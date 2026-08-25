Grand Theft Auto VI está más cerca que nunca, y se espera que ya no haya nuevos retrasos que muevan su fecha de lanzamiento. Tras meses de silencio, Rockstar Games finalmente brindará un vistazo extendido del juego a través de Netflix, pero un hacker se adelantó a la presentación de esta semana y empezó a filtrar contenido. Y sí, estas acciones ilegales ya dieron mucho de qué hablar.

El usuario o grupo conocido en Internet simplemente como CyberLeek atacó otra vez, y en esta ocasión aprovechó las nuevas filtraciones para burlarse con ironía del lanzamiento 100% digital del juego y, de paso, defenderse de las críticas negativas que provienen de un sector de la comunidad que arremete contra su forma de generar ingresos.

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Hacker de Grand Theft Auto VI defiende su esquema de criptomonedas

A principios de la semana pasada, CyberLeek desató un maremoto al compartir clips aparentemente legítimos de GTA VI. A pesar de los esfuerzos de Take-Two Interactive por detener la fuga de videos, el hacker todavía está activo y constantemente amenaza con publicar nuevo material. Y sí, hace pocas horas se hizo público un nuevo metraje.

Una vez más, nos abstendremos de entrar en detalles para evitar arruinar las sorpresas para aquellos que esperan el avance oficial. Lo que podemos decir es que los nuevos videos incluyen un mensaje en el que el responsable de las filtraciones defiende sus acciones ilegales.

Al inicio de este escándalo, se creía que CyberLeek empezó a publicar los clips filtrados para protestar en contra del lanzamiento digital de Grand Theft Auto VI y otras prácticas de negocio que llevan a cabo tanto Rockstar Games como otros grandes publishers de la industria de los videojuegos.

No obstante, la comunidad tardó poco en notar que todos los videos incluían un código QR y un enlace que permitían a los usuarios comprar una divisa digital. Según una investigación, este esquema de criptomonedas generó ganancias de miles de dólares en cuestión de días. Por si fuera poco, el hacker también comenzó a vender espacios publicitarios.

Todas esas actividades pusieron en duda las motivaciones del grupo o hacker, y hay quienes creen que el propósito principal de las filtraciones en generar dinero.

CyberLeek está al tanto del descontento que genera su modelo de negocio, y por eso aprovechó sus últimas filtraciones para incluir un mensaje en el que afirma que lucha por los jugadores. Además, justificó sus actos bajo el argumento de que el sistema de criptomonedas únicamente cubre los costos operativos. También insta a los fanáticos a protestar en contra de Rockstar Games.

“Detengan el odio. Canalicen esa energía en protestas, no contra aquellos que realmente luchan por ustedes. CL asume enormes riesgos en esta batalla. Las filtraciones son gratuitas, y las donaciones solo cubren los costos operativos. La cripto es el único camino. CL no puede ganar solo. Hoy es el día para mostrar su apoyo y protestar”, reza el mensaje.

CyberLeek, el filtrador de GTA VI, justifica la venta de criptomoneda

Hacker de GTA VI hace referencia a la ironía de que el juego sea 100% digital

Si bien CyberLeek jura y perjura que sus acciones son una protesta, la verdad es que es difícil conocer con certeza sus motivaciones reales. De cualquier forma, sus acciones son ilegales y representan un delito, razón por la que Take-Two Interactive ya realiza una investigación para dar con el paradero del hacker.

Mientras tanto, Stop Killing Games, el grupo legítimo que defiende los derechos de los consumidores y aboga por la preservación de la industria del gaming, arremetió contra el filtrador y aseguró que sus acciones representan un riesgo para las campañas e iniciativas honestas que buscan realizar un cambio por medios legales.

Sea como sea, todo parece indicar que CyberLeek continuará con sus filtraciones. El más reciente video que compartió esta semana se burla con ironía sobre el hecho de que Grand Theft Auto VI carecerá de un lanzamiento físico tradicional, pues las cajas estarán vacías y sólo incluirán un código de descarga.

“No se trata de discos. Se trata de la propiedad. Los derechos de reventa aún son importantes, incluso en una era exclusivamente digital”, reza el texto que se muestra junto con la marca de agua del clip filtrado.

GTA VI tendrá un lanzamiento en formato físico, pero las cajas no incluirán un disco

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de toda la polémica que se formó alrededor del juego de Rockstar Games? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios.

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