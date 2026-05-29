El anime y el manga son más populares que nunca, pero su principal enemigo también se ha fortalecido con el paso de los años: la piratería. Sólo en 2025, la industria del anime perdió un estimado de $38 mil millones de dólares debido a la distribución ilegal de sus obras más importantes.

Por supuesto, esta situación afecta a Dragon Ball, One Piece, Bleach, Naruto y demás franquicias que son un fenómeno internacional. Las autoridades de Japón han combatido la piratería con varias iniciativas, pero los estudios de animación consideran que aún no es suficiente.

Durante una reunión con la Cámara de Representantes de Japón, varias empresas del sector, entre ellas Toei Animation, exigieron más proyectos y medidas para acabar con la piratería que afecta al anime y al manga.

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Toei Animation y más estudios alzan la voz contra la piratería de anime y manga

Con la colaboración de autoridades de otros países, Japón ha logrado cerrar importantes sitios de piratería. En 2024, la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE) de Estados Unidos cerró importantes sitios que distribuían anime de forma ilegal, incluyendo algunos que operaban desde Latinoamérica.

Un año antes, Kakao Entertainment identificó a los operadores de uno de los sitios más grandes de piratería de manga, que llegó a distribuir más de 20,000 títulos. Desde 2025, Japón se comprometió a unirse a la lucha con iniciativas más serias y efectivas.

Toei Animation quiere hacer lo posible para proteger Dragon Ball y One Piece, sus franquicias más populares y rentables a nivel internacional. Durante la reunión con la Cámara de Representantes de Japón, la compañía y otros estudios de animación alertaron del peligro que aún representa la piratería para su negocio.

Miembros de diversas empresas señalaron que la piratería es uno de los obstáculos principales para que el anime y el manga alcancen su verdadero potencial. Además, es sólo una parte de una extensa lista de problemas que la industria aún tiene que resolver, como las crisis laborales, la falta de nuevo talento y más.

Estudios de anime siguen preocupados por el impacto negativo de la piratería

Kiichiro Yamada, director general senior de Toei Animation, exigió medidas más contundentes contra la piratería, pues sólo de esta forma podrán proteger de manera exitosa los derechos de sus obras e impulsar sus ventas en el extranjero.

El directivo explicó que el anime aún tiene un potencial enorme para crecer a nivel internacional, por lo que es importante combatir la distribución ilegal de obras como Dragon Ball y One Piece.

Para poner esto en perspectiva, los ingresos del anime superan los $13 mil millones de dólares en el extranjero, por lo que ya superan a los ingresos nacionales. De esta forma, el anime se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante para Japón.

Japón combatirá la piratería de anime y manga con inteligencia artificial

Las autoridades del país asiático no se quedarán con los brazos cruzados ante las constantes quejas de la industria. De hecho, ya tienen un plan para combatir de forma más efectiva la piratería de anime y manga con inteligencia artificial.

A finales de 2025, la Agencia de Asuntos Culturales de Japón confirmó una inversión de ¥100 millones de yenes para desarrollar un sistema de inteligencia artificial. Las autoridades lo usarán para detectar imágenes y textos de mangas o animes utilizados en material distribuido ilegalmente.

La tecnología permitirá extender el combate contra la piratería más allá de los sitios que la difunden, pues incluso servirá para detectarla en las redes sociales. Japón ha hecho pruebas con la herramienta desde 2024 y su objetivo es usarla a nivel internacional.

Sistema de IA protegerá a las franquicias más importantes de la industria

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