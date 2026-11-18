LO QUE DEBES SABER

GTA 6 introduce más de 60 trucos oficiales que ofrecen beneficios dentro del juego

Los trucos no están disponibles hasta que los jugadores completan la campaña principal de Grand Theft Auto 6

El Menú de Progreso del juego revela los códigos necesarios una vez que se cumplen los requisitos para desbloquearlos

Grand Theft Auto VI (GTA 6) es el juego más esperado de la década, y por fin está disponible. Si bien la nueva entrega presenta nuevos sistemas e innova en muchos frentes, en general se mantiene bastante fiel a las raíces de la franquicia. En consecuencia, y como ya es costumbre en la serie, tiene muchos cheats oficiales.

Los trucos permiten romper las reglas del juego para desbloquear armamento, modificar el comportamiento del mundo abierto, conseguir grandes sumas de dinero al instante, recuperar salud, obtener munición infinita y un largo etcétera. Eso sí, la forma en que funcionan es muy diferente con respecto a otros títulos de Rockstar Games.

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Cómo desbloquear e introducir los trucos oficiales de Grand Theft Auto 6

Los fanáticos acérrimos de la franquicia sabrán de sobra que la gran mayoría de los títulos de la serie de Rockstar Games y Take-Two Interactive presentan amplias listas con cheats. Si bien esos trucos presentan su serie de restricciones que impiden desbloquear logros o progresar en la campaña, en general son una buena forma de disfrutar el mundo abierto sin limitaciones.

GTA 6 se mantiene en esa línea, y presenta más de 60 trucos que ofrecen beneficios para al jugador, ventajas para el combate, cambios para el mapa y un largo etcétera; sin embargo, y a diferencia de otros juegos de la franquicia, los jugadores no podrán introducir estos cheats tan pronto inicien la aventura de Lucía y Jason.

En esta ocasión, los fans primero deben completar la campaña principal de Grand Theft Auto 6; parece que el final no influye en este requisito, así que es posible llegar a cualquiera de las conclusiones y aun así ganar el derecho a utilizar trucos. Después de ver los créditos, se desbloqueará la sección de Cheats en el Menú de Progreso.

Cada truco tiene sus propios requisitos para desbloquearse, lo que significa que los jugadores no podrán simplemente introducir una combinación de botones para utilizarlos. Se desconoce el motivo detrás de esta decisión, pero es posible que es una medida para garantizar que los fans exploren Vice City con calma y evitar que lleguen al final de la campaña casi al instante.

Una vez que se desbloquea el Cheat deseado, es necesario abrir el teléfono del juego al presionar la cruceta del D-Pad. Después, hay que mantener pulsados L1 + R1 en PlayStation 5 y LB + RB en XBOX Series X|S mientras se introduce el código correspondiente.

Por suerte, parece que los 61 trucos disponibles en Grand Theft Auto 6 utilizan secuencias con botones direccionales, lo que significa que los códigos son idénticos para PS5 y XBOX. Es una buena manera para evitar que haya disparidad entre los fans de las consolas de Sony y Microsoft.

Todos los trucos y cheats de GTA 6 funcionan tanto en PlayStation 5 como en XBOX Series X|S

Todos los trucos para Jason y Lucía en GTA 6

$250.000 ― Te da $250,000 USD al instante

Requisito de desbloqueo: Terminar la historia

Código: Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha

Borracho ― Te emborrachas a ti y a tu pareja al instante

Requisito de desbloqueo: Gasta $2500 USD en alcohol

Código: Sin confirmar

Aumentar el nivel de peligro ― Incrementa el nivel de calor en todo el mapa

Requisito de desbloqueo: Pierde un nivel de búsqueda de 3 estrellas un total de 25 veces

Código: Izquierda, Abajo, Derecha, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba

Aumentar nivel de Búsqueda ― Sube el nivel de Se Busca en todo el mapa

Requisito de desbloqueo: Pierde un nivel de búsqueda de 3 estrellas un total de 50 veces

Código: Sin confirmar

Enfoque ilimitado ― La concentración del personaje nunca se agota

Requisito de desbloqueo: Termina la historia

Código: Abajo, Arriba, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Derecha

Desactiva el daño por caída ― Eres inmune al caer desde una gran altura

Requisito de desbloqueo: Sobrevivió a una caída de más de 40 pies más de 20 veces

Código: Sin confirmar

Paracaídas ― Obtén un paracaídas para tu inventario

Requisito de desbloqueo: Completa 50 saltos en paracaídas o haz un salto desde 300 pies o más

Código: Sin confirmar

Chaleco antibalas ― Consigue un chaleco antibalas

Requisito de desbloqueo: Completa 100 entrenamientos

Código: Abajo, Arriba, Izquierda, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba, Abajo, Abajo

Reparación de vehículos ― Repara completamente el vehículo actual

Requisito de desbloqueo: Consigue el primer puesto en 10 carreras en Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club y Boone Speedway

Código: Sin confirmar

Nitro ilimitado ― Nunca se gasta el óxido nitroso de los vehículos

Requisito de desbloqueo: Completa 50 saltos con vehículos

Código: Sin confirmar

Todos los trucos de combate y vehículos de Grand Theft Auto 6

Munición máxima ― Rellena toda la munición hasta alcanzar su capacidad máxima

Requisito de desbloqueo: Consigue 25 medallas de bronce o superiores en los campos de tiro

Código: Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Arriba, Abajo, Izquierda

Munición infinita ― La munición nunca se agota

Requisito de desbloqueo: Consigue 25 medallas de plata o superiores en los campos de tiro

Código: Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Abajo, Abajo, Abajo

Sin recargar ― La munición nunca se agota y nunca necesitas recarga

Requisito de desbloqueo: Consigue 25 medallas de oro en los campos de tiro

Código: Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Abajo, Abajo, Arriba

Todas las armas explosivas ― Añade todas las armas explosivas a tu arsenal con munición completa

Requisito de desbloqueo: Lanza 100 granadas

Código: Sin confirmar

Munición incendiaria ― Toda la munición provoca daño por fuego

Requisito de desbloqueo: Quema a 100 enemigos con daño incendiario

Código: Sin confirmar

Botellas explosivas ― Todas las botellas explotan al impactar

Requisito de desbloqueo: Lanza 100 cócteles molotov

Código: Sin confirmar

Escopeta explosiva ― Añade una Mason & Keen Shortstraw a tu arsenal

Requisito de desbloqueo: Golpea a 100 enemigos con daño explosivo

Código: Sin confirmar

Hauners H-AT ― Añade una Hauners H-AT a tu arsenal

Requisito de desbloqueo: Destruye 100 vehículos

Código: Sin confirmar

Fuerza de ataque ― Las balas y los ataques cuerpo a cuerpo lanzan a los objetivos por los aires al impactar

Requisito de desbloqueo: Termina la historia

Código: Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Abajo

Pelotas explosivas ― Las pelotas deportivas explotan al impactar

Requisito de desbloqueo: Golpea a 20 enemigos con daño explosivo

Código: Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Derecha

Grand Theft Auto 6 tiene muchos cheats que cambian la forma en que funcionan las armas y la munición

Fuerza vehicular ― Las colisiones con vehículos lanzan a los objetivos por los aires

Requisito de desbloqueo: Elimina 25 enemigos con un vehículo (golpear civiles con el auto también cuenta)

Código: Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Abajo

Ambulancia Interstate ― Hace aparecer una ambulancia Interstate

Requisito de desbloqueo: Descubre la ambulancia Interstate en el menú de progreso

Código: Sin confirmar

Airboat 09 ― Hace aparecer un Airboat 09

Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos de supervivencia

Código: Sin confirmar

Bravado Banshee ― Invoca un Bravado Banshee

Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos de combate

Código: Sin confirmar

Tuff BMX ― Hace aparecer una Tuff BMX

Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos de condición física

Código: Sin confirmar

Maibatsu Boomazoom ― Hace aparecer una Maibatsu Boomazoom

Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos de compras

Código: Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Izquierda

Nagasaki Carbon RS ― Hace aparecer una Nagasaki Carbon RS

Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos de exploración

Código: Sin Confirmar

Vapid Dominator del 65 ― Hace aparecer un Vapid Dominator del 65

Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos de condición física

Código: Sin Confirmar

Progen Emerus ― Hace aparecer un Progen Emerus

Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos de vehículos

Código: Sin Confirmar

Flamenco inflable ― Hace aparecer un flamenco inflable

Requisito de desbloqueo: Destruye 50 flamencos con sustancias ilegales

Código: Sin Confirmar

MTL Pumper ― Hace aparecer un MTL Pumper

Requisito de desbloqueo: Descubre el MTL Pumper en el menú de progreso

Código: Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Arriba

Taxi Vapid Stanier G2 ― Hace aparecer un taxi Vapid Stanier G2

Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos deportivos

Código: Sin confirmar

Hauners P-996 Lazer ― Hace aparecer un Hauners P-996 Lazer

Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos

Código: Sin confirmar

HVY Bulldozer ― Hace aparecer un HVY Bulldozer

Requisito de desbloqueo: Descubre el HVY Bulldozer en el menú de progreso

Código: Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Abajo

Lapwing Mallard ― Hace aparecer un Lapwing Mallard

Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos de vehículos

Código: Sin confirmar

Brimstone Golfer ― Hace aparecer un Brimstone Golfer

Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos deportivos

Código: Sin confirmar

Hauners Rhino Tank ― Hace aparecer un tanque Hauners Rhino

Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos de supervivencia

Código: Sin confirmar

Maibatsu Sanchez ― Hace aparecer una Maibatsu Sanchez

Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos criminales

Código: Sin confirmar

Nagasaki Sea Sparrow ― Hace aparecer un Nagasaki Sea Sparrow

Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos de exploración

Código: Sin confirmar

Speeder 700 GT ― Hace aparecer un Speeder 700 GT

Requisito de desbloqueo: Completa 5 desafíos de combate

Código: Sin confirmar

Truffade Thrax ― Hace aparecer un Truffade Thrax

Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos de compras

Código: Sin confirmar

Western Zombie Bobber ― Hace aparecer una Western Zombie Bobber

Requisito de desbloqueo: Completa todos los desafíos criminales

Código: Sin confirmar

Es posible invocar ciertos vehículos en GTA 6 con los trucos correspondientes

Lista completa con trucos del escenario

Adelantar el tiempo ― Adelanta la hora del día

Requisito de desbloqueo: Encuentra 10 relojes coleccionables.

Código: Sin confirmar

Detener el tiempo ― Detiene el avance de la hora del día

Requisito de desbloqueo: Encuentra 20 relojes coleccionables.

Código: Sin confirmar

Cambiar el clima ― Cambia las condiciones climáticas

Requisito de desbloqueo: Termina la historia.

Código: Abajo, Derecha, Arriba, Abajo, Derecha, Arriba, Derecha

Lista con los cheats de filtros visuales de GTA 6

Golden Hour ― Aplica un filtro dorado con formato panorámico

Requisito de desbloqueo: Pasa 4 horas tomándote de la mano con tu pareja

Código: Sin confirmar

Powdered Sugar ― Vuelve blanco el mundo y añade destellos brillantes

Requisito de desbloqueo: Escanea todos los residuos espaciales con WAiNK

Código: Sin confirmar

Pinhole ― Aplica un filtro que simula una cámara estenopeica

Requisito de desbloqueo: Completa 25 operaciones de bandas criminales con tu pareja

Código: Sin confirmar

Neon Jungle ― Añade destellos de neón al mundo

Requisito de desbloqueo: Descubre los 16 vehículos Girlypop

Código: Sin confirmar

Yesteryear ― Aplica un filtro que simula la imagen de un televisor CRT en blanco y negro

Requisito de desbloqueo: Descubre Ridgeway

Código: Sin confirmar

Cataclysm ― Llena el mundo de humo denso y oscuro

Requisito de desbloqueo: Descubre el Martha’s Vamos en el menú de progreso

Código: Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Derecha

Videotape ― Aplica un filtro que simula la imagen de una cinta de video

Requisito de desbloqueo: Completa 50 actividades con tu pareja

Código: Sin confirmar

Dark Mirror ― Invierte el mundo verticalmente y lo vuelve negro

Requisito de desbloqueo: Gana $500,000 vendiendo vehículos

Código: Sin confirmar

Migraine ― Aplica un filtro borroso y distorsionado

Requisito de desbloqueo: Sobrevive durante 6 minutos con un nivel de búsqueda de 6 estrellas

Código: Sin confirmar

Dollhouse ― Aplica un filtro de colores intensos con un formato de imagen estrecho

Requisito de desbloqueo: Pasa 8 horas con tu pareja

Código: Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Abajo, Derecha

Bubblegum ― Tiñe el mundo de morado y amarillo, y añade destellos brillantes

Requisito de desbloqueo: Encuentra las 24 tarjetas coleccionables de los flamencos de Vice City

Código: Sin confirmar

Fast Forward ― Aplica desenfoque de movimiento y acelera el desplazamiento de las nubes

Requisito de desbloqueo: Completa 50 sesiones de meditación

Código: Sin confirmar

Es posible cambiar los filtros visuales y las condiciones del mapa con los trucos de Grand Theft Auto VI (GTA 6)

Fisheye ― Aplica un filtro de ojo de pez

Requisito de desbloqueo: Captura 100 peces

Código: Sin confirmar

Faded Glory ― Aplica un filtro que simula la imagen de un televisor CRT a color

Requisito de desbloqueo: Roba 50 tiendas con tu pareja

Código: Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Izquierda, Derecha

Pixel Art ― Aplica un filtro que pixeliza la imagen

Requisito de desbloqueo: Gana $250,000 vendiendo objetos coleccionables

Código: Sin confirmar

Hellscape ― Tiñe el mundo de rojo y naranja, y añade un efecto de distorsión por calor

Requisito de desbloqueo: Roba 100 vehículos policiales.

Código: Sin confirmar

Como se puede observar, muchos códigos para ciertos trucos y cheats aún son desconocidos. La buena noticia es que el Menú de Progreso de Grand Theft Auto 6 muestra la combinación correspondiente una vez que se cumplen los requisitos de desbloqueo.

Pero cuéntanos, ¿planeas usar trucos en el juego? ¿Cuál fue el cheat que más llamó tu atención? Déjanos leerte en los comentarios.

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