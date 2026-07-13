Assassin’s Creed Black Flag es, según la opinión de muchos jugadores, la mejor entrega de la franquicia. Es por eso que la confirmación de un remake generó entusiasmo y dudas en partes iguales. ¿Acaso una nueva versión es necesaria? Gracias a una promoción especial, fanáticos afortunados podrán conseguir el juego completamente gratis y descubrirlo por sí mismo.

Esta iniciativa ya está activa y permanecerá así por un par de días. Lo mejor es que participar es muy rápido y sencillo, y es innecesario cumplir con requisitos molestos. La cereza en el pastel es que los ganadores recibirán sin costo alguno la edición digital más costosa del popular remake del clásico moderno de 2013.

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¿Cómo obtener gratis Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

La cuenta oficial de la franquicia acaba de lanzar un nuevo sorteo de tiempo limitado en redes sociales. La convocatoria ya está activa, y prácticamente cualquier jugador puede participar y tener la oportunidad de obtener gratis la Deluxe Edition de Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

De acuerdo con las instrucciones oficiales, los usuarios interesados sólo deben dar like a la publicación y seguir el perfil oficial de la franquicia de Ubisoft en X (anteriormente conocido como Twitter). El último paso es igualmente sencillo, pues las personas tienen que retuitear el post original con el nombre con el que llamarían a su barco pirata.

Los miembros del Discord oficial también pueden unirse a esta iniciativa, y sólo deben reaccionar a la publicación dedicada a la rifa con un emoji de un pájaro en el canal #giveaways.

Al seguir estas sencillas instrucciones, los fanáticos participarán automáticamente y tendrán la oportunidad de conseguir uno de los regalos. La compañía francesa confirmó que el sorteo inició el lunes 13 de julio y cerrará sus puertas hasta el 20 de julio de 2026, así que los jugadores tienen aproximadamente una semana para registrarse.

La rifa estará disponible en todo el mundo, con excepción de Cuba, Irán, Sudán y otros países. Afortunadamente, los fanáticos de México y la mayoría de Latinoamérica podrán participar.

Giveaway time! 🙌



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Here's how:

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🦜Reply to this post with what you would call your pirate ship. pic.twitter.com/zVkN2ILExC — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 13, 2026

Se ofrecerán gratis un total de 15 códigos para canjear la Deluxe Edition de Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Según las instrucciones que se compartieron en un post de seguimiento, se obsequiarán 5 copias por plataforma, es decir, XBOX Series X|S, PlayStation 5 y PC. Esa edición del sandbox tiene un precio de $70 USD.

Ubisoft hace hincapié en que los ganadores serán seleccionados de forma aleatoria dentro de los 30 días hábiles posteriores al sorteo a través de un mensaje privado en la red social que se utilizó para registrar la participación. En caso de que el fan afortunado no responda durante el plazo establecido, se elegirá a otro ganador.

La rifa del remake de Assassin's Creed Black Flag ya está disponible y los jugadores ya pueden registrarse

Assassin’s Creed Black Flag Resynced es un éxito comercial

La Deluxe Edition del remake de Ubisoft incluye múltiples paquetes cosméticos que otorgan atuendos y otros objetos para personalizar al protagonista y el barco principal. Entre las recompensas encontramos el Pack Maestro Asesino, que otorga un traje para Edward, una espada, una pistola y una baratija.

En definitiva, este sorteo representa una buena oportunidad para probar gratis una de las sorpresas más gratas de 2026. Este remake renueva por completo el apartado visual de la entrega original con gráficos más detallados, nuevos efectos, texturas de mejor calidad y mucho más. También se rediseñó el sistema de combate cuerpo a cuerpo y se añadió más contenido narrativo.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced debutó oficialmente el 9 de julio de 2026 con una recepción mayormente positiva. Actualmente presume una calificación promedio de 84 en Metacritic, y reseñas favorables en Steam. Eso sí, el título enfrentó a ciertas críticas por la prominencia de microtransacciones.

A pesar de la polémica, el proyecto de Ubisoft tuvo un muy buen inicio. La compañía francesa reveló que el juego vendió 2 millones de unidades en sus primeras 24 horas, y los datos revelan que superó un récord de 100,000 jugadores concurrentes en PC. Para poner ese dato en perspectiva, vale la pena recordar que Assassin’s Creed Shadows debutó con un pico máximo de 64,825 usuarios.

La Deluxe Edition de Assassin's Creed Black Flag Resynced incluye todo este contenido adicional

Pero dinos, ¿ya te registraste para tener la oportunidad de ganar gratis tu copia del juego? Déjanos leerte en los comentarios.

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