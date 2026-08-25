La historia de Gears of War está a punto de regresar al momento que lo cambió todo. Durante gamescom 2026, se presentó un nuevo trailer de Gears of War: E-Day, esta vez enfocado en su campaña.

El título llevará a los jugadores 14 años antes de los acontecimientos del primer Gears of War, cuando la Horda Locust emerge desde las profundidades de Sera y comienza una lucha desesperada por sobrevivir.

Marcus y Dom regresan al inicio de la pesadilla

El nuevo material muestra parte de la experiencia narrativa protagonizada por Marcus Fenix y Dominic Santiago, quienes deberán enfrentarse a los primeros horrores del E-Day.

La propuesta busca contar el origen de esta guerra y, al mismo tiempo, explorar el comienzo de la relación entre ambos personajes.

Las imágenes dejan claro que The Coalition apuesta nuevamente por la violencia característica de la franquicia, con combates contra los Locust y una atmósfera marcada por el caos que inició la guerra.

Gears of War: E-Day llegará en octubre

Gears of War: E-Day estará disponible el 6 de octubre de 2026. Los responsables del juego confirmaron que será exclusivo de consolas Xbox Series X|S, aunque también tendrá versión para PC.

Además, estará disponible desde el día 1 en Game Pass, por lo que los suscriptores podrán disfrutar la nueva aventura de Marcus y Dom sin comprarla por separado.

¿Te convence este regreso a los orígenes de Gears of War? ¿Qué esperas de la campaña de Gears of War: E-Day?Cuéntanos en los comentarios.

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