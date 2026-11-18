LO QUE DEBES SABER

Grand Theft Auto 6 se lanzó en Nueva Zelanda, lo que permitió que el juego rompiera récords de streaming con 6.38 millones de espectadores simultáneos

YouTube lideró las retransmisiones con 2.66 millones de espectadores, seguido por Twitch y Kick

El lanzamiento de GTA 6 superó el récord anterior de retransmisión que ostentaba VALORANT

Grand Theft Auto 6 es, sin ninguna duda, el videojuego más importante de la década. La espera finalmente acabó, pues por fin está disponible en un país: Nueva Zelanda. México y el resto del mundo deberá esperar un par de horas más debido a la diferencia horaria, pero eso no impidió que el juego ya rompiera un impresionante récord.

Todo parece indicar que GTA 6 batirá todas las marcas y quedará plasmado para siempre en los libros de historia de la industria de los videojuegos y el entretenimiento en general. Deberemos esperar hasta su debut oficial del 19 de noviembre para entender con mayor precisión su alcance, pero los primeros datos de streaming son muy alentadores.

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Grand Theft 6 en Twitch, YouTube y Kick, con millones de espectadores

A diferencia de la inmensa mayoría de los videojuegos que llegan a las tiendas de todo el mundo al mismo tiempo, Grand Theft Auto 6 adoptó un formato de estreno escalonado. Esto quiere decir que el título debutará a la medianoche de la hora local, según el país y la región. Es posible que se trate de una medida para evitar saturaciones en los servidores.

A pesar de que una gran cantidad de jugadores desean iniciar su aventura por Rockstar Games a oscuras, muchos otros disfrutan ver cómo otras personas exploran el mapa de Vice City y completan algunas misiones de la campaña narrativa. En consecuencia, GTA 6 debutó con el pie derecho en plataformas de streaming.

De acuerdo con datos de Stream Charts, Grand Theft Auto 6 logró acumular la impresionante suma de 6.38 millones de espectadores simultáneos tan sólo 90 minutos después de su lanzamiento regional en Nueva Zelanda. Esto demuestra que hay un enorme interés por el título de mundo abierto.

YouTube lideró la lista con 2.66 millones de viewers concurrentes, seguido de Twitch con 2.5 millones de espectadores y Kick con 1.31 millones de personas que sintonizaron transmisiones en vivo del videojuego de Rockstar Games y Take-Two Interactive. Es una hazaña al recordar que estamos en plena semana laboral.

GTA 6 dejó en vergüenza al récord anterior, que le pertenecía a VALORANT. El FPS de Riot Games logró un pico máximo de 1.74 millones de espectadores simultáneos en diversas plataformas de streaming cuando celebró el lanzamiento de su Beta cerrada en aquel 2020.

Cabe la pena destacar que hubo una promoción que ofrecía a los jugadores la posibilidad de ganar códigos para acceder a la sesión de prueba del videojuego multijugador con el simple hecho de sintonizar transmisiones en vivo, lo que sin duda impulsó la popularidad de múltiples streamers y creadores de contenido.

A pesar de no contar con un incentivo similar, Grand Theft Auto 6 se las arregló para triplicar con creces el récord anterior de VALORANT. Y al considerar que su lanzamiento global tendrá lugar hasta el jueves 19 de noviembre, es fácil asumir que el número de viewers aumentará a medida que más países tienen acceso al juego.

GTA 6 tiene más de 2 millones de espectadores tan sólo enTwitch y ya pudo batir un récord de streaming

Diferencias en los horarios de lanzamiento de GTA 6 genera preocupación por los spoilers

En este momento, hay 2.7 millones de espectadores en la categoría de GTA 6 tan sólo en Twitch, lo que está muy por encima de los casi 300,000 viewers de Just Chatting y los 105,000 de World of Warcraft. Es más que evidente que la comunidad está muy contenta con finalmente ver el juego de Rockstar Games en su máximo esplendor.

Pero claro, los largos tiempos de espera que hay entre territorios también podrían abrir la puerta a la posibilidad de que se empiecen a compartir videos y detalles relacionados con la historia de Jason Duval y Lucía Caminos.

Si bien Rockstar Games tiene medidas muy estrictas que prohíben la publicación de spoilers, lo mejor será utilizar redes sociales e Internet con sumo cuidado a partir de este momento. La prominencia de imágenes, descripciones y videos sobre la narrativa general aumentará significativamente a finales de esta semana, a medida que más jugadores tienen acceso a GTA 6.

Tristemente, los fanáticos de México, Estados Unidos y otros países del continente serán de los últimos que podrán disfrutar el juego debido a las diferencias horarias. Con esto en mente, muchos fanáticos empezaron a configurar sus consolas XBOX para cambiar la región a Nueva Zelanda, un método funcional que podría implicar baneos y castigos.

Dan Clancy, director de Twitch, afirmó que su equipo realizó una serie de preparativos ante el inminente lanzamiento de GTA 6. También confirmó que modificará una de sus reglas para permitir que los streamers ganen más dinero al transmitir el título de Rockstar Games.

Los fans tienen miedo de toparse con spoilers de Grand Theft Auto 6

Pero cuéntanos, ¿planeas ver transmisiones en vivo del juego? ¿Te esperarás al lanzamiento para disfrutarlo a tu ritmo? Déjanos leerte en los comentarios.

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