La nostalgia es una herramienta muy poderosa, y los recientes relanzamientos de Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2 lo dejan muy claro. Aunque se desconoce cuánto vendieron los ports recién estrenados en PS4 y PS5, fuentes anónimas señalan que son incluso más populares que el polémico CoD: Black Ops 7 del año pasado.

Los fanáticos estarán de acuerdo en que los clásicos modernos de 2010 y 2012 son algunas de las mejores entregas de la serie, pues tienen campañas muy memorables y expandieron tanto el apartado multijugador como el modo zombies con nuevos conceptos nunca antes vistos en la saga en aquel entonces.

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Call of Duty: Black Ops 1 y 2 serían más populares que CoD: BO7

Tras semanas de rumores y especulación, Activision confirmó que ambos títulos tendrían un port para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y sin que nadie lo esperara, las nuevas versiones se lanzaron oficialmente el pasado 9 de julio de 2026 con mucho entusiasmo. Y sí, parece que fueron un enorme éxito comercial.

El medio CharlieIntel citó una fuente anónima que señala que los nuevos ports Call of Duty: Black Ops 1 y 2 tienen más jugadores activos en PS4 y PS5 que CoD: Black Ops 7 en todas las plataformas combinadas. En ningún momento se compartieron cifras de usuarios ni unidades vendidas.

El título de 2025, que representó uno de los mayores puntos bajos en la historia de la franquicia, fue un fracaso comercial y quedó muy por detrás del rendimiento de entregas anteriores de la franquicia. Actualmente está disponible para PS4, PS5, XBOX One, Xbox Series X|S y PC.

Es por eso que saber que las nuevas versiones de los videojuegos antiguos tienen más jugadores activos que el más reciente lanzamiento de la saga es sorprendente. Muchos fanáticos incluso teorizan que Activision eliminó el contador de jugadores que aparecía en el menú principal para evitar que los fanáticos hicieran una comparación.

CharlieIntel ya demostró ser una fuente de fiar, pero la información que compartió en redes sociales carece de confirmación oficial y, por ende, debe tomarse con reservas. Activision aún no revela el número de unidades vendidas ni se ha pronunciado sobre el aparente éxito de los relanzamientos de Call of Duty: Black Ops 1 y 2.

Eso sí, ambos juegos aparecen en la lista de los títulos más vendidos en la PS Store en Estados Unidos, Reino Unido y otros territorios. Llama la atención que incluso es más popular que Grand Theft Auto VI y otros estrenos importantes, como el remake de Assassin’s Creed Black Flag.

De igual forma, recordemos que el anuncio oficial de los nuevos ports tuvo una reacción muy positiva en redes sociales y superó en número de interacciones al primer post relacionado con Call of Duty: Modern Warfare 4, la próxima entrega que debutará en octubre de este año.

Call of Duty: Black Ops 1 y 2 superan en popularidad al polémico CoD: BO7 de 2025

Call of Duty: Black Ops y CoD: Black Ops 2 son un éxito a pesar de las polémicas

Aunque la comunidad está muy contenta por tener la oportunidad de revisitar los títulos retro de la franquicia, los relanzamientos fueron incapaces de evitar la polémica y el debate.

En primer lugar, los juegos se lanzaron en medio de la controversia que gira alrededor del fin de los juegos físicos. Muchos jugadores planearon boicotear a la compañía y afirmaron que sólo comprarían títulos que tuvieran disco, pero los estrenos de los ports hicieron que muchos fanáticos abandonaran las protestas.

De igual forma, las nuevas versiones de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 recibieron críticas por sus precios elevados. Cada título cuesta $40 USD, y es necesario adquirir por separado los paquetes de expansión. La buena noticia es que los juegos y todo el contenido descargable tiene descuento como parte de una promoción especial de PS Plus.

Los ports recibieron reseñas negativas por parte de un sector de la comunidad debido al contenido eliminado y la falta de mejoras gráficas. Por si fuera poco, ya hay reportes de hackers y tramposos.

Los nuevos ports de Call of Duty: Black Ops son más populares que Black Ops 7, a pesar de todas las polémicas

Pero dinos, ¿compraste otra vez los juegos clásicos de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

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