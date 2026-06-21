Gears of War: E-Day es, en más de un sentido, un regreso en forma a las raíces de la franquicia. Además de situarse antes de la trilogía original, presentará mecánicas que intentan evocar los tiempos de gloria de los primeros títulos de la serie. Eso sí, recuperar una función muy querida por la comunidad supuso todo un desafío técnico y de diseño.

El más reciente videojuego de la serie de The Coalition y Microsoft se dejó ver con un extenso adelanto a principios de junio en el XBOX Games Showcase 2026. Allí, se confirmó que el debut está previsto para el 6 de octubre y se compartieron muchos detalles sobre la campaña.

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El modo cooperativo para hasta 4 jugadores regresa en Gears of War: E-Day

La historia del título de acción se enfocará una vez más en Marcus Fenix y Dominic Santiago, quienes formarán parte del Escuadrón Bravo junto a la veterana Mags Carter y el novato Lucas Reyes. El equipo deberá hacerle frente a los temibles Locust mientras intentan sobrevivir a la invasión de la ciudad de Kalona.

La presencia de 4 personajes en la narrativa también atiende a una necesidad de gameplay. En efecto, Gears of War: E-Day será la primera entrega en 15 años en admitir modo cooperativo para hasta 4 jugadores. Recordemos que la última vez que se vio esa función fue en Gears of War 3 de 2011.

En una charla con GamesRadar+, Matt Searcy, director creativo del nuevo título de The Coalition, explicó que implementar dicho modo multijugador representó un desafío desde una perspectiva de diseño. Además, el equipo de producción debió lidiar con una serie de retos técnicos.

“No voy a mentir, fue una inversión enorme. Decidimos incluir el modo cooperativo para 4 jugadores para reflejar la esencia de Gears. Nuestras historias casi siempre giran en torno a un escuadrón de 4 personas, ¿verdad?”, comentó el desarrollador.

Más allá de los desafíos tecnológicos que los desarrolladores de The Coalition tuvieron que sortear durante la producción, el apartado multijugador también fue crucial para dar forma al diseño de niveles. Gears of War: E-Day se lleva a cabo principalmente en una sola ciudad, lo que obligó al estudio a replantear la forma en que crean los entornos.

“Incluimos modos de juego para 4 jugadores en el pasado, y claramente funcionaban, así que se trata de crear los espacios adecuados con las dimensiones correctas. Nos aseguramos de que el juego funcione a la perfección tanto en solitario como en cooperativo para 2 jugadores, y también en cooperativo para 3 y 4 jugadores”.

En efecto, Gears of War: E-Day se podrá jugar con hasta un máximo de 4 jugadores en línea, pero también podría haber menos participantes en una sesión. Y sí, la campaña se puede abordar en su totalidad en solitario. Adaptar el diseño de niveles a todas esas posibilidades fue una gran tarea.

“Nuestras mecánicas están pensadas para un solo jugador: tendrás a tu equipo contigo y el juego funcionará de maravilla si juegas solo. Pero también creemos firmemente en la experiencia cooperativa, ya que te permite probar diferentes tácticas y experimentar con varias cosas a la vez en nuestros grandes escenarios de combate; es muy divertido”, concluyó Matt Searcy.

Gears of War: E-Day será compatible con modo cooperativo online para hasta 4 jugadores co-op local a pantalla dividida para 2 jugadores

La recarga activa también regresa en la nueva entrega

En definitiva, Gears of War: E-Day intenta ser un regreso a los orígenes de los primeros títulos de la serie de XBOX. Además de traer de vuelta el modo cooperativo para cuartetos, esta precuela presentará la ya icónica recarga activa, una mecánica central que permite recuperar munición más rápido y conseguir una bonificación de daño.

Eso sí, esta popular función de los juegos clásicos estará presente en la más reciente entrega con un cambio sutil pero significativo. De acuerdo con Matt Searcy, ahora el indicador de la recarga activa aparecerá en el centro de la pantalla en lugar de alguna de las esquinas superiores.

“Puedes cambiar la posición de la recarga activa a la esquina superior derecha si lo prefieres, pero observamos a través de nuestras pruebas que la barra en el centro de la pantalla es donde la gente usa más la recarga activa. Se convierte en parte de su experiencia”, comentó el director creativo de Gears of War: E-Day.

Finalmente, el desarrollador de The Coalition señala que esta mecánica ahora otorgará efectos especiales a ciertas armas. Por ejemplo, los jugadores podrán cancelar la recarga de la escopeta Gnasher para disparar antes, pero renunciarán a la bonificación de daño.

La recarga activa regresa en Gears of War: E-Day con un pequeño cambio

Pero dinos, ¿planeas jugar la campaña en cooperativo o en solitario? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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