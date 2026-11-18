LO QUE DEBES SABER:

Los expertos elogiaron a Rockstar por haber logrado llevar GTA 6 a Xbox Series S y mantener elementos visuales clave, como los reflejos mediante trazado de rayos

A pesar de sus aciertos visuales, la versión para XBOX Series S presenta problemas de rendimiento, con tasas de fotogramas inestables

El juego funciona internamente a una resolución de 720p en XBOX Series S, lo que ofrece una experiencia visual menos nítida y detallada en comparación con los 1440p de la versión para Series X

Digital Foundry aconseja jugar a GTA 6 en PS5 o XBOX Series X antes que en Series S

Grand Theft Auto VI recibió elogios y ya es considerado uno de los mejores videojuegos de la historia. Sin embargo, aún existen muchas dudas relacionadas con su desempeño, sobre todo en una consola como XBOX Series S.

El sistema menos potente de Microsoft ha protagonizado varias polémicas, pues muchos estudios han tenido problemas para llevar sus juegos al hardware debido precisamente a sus limitantes. Incluso, hay desarrolladores que consideran que la existencia de la consola es directamente un error.

Ahora que GTA 6 está a la vuelta de la esquina y es considerado uno de los juegos más ambiciosos de la última década, muchos se preguntan qué tan bien corre en XBOX Series S. Por fortuna, ya tenemos una respuesta por partes de expertos, quienes elogiaron el trabajo de Rockstar con el port, pero también hicieron una importante advertencia.

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¿Cómo corre GTA 6 en XBOX Series S?

Luego de pasar horas con el juego y hacer un extenso análisis, Digital Foundry dio su veredicto sobre GTA 6. Los expertos técnicos celebraron el trabajo que Rockstar Games hizo para que el título corra muy bien en PS5 y XBOX Series X. Concluyen que estas versiones del título se ejecutan de manera muy similar, a 30 fps y a una resolución fija de 1440p.

No todo es perfecto, pues la tasa de cuadros por segundo cae un poco en ambas consolas cuando hay escenas cargadas con demasiados elementos en pantalla o son muy dinámicas.

“GTA 6 logra mantener los 30 fps de forma bastante consistente durante el juego normal, con un tiempo de fotograma de 33 milisegundos incluso en combates intensos y al desplazarse por el escenario. La mayor parte del combate que probé en Series X funcionó perfectamente a 30 fps con muy pocas caídas. Las escenas cinemáticas también se ejecutaron sin problemas, sin interrupciones en la animación” explicó Oliver Mackenzie.

Ahora bien, las cosas son diferentes en XBOX Series S. El experto celebró el port para la consola menos potente, pues Rockstar logró conservar elementos que requieren bastante potencia de procesamiento, como los reflejos con trazado de rayos. Por ello, quedó satisfecho con la experiencia visual que ofrece el sistema de Microsoft.

Sin embargo, Rockstar tuvo que hacer algunos sacrificios por la falta de potencia del hardware. Mackenzie reporta que la versión de GTA 6 para XBOX Series S se ejecuta de manera interna a 720p. Aunque luce bien, “la diferencia en nitidez y detalle” es visible en comparación con Series X. Por otro lado, los reflejos son más suaves y las sombras menos definidas en Series S.

“En líneas generales, el juego se parece bastante a la versión de Series X. Sin embargo, los jugadores pueden esperar una serie de pequeñas reducciones en la calidad gráfica. La calidad de imagen también se ve afectada. Según mis cálculos, la Series S funciona internamente a 720p, frente a los 1440p de la Series X. Sin embargo, el resultado final se ve considerablemente mejor de lo que sugiere la resolución interna”, añadió el experto.

Mackenzie afirma que los recortes en GTA 6 son menores en comparación con los que otros estudios han hecho en sus AAA para llevarlos a Series S. Incluso así, recomienda disfrutar el título de Rockstar en el resto de las consolas y dejar la versión de Series S como última alternativa.

Digital Foundry asegura que la versión de GTA 6 para XBOX Series S cumple, pero se queda a medias

Expertos no recomiendan jugar GTA 6 en XBOX Series S

“Hay muchos recortes visuales en Series S, y sospecho que también hay degradaciones visuales significativas que no he notado, pero la esencia del juego se mantiene en Series S, algo que definitivamente no esperaba”, añadió el experto en su análisis. Desde su perspectiva, el port cumple en cuanto a calidad visual, pero falla en desempeño.

Una de las principales críticas que recibió GTA 6 en XBOX Series S, y el motivo por el que Mackenzie no recomienda dicha versión, es su tasa de cuadros inestable. El experto reveló que esta versión del título “tiene serios problemas de velocidad de fotogramas”. Si bien Rockstar apunta a los 30 fps, la realidad es que GTA 6 difícilmente alcanza dicha cifra en la consola menos potente de Microsoft.

“El título no llega a ese objetivo durante gran parte del gameplay habitual. Los desplazamientos básicos en coches lentos provocan que el juego se quede estancado entre los 20 y los 30 fps durante largos periodo. Los combates típicos se mantienen en torno a los 20 fps prácticamente de forma indefinida. En realidad, cualquier cosa que exija mucho a la IA o la transmisión de datos parece afectar negativamente al rendimiento”, señaló Digital Foundry.

Expertos recomiendan jugar GTA 6 en PS5 o XBOX Series X antes que en Series S

Debido a esto, Mackenzie celebró todo el esfuerzo que Rockstar hizo para llevar el juego a XBOX Series S, pero al final prefiere no recomendar dicha versión. Desde su perspectiva, lo mejor es conseguir un PS5 o un XBOX Series X para disfrutarlo.

“Han creado una versión para Series S que se mantiene bastante fiel a su visión, con todas las tecnologías clave representadas de forma aceptable. Sin embargo, la velocidad de fotogramas en Series S no es óptima, por lo que recomiendo a los jugadores que, por ahora, jueguen en otras plataformas”, concluyó el experto.

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