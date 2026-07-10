La decisión de PlayStation de eliminar el formato físico de sus consolas a partir de 2028 marcará un antes y un después en la industria. No hay vuelta atrás, pues Sony ya tiene planes para su fábrica de manufactura de discos.

¿Era posible otro tipo de decisión? No, según un reputado analista, quien recordó que no se trata solo de la compañía japonesa y su marca, sino de gran parte de la industria que tiende hacia el formato digital.

Desde su perspectiva, el final del formato físico es inevitable y hubiera sucedido, si no en el PS6, en el PS7.

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Daniel Ahmad señala que el final del formato físico en los videojuegos es inevitable

En una larga publicación de X, el reconocido analista de Niko Partners, Daniel Ahmad, compartió su perspectiva sobre la decisión de PlayStation de poner fin al formato físico a partir de 2028.

Al respecto, señaló que el fin del formato físico en los videojuegos es inevitable pues el ecosistema de consolas actual, y lo que viene en el futuro, están planeados para favorecer el consumo de contenido digital:

"Lo primero que cabe destacar de la decisión de Sony es que era algo que, inevitablemente, iba a ocurrir en algún momento con las consolas. Si no era la PS6, sería la PS7.

Las ventas digitales de juegos completos en PlayStation han pasado de menos de 10% antes del lanzamiento de la PS4 a cerca de 80% en la actualidad.

En Xbox ya supera 90%, y la verdad es que me sorprende que no hayan sido los primeros en hacerlo. Sí, estas cifras incluyen juegos exclusivamente digitales, lo que refleja la situación actual del mercado, pero no incluyen DLC, microtransacciones ni suscripciones/juegos gratuitos. Lo cierto es que, a estas alturas, el ecosistema de las consolas es casi totalmente digital“.

It's more like Apple removing the CD Drive from its laptops starting in 2008.



There were definitely a high number of complaints at the time, but not a single person is complaining about it today. You couldn't find many people complaining in the early 2010s either.



The first… https://t.co/BahlYTUABe — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 9, 2026

Sony, y otros editores, quieren aumentar su margen de ganancias eliminando elementos del mercado

Por otra parte, Daniel Ahmad enfatizó que una de las razones por las que compañías como Sony y otros editores van en camino a la adopción total del formato digital es el aumento de su margen de ganancias.

Para ello, es necesario eliminar algunos elementos del mercado, tanto minorista como de segunda mano, ya que un venta digital les asegura mayores ingresos:

"Actualmente, se pueden revender, regalar o incluso solicitar reembolsos de juegos físicos. Con los juegos digitales, no se tienen los mismos derechos. Con el objetivo de maximizar el gasto por usuario, Sony está prácticamente eliminando el mercado de software usado para PS6 y asegurándose de que todo el software vendido tenga un alto margen de beneficio, obteniendo así un porcentaje de las ganancias“.

Las próximas consolas serán para los que tienen más dinero y Sony quiere compensar la pérdida de usuarios

Otra parte importante del análisis del especialista de Niko Partners tiene que ver con el futuro de las consolas.

Desde su perspectiva, Sony se preparara para que PS6 cueste más de $1000 dólares y la estrategia es crear condiciones de mercado para aquellos jugadores entusiastas que estén dispuestos a gastar más que nunca.

Las consolas de nueva generación no serán accesibles y la compañía japonesa ya piensa en compensar la pérdida de usuarios:

"Sony sabe que la PS6 se adentra en un mercado donde las consolas costarán más de $1000 dólares y el jugador promedio se lo pensará 2 veces antes de actualizar su consola el primer día. Si bien parte de la estrategia consiste en reducir costos, también se debe a la constatación de que las consolas ya no serán dispositivos de consumo masivo de $199 dólares y que deberán centrarse en los jugadores más exigentes, dispuestos a gastar más que nunca“.

La decisión de PlayStation es similar a la de Apple con sus computadoras en 2008

Finalmente, Daniel Ahmad comparó la decisión de PlayStation con aquella que tomó Apple en 2008 cuando Steve Jobs lanzó la MacBook Air sin unidad lectora de disco. El directivo dijo que era la primera portátil de este tipo pensada para descargas digitales.

En ese sentido, el analista piensa que las quejas se perderán con el paso del tiempo y se normalizará el consumo digital:

"Es como Apple cuando la unidad de disco de sus portátiles a partir de 2008. Sin duda, hubo muchas quejas en aquel entonces, pero hoy en día nadie se queja. De hecho, no era común encontrar quejas sobre ello a principios de la década de 2010“.

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