inflexión para la franquicia de Capcom. Un antes y un después respecto a la historia que conocemos desde 1996.

La saga seguirá con vida, pero se piensa que a partir de ahora habrá novedades en todo sentido, incluyendo los lugares en que sus eventos tienen lugar.

Debido al origen de la IP y sus creativos, algunos piensan que una entrega en Japón podría suceder en cualquier momento, tal como pasó con Silent Hill f, y recientemente el productor del juego habló sobre esta posibilidad.

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¿Un Resident Evil en Japón? Podría suceder

Durante una entrevista con el medio japonés Futaman (vía VGC), Masato Kumazawa, productor de Resident Evil Requiem, habló sobre los escenarios en los que podría tener lugar la franquicia en el futuro.

Raccoon City se inspiró en Estados Unidos, un poblado español fue el escenario de Resident Evil 4, pero poco se ha dicho sobre la posibilidad de que haya un juego en Japón.

Al respecto, el creativo señaló que el equipo de desarrollo lo ha considerado y no descarta la idea:

“Creo que un escenario japonés es algo en lo que todos los fans japoneses de Resident Evil han pensado, y yo también lo he considerado. Como el equipo de desarrollo está principalmente basado en Japón, creo que todos los miembros lo han pensado. Aunque Japón no ha aparecido como escenario de juego hasta ahora, podría aparecer en algún momento en el futuro".

Resident Evil Requiem podría ser un antes y un después en la franquicia

Capcom no quiere que Resident Evil se vuelva aburrido

Una franquicia de videojuegos con varias entregas se vuelve exitosa por mantener una esencia y no romper con elementos básicos.

En el caso de Resident Evil, Capcom supo manejar correctamente esta situación por 30 años, pero no quieren que la saga se vuelva aburrida al no tomar riesgos.

Al respecto, el productor de Requiem aseguró que no harán locuras pensando en los próximos juegos de la saga y en los intentos que hagan por innovar y ofrecer algo fresco:

“No comprometeremos los elementos centrales de la serie, como los personajes y los acontecimientos que se desarrollan, y seguiremos preservando lo que la serie valora. Sin embargo, si seguimos lanzando el mismo tipo de juego una y otra vez, los jugadores acabarán aburriéndose, así que nos gustaría seguir enfrentándonos a nuevos retos de cara al futuro“.

Victor Gideon, antagonista de Resident Evil Requiem

Konami dio ese paso con buenos resultados

Un Resident Evil en Japón no resulta una idea tan alocada si consideramos que la franquicia apela a Occidente y también que hay otra IP que ya dio ese paso.

Se trata de Silent Hill, pues el año pasado Konami lanzó Silent Hill f, una entrega que tiene lugar en un pueblo de Japón durante la década de los 60. Fue la primera vez que la saga de horror se movió fuera de la ciudad maldita inspirada en EUA y el resultado fue positivo ante la crítica y los jugadores.

Konami ya dio ese paso hacia Japón con Silent Hill f

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