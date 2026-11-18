LO QUE DEBES SABER:

Rockstar eliminó la interacción con prostitutas en GTA 6 , una característica de entregas anteriores

El cambio coincide con la historia de Lucia Caminos y Jason Duval, centrada en su relación

Los clubes de striptease seguirán presentes, aunque otros contenidos para adultos fueron modificados o eliminados

Estos ajustes buscan mantener la coherencia narrativa sin abandonar el contenido maduro de la franquicia

A unas horas del estreno de Grand Theft Auto VI, los detalles oficiales están llegando y dan cuenta de los cambios que tiene el juego respecto a las otras entregas de la franquicia.

Desde GTA III hasta GTA V, la interacción con prostitutas se volvió icónica y un símbolo de la irreverencia de la franquicia, tomando en cuenta que es una obra para mayores de edad.

Sin embargo, para el nuevo lanzamiento hay un cambio importante pues ya no será posible experimentar este tipo de actividades, al menos no como lo acostumbran los jugadores veteranos de la saga.

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Rockstar eliminó la interacción con prostitutas en GTA 6 por esta razón

Por muchos años, los jugadores de Grand Theft Auto se divirtieron, rieron y se maravillaron con las formas de interacción con prostitutas en Liberty City, Vice City y Los Santos.

En algún momento previo al lanzamiento de GTA 6 se pensó que esta característica se mantendría en la nueva entrega, pero no es así. Rockstar decidió dar un giro de tuerca en cuanto a este tipo de contenido y lo eliminó tal como lo conocen los jugadores.

En entregas anteriores, era posible solicitar un servicio de este tipo mientras se manejaba un automóvil. Solo había que recoger a la persona, llegar a un sitio desolado y esperar al inicio de la secuencia.

La compañía (vía VideoArtGame en X) reveló que este y otro tipo de contenido que formaron parte de la franquicia por muchos años fue eliminado o modificado para dar congruencia a la historia de sus personajes: Lucia Caminos y Jason Duval:

“GTAVI es un juego sobre una pareja en apuros, amantes en fuga. Aunque hemos avanzado mucho respecto a los títulos anteriores de GTA, todo lo que hemos implementado se ha hecho para apoyar el espíritu de la historia que queríamos contar. Muchos aspectos de los títulos anteriores no están presentes en GTA VI, pero los elementos que hemos incluido creemos que son todos necesarios y complementarios al sentimiento y las motivaciones que queríamos destacar mientras juegas la historia de Jason y Lucia”.

Dile adiós a este tipo de interacciones en GTA 6

¿Hay contenido candente en GTA 6?

Recordando que se trata de un videojuego para mayores de edad que, en teoría, debería estar lejos de las manos de todo aquel que no tenga los años que indica la clasificación, debes saber que sí existe contenido de este tipo en el juego.

Los clubes de striptease son la opción si buscas este tipo de contenido

Tal como lo revelan los avances previos en los trailers de Rockstar, hay clubes de striptease y es ahí donde se encuentran las actividades candentes del juego, así que no se rompe completamente con esta parte del contenido que ha sido parte de la IP por más de 20 años.

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