LO QUE DEBES SABER

Grand Theft Auto 6 eliminó la función para repetir misiones que está presente en GTA 5 y Red Dead Redemption 2

GTA 6 ofrece 15 espacios de guardado, lo que permite a los fans registrar su progreso de forma estratégica en momentos clave

La filosofía de diseño del juego se centra en ofrecer diversas formas de completar las misiones

Grand Theft Auto 6 ya está disponible, así que poco a poco empiezan a salir detalles que sus desarrolladores mantuvieron en secreto hasta el lanzamiento. Si bien esta nueva entrega da un paso al frente en muchos aspectos y presenta numerosas innovaciones, también eliminó funciones de títulos previos.

La ausencia de una función en particular generará el descontento de los fanáticos que disfrutaban repetir una y otra vez sus misiones favoritas. Esa limitación hará que los jugadores sean más selectivos y cuidadosos al momento de guardar el progreso de su partida.

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GTA 6 no permite repetir las misiones completadas de la campaña

Todos los juegos de la franquicia de Rockstar Games presentan un mundo abierto gigantesco que está lleno de misiones principales que permiten progresar en la narrativa central, así como objetivos secundarios que presentan actividades adicionales.

En GTA: San Andreas, GTA IV y otros juegos de la serie, es imposible repetir una misión una vez que la completamos. Eso nos obliga a jugar con los archivos de guardado en caso de que deseemos revisitar una parte de la campaña. Si bien es un esquema funcional, la entrega de 2013 nos mal acostumbró.

Por si olvidaron, vale la pena recordar que Grand Theft Auto 5 presenta un sistema de puntuación en la que obtendremos medallas de bronce, plata y oro en los niveles si realizamos ciertas acciones. De esta manera, es factible repetir las misiones cuantas veces queramos para mejorar nuestra puntuación.

Red Dead Redemption 2 también permite rejugar las misiones que ya completamos, lo que resulta bastante cómodo y útil si queremos revisitar una sección en específico de la aventura de Arthur Morgan o John Marston.

Los fanáticos que sacaban provecho de esa función estarán muy decepcionados de saber que está completamente ausente en Grand Theft Auto 6. Efectivamente, es imposible repetir las misiones una vez que las completamos. En teoría, esto significa que debemos reiniciar el juego desde el principio si queremos rejugar una parte de la campaña.

Pero claro, todavía hay una alternativa. GTA 6 introduce un total de 15 ranuras de guardado, por lo que es posible utilizarlas todas para hacer puntos de control en momentos específicos de la historia. Si logramos administrar los espacios correctamente, será posible revisitar algunas secciones del juego sin tener que comenzar desde 0.

Por supuesto, hay muchísimas más misiones que ranuras para guardar la partida. De acuerdo con Eurogamer, será necesario utilizar un nuevo espacio cada 6.6% de progreso para abarcar la mayor parte de la campaña.

Y como ya es tradición en los títulos modernos de Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 también presenta una ranura de guardado automático que, como su nombre indica, almacena nuestro progreso cada vez que ocurre un hito dentro del juego.

Según los informes, GTA 6 tiene misiones importantes que hacen avanzar la narrativa. Parece que el título avisa con antelación que se avecina un momento clave de la campaña, lo que es un buen indicador para utilizar uno de los espacios de guardado por si queremos volver atrás más adelante.

GTA 6 no tiene un selector de misión como el de Grand Theft Auto 5

Es más difícil fallar las misiones en Grand Theft Auto 6

Las misiones son uno de los aspectos en los que los desarrolladores pusieron más atención durante la producción de la secuela. David Hynd, vicepresidente de tecnología de GTA 6, explicó que el objetivo del equipo era ofrecer múltiples alternativas para completar un mismo nivel.

“El equipo adoptó una filosofía de diseño más abierta en este proyecto. Por ejemplo, queríamos reducir la cantidad de fallos en las misiones para el jugador que experimenta o prueba algo diferente. Y queríamos animar al jugador a hacer lo que le pareciera correcto según su estilo de juego particular”, comentó el creativo.

En consecuencia, Rockstar Games confirmó que es más difícil fracasar en las misiones por el simple hecho de que hay “muchas maneras diferentes” de abordar todas las situaciones.

“Es mucho más difícil mantener las misiones lo más abiertas posible (especialmente en un juego tan grande como este), pero la libertad y flexibilidad que ofrece al jugador valió la pena”, afirmó David Hynd.

Miles de personas se reunieron en Twitch y otras plataformas de streaming para ver a sus creadores de contenido favoritos completar las misiones y explorar el vasto mundo abierto. En cuestión de horas, Grand Theft Auto 6 batió un impresionante récord de espectadores concurrentes.

En Grand Theft Auto 6, es más complicado fallar una misión

Pero cuéntanos, ¿usabas el sistema para repetir misiones? Déjanos leerte en los comentarios.

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