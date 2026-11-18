LO QUE DEBES SABER:

PlayStation Network sufrió una caída horas antes del esperado lanzamiento de GTA 6 , impidiendo iniciar sesión y descargar el juego

El lanzamiento exclusivamente digital y la enorme demanda de GTA 6 habrían saturado la plataforma

Sony reconoció los problemas y trabaja para restablecer el servicio, mientras pide paciencia a los usuarios

Sony recomendó precargar GTA 6 desde el 10 de noviembre para evitar la congestión

Grand Theft Auto 6 está a unas horas de su debut y al tratarse del videojuego más esperado de la historia la expectativa es que habría ciertos problemas en plataformas digitales.

Dado que el juego es enteramente en ese formato, pues la edición “física” no incluye disco, solo un código, millones de jugadores están descargando el título en este momento, sobre todo después de leer las reseñas que lo ubican como el juego mejor calificado de la historia.

Sin embargo, esto ya tiene consecuencias, pues usuarios reportan la caída de la PlayStation Network, una pesadilla para quienes desean jugar ya este videojuego.

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Jugadores reportan problemas con la PlayStation Network y esto es lo que sabemos

Hace unos momentos, jugadores de PlayStation reportaron en redes sociales y foros una serie de problemas con la PlayStation Network.

De acuerdo con la información hasta ahora, los usuarios tienen dificultades para iniciar sesión, entrar en la PlayStation Store y también para descargar juegos. Esto supone un problema importante en este momento pues millones se encuentran en la descarga de GTA 6.

User reports indicate problems with Playstation Network since 10:08 AM EST.

How is it affecting you? #PlaystationNetworkDownhttps://t.co/BUAxJDck86 — Downdetector (@downdetector) November 18, 2026

Aunque no se sabe la razón específica, Sony ya confirmó el problema y en el sitio oficial se muestra el siguiente mensaje:

“Es posible que tengas dificultades para iniciar juegos, aplicaciones u otras funciones de red. Estamos tratando de resolver el problema lo más pronto posible. Gracias por tu paciencia”.

PlayStation Network se cayó a unas horas del debut de GTA 6

Sony advirtió de problemas en su plataforma digital por culpa del juego de Rockstar Games

Aunque la caída de la PlayStation Network es un mal trago para los jugadores, más en este momento, es algo que Sony presupuesto hace un par de semanas.

La compañía japonesa sugirió a sus usuarios que realizaran la precarga de GTA 6 a partir del 10 de noviembre para evitar contratiempos como el que tiene lugar en la previa al lanzamiento del juego.

Dado que se trata del juego más esperado de la historia y sus preventas son multimillonarias, en este momento debe haber una saturación en la plataforma digital de PlayStation. La mayoría en busca de descargar GTA 6 cuanto antes.

De acuerdo con la información oficial, PlayStation ya trabaja en una solución para este problema en su plataforma digital, así que solo resta esperar a que todo se normalice.

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