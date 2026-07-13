PlayStation está jugando con fuego y su decisión de eliminar el formato físico en 2028 no se limita a los usuarios. Una cadena de fabricación, distribución y venta en tiendas se vería afectada de manera importante pues, al final, una caja con un código no es una versión física.

Las críticas persisten y son cada vez más fuertes. Recientemente, los representantes de las tiendas minoristas en Reino Unido alzaron la voz contra Sony.

Señalaron que eliminar los discos no representa un avance y criticaron que la compañía japonesa pusiera las decisiones corporativas por encima del consumidor que es el que paga por un juego.

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Asociación de tiendas minoristas tunde a PlayStation por querer eliminar el formato físico

Por medio de un comunicado (vía The Game Business) la Asociación de Minoristas de Entretenimiento (ERA) fijó su postura respecto a la decisión de PlayStation de eliminar el formato físico a partir de 2028.

Al respecto, la directora de ERA, Kim Bailey, declaró:

“El anuncio de PlayStation de que los grandes juegos ya no estarán disponibles en disco es un triunfo de la conveniencia corporativa sobre la elección del consumidor.

Cada año, millones de jugadores eligen comprar copias físicas porque valoran la verdadera propiedad. Un disco puede compartirse con la familia, intercambiarlo, coleccionarse, preservarse y, lo más importante, se puede jugar con él años después. Una licencia de descarga a menudo no ofrece ninguna de esas libertades“.

Posteriormente, la directora señaló que no están en contra del avance tecnológico y la presencia del formato digital, la preocupación está en la eliminación de una opción de mercado que deja millones de dólares al año y que sigue atrayendo a un sector del público.

En ese sentido, declaró:

“Los minoristas ven esta demanda todos los días. Los juegos físicos siguen atrayendo a la gente a las tiendas y aportando valor real a los consumidores a través de regalos, coleccionismo y reventa. La industria debería adoptar todas las formas legítimas en que los consumidores quieren comprar juegos, no restringir sus opciones.

La distribución digital ha transformado los videojuegos y es enormemente popular, pero debería complementar los formatos físicos, no reemplazarlos.

Los consumidores merecen la libertad de elegir cómo comprar su entretenimiento. Eliminar discos no representa progreso, simplemente elimina la elección. Eso es malo para los jugadores, malo para los minoristas y, en última instancia, malo para la salud y la preservación a largo plazo de nuestra industria del juego“.

La cadena GAME es una de las más importantes en Europa y podría verse seriamente afectada por la decisión de PlayStation

¿Las tiendas minoristas están en riesgo?

Aunque el anuncio fuerte vino por parte de PlayStation, se trata de los grandes editores de la industria que desean dar ese paso hacia el formato digital cuanto antes.

Recientemente, el reconocido periodista Jason Schreier explicó la repartición de los ingresos por la venta de un juego de $70 dólares entre los involucrados, ya sea una copia física o digital.

En el caso de la copia física, la repartición incluye a la tienda minorista y la manufactura y distribución del juego. Con una copia digital, todo se reparte entre el dueño de la plataforma y el editor. La imposición del formato digital beneficia a ambos a costa de quitar del negocio al resto.

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