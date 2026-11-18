Lista completa con todos los cheats oficiales de GTA 6: cómo desbloquear e introducir los trucos para conseguir munición infinita, dinero y mucho másPor Ulises Contreras el
Grand Theft Auto 6 sigue la tradición de la franquicia y presenta una larga lista con trucos que permiten obtener armas, ser inmune al daño y mucho más
LO QUE DEBES SABER
- GTA 6 introduce más de 60 trucos oficiales que ofrecen beneficios dentro del juego
- Los trucos no están disponibles hasta que los jugadores completan la campaña principal de Grand Theft Auto 6
- El Menú de Progreso del juego revela los códigos necesarios una vez que se cumplen los requisitos para desbloquearlos
Grand Theft Auto VI (GTA 6) es el juego más esperado de la década, y por fin está disponible. Si bien la nueva entrega presenta nuevos sistemas e innova en muchos frentes, en general se mantiene bastante fiel a las raíces de la franquicia. En consecuencia, y como ya es costumbre en la serie, tiene muchos cheats oficiales.
Los trucos permiten romper las reglas del juego para desbloquear armamento, modificar el comportamiento del mundo abierto, conseguir grandes sumas de dinero al instante, recuperar salud, obtener munición infinita y un largo etcétera. Eso sí, la forma en que funcionan es muy diferente con respecto a otros títulos de Rockstar Games.
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Cómo desbloquear e introducir los trucos oficiales de Grand Theft Auto 6
Los fanáticos acérrimos de la franquicia sabrán de sobra que la gran mayoría de los títulos de la serie de Rockstar Games y Take-Two Interactive presentan amplias listas con cheats. Si bien esos trucos presentan su serie de restricciones que impiden desbloquear logros o progresar en la campaña, en general son una buena forma de disfrutar el mundo abierto sin limitaciones.
GTA 6 se mantiene en esa línea, y presenta más de 60 trucos que ofrecen beneficios para al jugador, ventajas para el combate, cambios para el mapa y un largo etcétera; sin embargo, y a diferencia de otros juegos de la franquicia, los jugadores no podrán introducir estos cheats tan pronto inicien la aventura de Lucía y Jason.
En esta ocasión, los fans primero deben completar la campaña principal de Grand Theft Auto 6; parece que el final no influye en este requisito, así que es posible llegar a cualquiera de las conclusiones y aun así ganar el derecho a utilizar trucos. Después de ver los créditos, se desbloqueará la sección de Cheats en el Menú de Progreso.
Cada truco tiene sus propios requisitos para desbloquearse, lo que significa que los jugadores no podrán simplemente introducir una combinación de botones para utilizarlos. Se desconoce el motivo detrás de esta decisión, pero es posible que es una medida para garantizar que los fans exploren Vice City con calma y evitar que lleguen al final de la campaña casi al instante.
Una vez que se desbloquea el Cheat deseado, es necesario abrir el teléfono del juego al presionar la cruceta del D-Pad. Después, hay que mantener pulsados L1 + R1 en PlayStation 5 y LB + RB en XBOX Series X|S mientras se introduce el código correspondiente.
Por suerte, parece que los 61 trucos disponibles en Grand Theft Auto 6 utilizan secuencias con botones direccionales, lo que significa que los códigos son idénticos para PS5 y XBOX. Es una buena manera para evitar que haya disparidad entre los fans de las consolas de Sony y Microsoft.
Todos los trucos para Jason y Lucía en GTA 6
$250.000 ― Te da $250,000 USD al instante
- Requisito de desbloqueo: Terminar la historia
- Código: Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha
Borracho ― Te emborrachas a ti y a tu pareja al instante
- Requisito de desbloqueo: Gasta $2500 USD en alcohol
- Código: Sin confirmar
Aumentar el nivel de peligro ― Incrementa el nivel de calor en todo el mapa
- Requisito de desbloqueo: Pierde un nivel de búsqueda de 3 estrellas un total de 25 veces
- Código: Izquierda, Abajo, Derecha, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba
Aumentar nivel de Búsqueda ― Sube el nivel de Se Busca en todo el mapa
- Requisito de desbloqueo: Pierde un nivel de búsqueda de 3 estrellas un total de 50 veces
- Código: Sin confirmar
Enfoque ilimitado ― La concentración del personaje nunca se agota
- Requisito de desbloqueo: Termina la historia
- Código: Abajo, Arriba, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Derecha
Desactiva el daño por caída ― Eres inmune al caer desde una gran altura
- Requisito de desbloqueo: Sobrevivió a una caída de más de 40 pies más de 20 veces
- Código: Sin confirmar
Paracaídas ― Obtén un paracaídas para tu inventario
- Requisito de desbloqueo: Completa 50 saltos en paracaídas o haz un salto desde 300 pies o más
- Código: Sin confirmar
Chaleco antibalas ― Consigue un chaleco antibalas
- Requisito de desbloqueo: Completa 100 entrenamientos
- Código: Abajo, Arriba, Izquierda, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba, Abajo, Abajo
Reparación de vehículos ― Repara completamente el vehículo actual
- Requisito de desbloqueo: Consigue el primer puesto en 10 carreras en Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club y Boone Speedway
- Código: Sin confirmar
Nitro ilimitado ― Nunca se gasta el óxido nitroso de los vehículos
- Requisito de desbloqueo: Completa 50 saltos con vehículos
- Código: Sin confirmar
Todos los trucos de combate y vehículos de Grand Theft Auto 6
Munición máxima ― Rellena toda la munición hasta alcanzar su capacidad máxima
- Requisito de desbloqueo: Consigue 25 medallas de bronce o superiores en los campos de tiro
- Código: Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Arriba, Abajo, Izquierda
Munición infinita ― La munición nunca se agota
- Requisito de desbloqueo: Consigue 25 medallas de plata o superiores en los campos de tiro
- Código: Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Abajo, Abajo, Abajo
Sin recargar ― La munición nunca se agota y nunca necesitas recarga
- Requisito de desbloqueo: Consigue 25 medallas de oro en los campos de tiro
- Código: Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Abajo, Abajo, Arriba
Todas las armas explosivas ― Añade todas las armas explosivas a tu arsenal con munición completa
- Requisito de desbloqueo: Lanza 100 granadas
- Código: Sin confirmar
Munición incendiaria ― Toda la munición provoca daño por fuego
- Requisito de desbloqueo: Quema a 100 enemigos con daño incendiario
- Código: Sin confirmar
Botellas explosivas ― Todas las botellas explotan al impactar
- Requisito de desbloqueo: Lanza 100 cócteles molotov
- Código: Sin confirmar
Escopeta explosiva ― Añade una Mason & Keen Shortstraw a tu arsenal
- Requisito de desbloqueo: Golpea a 100 enemigos con daño explosivo
- Código: Sin confirmar
Hauners H-AT ― Añade una Hauners H-AT a tu arsenal
- Requisito de desbloqueo: Destruye 100 vehículos
- Código: Sin confirmar
Fuerza de ataque ― Las balas y los ataques cuerpo a cuerpo lanzan a los objetivos por los aires al impactar
- Requisito de desbloqueo: Termina la historia
- Código: Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Abajo
Pelotas explosivas ― Las pelotas deportivas explotan al impactar
- Requisito de desbloqueo: Golpea a 20 enemigos con daño explosivo
- Código: Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Derecha
Fuerza vehicular ― Las colisiones con vehículos lanzan a los objetivos por los aires
- Requisito de desbloqueo: Elimina 25 enemigos con un vehículo (golpear civiles con el auto también cuenta)
- Código: Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Abajo
Ambulancia Interstate ― Hace aparecer una ambulancia Interstate
- Requisito de desbloqueo: Descubre la ambulancia Interstate en el menú de progreso
- Código: Sin confirmar
Airboat 09 ― Hace aparecer un Airboat 09
- Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos de supervivencia
- Código: Sin confirmar
Bravado Banshee ― Invoca un Bravado Banshee
- Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos de combate
- Código: Sin confirmar
Tuff BMX ― Hace aparecer una Tuff BMX
- Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos de condición física
- Código: Sin confirmar
Maibatsu Boomazoom ― Hace aparecer una Maibatsu Boomazoom
- Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos de compras
- Código: Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Izquierda
Nagasaki Carbon RS ― Hace aparecer una Nagasaki Carbon RS
- Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos de exploración
- Código: Sin Confirmar
Vapid Dominator del 65 ― Hace aparecer un Vapid Dominator del 65
- Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos de condición física
- Código: Sin Confirmar
Progen Emerus ― Hace aparecer un Progen Emerus
- Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos de vehículos
- Código: Sin Confirmar
Flamenco inflable ― Hace aparecer un flamenco inflable
- Requisito de desbloqueo: Destruye 50 flamencos con sustancias ilegales
- Código: Sin Confirmar
MTL Pumper ― Hace aparecer un MTL Pumper
- Requisito de desbloqueo: Descubre el MTL Pumper en el menú de progreso
- Código: Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Arriba
Taxi Vapid Stanier G2 ― Hace aparecer un taxi Vapid Stanier G2
- Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos deportivos
- Código: Sin confirmar
Hauners P-996 Lazer ― Hace aparecer un Hauners P-996 Lazer
- Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos
- Código: Sin confirmar
HVY Bulldozer ― Hace aparecer un HVY Bulldozer
- Requisito de desbloqueo: Descubre el HVY Bulldozer en el menú de progreso
- Código: Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Abajo
Lapwing Mallard ― Hace aparecer un Lapwing Mallard
- Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos de vehículos
- Código: Sin confirmar
Brimstone Golfer ― Hace aparecer un Brimstone Golfer
- Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos deportivos
- Código: Sin confirmar
Hauners Rhino Tank ― Hace aparecer un tanque Hauners Rhino
- Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos de supervivencia
- Código: Sin confirmar
Maibatsu Sanchez ― Hace aparecer una Maibatsu Sanchez
- Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos criminales
- Código: Sin confirmar
Nagasaki Sea Sparrow ― Hace aparecer un Nagasaki Sea Sparrow
- Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos de exploración
- Código: Sin confirmar
Speeder 700 GT ― Hace aparecer un Speeder 700 GT
- Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos de combate
- Código: Sin confirmar
Truffade Thrax ― Hace aparecer un Truffade Thrax
- Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos de compras
- Código: Sin confirmar
Western Zombie Bobber ― Hace aparecer una Western Zombie Bobber
- Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos criminales
- Código: Sin confirmar
Lista completa con trucos del escenario
Adelantar el tiempo ― Adelanta la hora del día
- Requisito de desbloqueo: Encuentra 10 relojes coleccionables.
- Código: Sin confirmar
Detener el tiempo ― Detiene el avance de la hora del día
- Requisito de desbloqueo: Encuentra 20 relojes coleccionables.
- Código: Sin confirmar
Cambiar el clima ― Cambia las condiciones climáticas
- Requisito de desbloqueo: Termina la historia.
- Código: Abajo, Derecha, Arriba, Abajo, Derecha, Arriba, Derecha
Lista con los cheats de filtros visuales de GTA 6
Golden Hour ― Aplica un filtro dorado con formato panorámico
- Requisito de desbloqueo: Pasa 4 horas tomándote de la mano con tu pareja
- Código: Sin confirmar
Powdered Sugar ― Vuelve blanco el mundo y añade destellos brillantes
- Requisito de desbloqueo: Escanea todos los residuos espaciales con WAiNK
- Código: Sin confirmar
Pinhole ― Aplica un filtro que simula una cámara estenopeica
- Requisito de desbloqueo: Completa 25 operaciones de bandas criminales con tu pareja
- Código: Sin confirmar
Neon Jungle ― Añade destellos de neón al mundo
- Requisito de desbloqueo: Descubre los 16 vehículos Girlypop
- Código: Sin confirmar
Yesteryear ― Aplica un filtro que simula la imagen de un televisor CRT en blanco y negro
- Requisito de desbloqueo: Descubre Ridgeway
- Código: Sin confirmar
Cataclysm ― Llena el mundo de humo denso y oscuro
- Requisito de desbloqueo: Descubre el Martha’s Vamos en el menú de progreso
- Código: Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Derecha
Videotape ― Aplica un filtro que simula la imagen de una cinta de video
- Requisito de desbloqueo: Completa 50 actividades con tu pareja
- Código: Sin confirmar
Dark Mirror ― Invierte el mundo verticalmente y lo vuelve negro
- Requisito de desbloqueo: Gana $500,000 vendiendo vehículos
- Código: Sin confirmar
Migraine ― Aplica un filtro borroso y distorsionado
- Requisito de desbloqueo: Sobrevive durante 6 minutos con un nivel de búsqueda de 6 estrellas
- Código: Sin confirmar
Dollhouse ― Aplica un filtro de colores intensos con un formato de imagen estrecho
- Requisito de desbloqueo: Pasa 8 horas con tu pareja
- Código: Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Abajo, Derecha
Bubblegum ― Tiñe el mundo de morado y amarillo, y añade destellos brillantes
- Requisito de desbloqueo: Encuentra las 24 tarjetas coleccionables de los flamencos de Vice City
- Código: Sin confirmar
Fast Forward ― Aplica desenfoque de movimiento y acelera el desplazamiento de las nubes
- Requisito de desbloqueo: Completa 50 sesiones de meditación
- Código: Sin confirmar
Fisheye ― Aplica un filtro de ojo de pez
- Requisito de desbloqueo: Captura 100 peces
- Código: Sin confirmar
Faded Glory ― Aplica un filtro que simula la imagen de un televisor CRT a color
- Requisito de desbloqueo: Roba 50 tiendas con tu pareja
- Código: Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Izquierda, Derecha
Pixel Art ― Aplica un filtro que pixeliza la imagen
- Requisito de desbloqueo: Gana $250,000 vendiendo objetos coleccionables
- Código: Sin confirmar
Hellscape ― Tiñe el mundo de rojo y naranja, y añade un efecto de distorsión por calor
- Requisito de desbloqueo: Roba 100 vehículos policiales.
- Código: Sin confirmar
Como se puede observar, muchos códigos para ciertos trucos y cheats aún son desconocidos. La buena noticia es que el Menú de Progreso de Grand Theft Auto 6 muestra la combinación correspondiente una vez que se cumplen los requisitos de desbloqueo.
Pero cuéntanos, ¿planeas usar trucos en el juego? ¿Cuál fue el cheat que más llamó tu atención? Déjanos leerte en los comentarios.
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