Grand Theft Auto VI tendrá uno de los lanzamientos más importantes de la historia. No exageramos, pues los expertos pronostican que venderá millones de copias y generará ganancias sin precedentes sólo en sus primeras 24 horas en el mercado. Es lógico que muchas compañías hagan lo imposible para alejarse lo máximo de su estreno.

Aunque Ubisoft y otras compañías creen que el sandbox de Rockstar Games será beneficioso para la industria a largo plazo, es innegable que este debut acaparará los reflectores y opacará casi por completo al resto de títulos que se estrenen justo antes o después de él.

Ese miedo es más palpable que nunca al ver el calendario de próximos lanzamientos, pues noviembre luce particularmente vacío. Eso sí, hay un par de títulos que se atreverán a competir contra el titán de Take-Two Interactive.

Video relacionado: ¿Estamos listos para lo que Rockstar nos prepara con GTA VI?

Barbie Rewind no tiene miedo y debutará una semana antes de GTA VI

Tras sufrir un par de retrasos, parece casi un hecho de que Grand Theft Auto VI se mantendrá firme con su fecha actual y debutará el próximo 19 de noviembre de 2026. Esta revelación obliga al resto de compañías a ajustar sus estrategias para evitar perderse bajo la sombra del videojuego de mundo abierto.

Eso quedó muy claro tras la pasada temporada veraniega de eventos y conferencias. Durante el State of Play, Summer Game Fest y XBOX Games Showcase de la semana pasada se confirmaron más de 10 títulos de alto perfil que debutarán entre septiembre y octubre de este año, mientras que noviembre luce vacío.

Las compañías quieren alejarse a toda costa de GTA VI, aunque en su afán de encontrar su momento para brillar se amontonaron y ahora deberán competir contra un montón de otros estrenos; sin embargo, hay par de títulos que no le temen al juego de Rockstar Games.

El más llamativo es Barbie Rewind, que en realidad es una colección que ofrece 16 videojuegos clásicos de la franquicia de Mattel lanzados originalmente entre 1991 y 2007. La lista incluye títulos de moda y decoración de interiores en el que hay que personalizar nuestro guardarropa y casa con multitud de artículos.

Esta compilación de Atari verá la luz del día en PS4, PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2 el próximo 12 de noviembre de 2026, exactamente una semana antes del estreno de Grand Theft Auto VI. Actualmente, es uno de los pocos lanzamientos previstos para el penúltimo mes del año.

El desarrollador Digital Eclipse aún no revela la lista completa de los títulos que se incluirán en este paquete conmemorativo, pero se sabe que los fanáticos podrán jugar Barbie: Vacation Adventure de SNES, que hasta hace poco era lost media. Así pues, esta colección tiene un inesperado valor de preservación.

Si bien Barbie Rewind no debutará el mismo día que GTA VI, sí es el estreno más cercano al título de mundo abierto. Este fenómeno recuerda de inmediato al evento Barbenheimer de 2023, en el que la película de Barbie y la biopic de Robert Oppenheimer se vieron la cara en la cartelera. Y sí, ambos largometrajes fueron un éxito taquillero.

Barbie Rewind debutará una semanas antes que GTA VI, el juego más esperado de la década

Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered también debutará en noviembre

Mientras las grandes compañías de la industria del gaming tienen miedo y huyen de noviembre para alejarse lo máximo posible de un titán de la talla de Grand Theft Auto VI, Atari se mantiene firme y no muestra debilidad. Además de Barbie Rewind, otro título del estudio debutará ese mes.

Hablamos Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered, una versión actualizada del clásico videojuego de lucha en 3D que debutó en octubre de 2002. Esta remasterización se lanzará el 3 de noviembre para Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC y PlayStation 5, así que tiene un par de semanas para brillar antes de la inminente llegada de GTA VI.

Este relanzamiento desarrollado por Pipeworks incluirá gráficos renovados y mejoras de calidad de vida que pretenden hacer que la entrega original sea más divertida para las audiencias modernas.

Aunque Barbie Rewind y Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered son los únicos estrenos confirmados para noviembre además de Grand Theft Auto VI, Devolver Digital aseguró sin temor que planea lanzar un nuevo título el mismo día que el sandbox de Rockstar Games, aunque hasta la fecha aún no revela cuál será dicho proyecto.

Barbie Rewind, Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered y Grand Theft Auto VI son los únicos lanzamientos de videojuegos para noviembre de 2026

Pero dinos, ¿crees que estos juegos de Atari tendrán una oportunidad para brillar? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con GTA VI.

Video relacionado: ¿GTA VI costará $100 USD?

Fuente