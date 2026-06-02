El State of Play previo a Summer Game Fest 2026 tuvo muchos anuncios emocionantes, pero no hay dudad e que Sony Interactive Entertainment decidió que era importante guardar lo mejor para el final. El evento cerró con broche de oro con la revelación de God of War Laufey, un spin-off de God of War que llegará próximamente a PlayStation 5.

Pero, ¿qué es God of War Laufey? En resumen es el tan rumorado juego protagonizado por Faye, gigante guerrera de Jötunheim, segunda esposa de Kratos y mama de Atreus. El juego es desarrollado por Santa Monica Studios, compañía que nos mostró 20 minutos de gameplay de este emocionante título.

God of War Laufey te llevará a un lugar misterioso que combina mitologías

Al principio del gameplay, Santa Monica Studios nos mostró que esta aventura inicia con el argumento motor de God of War (2018). Como seguramente recuerdas, la muerte de Faye es lo que motiva a Kratos y Atreus a salir a una aventura para dejar sus restos en un lugar especial.

Así pues, todo comienza con la muerte de Faye, cuyo espíritu se transporta a un lugar muy extraño y ella despierta con un solo objetivo: encontrar una forma de regresar a casa. Por supuesto que eso es más fácil decirlo que hacerlo, puesto que en el camino se encontrará con muchos peligros y enemigos poderosos.

Lo interesante de este lugar es que no parece ser exclusivo de la mitología nórdica. De hecho, el reino donde se desempeña la historia de God of War Laufey combina elementos de diferentes mitologías ya que se trata del lugar donde se lleva a cabo la vida después de la muerta de despiadados dioses.

Esto nos lleva a lo siguiente: ¿qué tal se juega God of War Laufey? Por lo que pudimos ver en el video seguirá una linea muy similar a la de los God of War más recientes. Es decir, se trata de una aventura en tercera persona con cámara sobre el hombro y la cual apuesta por un enfoque cinematográfico.

El combate sí parece presentar cambios importantes, pero parece tener el mismo peso e importancia que en God of War y en God of War: Rangarök. Dichio esto, la realidad es que God of War Laufey es más ágil que Kratos, por lo que se espera un sistema de combate que apuesta más por la escencia hack and slash.

¿Cuándo llegará God of War Laufey?

Desafortunadamente, Sony Santa Monica no compartió una fecha de lanzamiento para God of War Laufey. Así pues, es probable que tengamos que esperar hasta finales de 2027 para tenerlo en nuestras manos.

Estaremos al pendiente y te contaremos cuando tengamos novedades de God of War Laufey y su fecha de lanzamiento.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por jugar God of War Laufey? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver toda nuestra cobertura del State of Play. Por otro lado, aquí encontrarás más noticias relacionadas con God of War.