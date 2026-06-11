Debido a los constantes aumentos de precio que causan dolores de cabeza, hoy más que nunca es muy importante estar atentos para pescar ofertas y descuentos en las tiendas digitales. Steam nunca falla en ese sentido, y ahora los jugadores pueden conseguir totalmente gratis un interesante título de terror gracias a una promoción especial.

A diferencia de la Epic Games Store, la plataforma de Valve carece de una campaña semanal de juegos gratuitos; sin embargo, y más allá de los siempre confiables free-to-play, muchas compañías recurren a Steam para regalar sus juegos a la comunidad y celebrar un aniversario, atraer nuevos jugadores, agradecer el apoyo, etcétera.

En esta ocasión, un equipo independiente decidió obsequiar un inquietante juego de terror para promocionar la más reciente entrega de la franquicia. Esto quiere decir que los usuarios tienen la oportunidad de reclamarlo gratis y añadirlo a su colección por la baja cantidad de $0 USD.

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Divertido videojuego de terror tiene 100% de descuento y está gratis en Steam

Los títulos que se ofrecen sin costo alguno como parte de las promociones de Free-to-Keep de Steam suelen ser desarrollados por estudios pequeños e independientes; que eso no les distraiga, pues a veces es posible encontrar joyas ocultas. Esta vez, podrán reclamar un juego que combina simulación y horror.

Hablamos de Happy’s Humble Burger Farm, un título de terror que debutó el 3 de diciembre de 2021. Desde entonces, ha logrado atraer a una fiel fanaticada, lo que le permitió tener una secuela. Para celebrar el anuncio de la nueva entrega, los desarrolladores decidieron regalar el juego original.

El proyecto de Scythe Dev Team y tinyBuild tiene un irresistible 100% de descuento en Steam, lo que significa que está disponible gratis. Los jugadores que lo reclamen mientras la promoción esté vigente podrán añadirlo a su biblioteca y conservarlo para siempre. Así es, no es necesario jugarlo de inmediato para mantener el acceso.

Como suele suceder en estos casos, la oferta de tiempo limitado tiene fecha de caducidad y sólo permanecerá vigente por un puñado de días. Para ser más precisos, los fanáticos tendrán hasta el 15 de junio de 2026 para reclamar su copia gratuita de Happy’s Humble Burger Farm en la tienda de PC.

Después de esa fecha, el título regresará a su precio habitual de $20 USD, es decir, $227.99 MXN. Muchos fanáticos ya aprovecharon esta promoción especial, pues el videojuego experimentó un repunte de popularidad en la plataforma de Valve. En las últimas 24 horas, alcanzó un nuevo récord de 897 usuarios concurrentes.

No sobra recordar que Happy’s Humble Burger Farm también está disponible en la Epic Games Store; lamentablemente, allí carece de un descuento y los jugadores deberán comprarlo por $185.99 MXN. Así pues, Steam es la mejor alternativa para conseguirlo gratis.

Happy's Humble Burger Farm tiene 100% de descuento y se puede descargar gratis en PC a través de Steam

¿Qué es Happy’s Humble Burger Farm?

Aunque este inquietante proyecto indie está disponible sin costo alguno en este momento en Steam, es probable que ciertos fanáticos necesiten más información para saber si vale la pena descargarlo y agregarlo su librería digital.

Para todos ellos, es importante destacar que Happy’s Humble Burger Farm es un videojuego de terror atmosférico en el que los jugadores asumen el papel de un cocinero que trabaja en el turno nocturno de un popular restaurante llamado Happy’s Humble Burger Farm. El problema es que dicho empleo tiene un lado oscuro.

El objetivo es muy sencillo: hacer hamburguesas y todo tipo de platillos. Lo interesante es que, si entrega un pedido equivocado a un cliente o si tarda demasiado, el protagonista recibirá un llamado de atención. Cuando se acumulan 3 infracciones, Happy, el dueño, se molestará… y eso es algo muy malo.

En términos simples, Happy’s Humble Burger Farm es un simulador de gestión de restaurante con un giro aterrador. Tiene una campaña narrativa que profundiza en los secretos de la cadena de restaurante, lo que recuerda a la franquicia Five Nights at Freddy’s. También cuenta con un modo infinito que se enfoca únicamente en cocinar y más contenido.

Happy’s Humble Burger Farm es un juego de terror que incluye una campaña narrativa, un modo infinito y mucho más contenido

Happy’s Humble Burger Farm tiene reseñas muy positivas en Steam y presume un índice de aprobación de 93%, lo que significa que cumplió con las expectativas de la mayoría de los jugadores que le dieron una oportunidad. La buena noticia es que ahora tiene 100% de descuento y está disponible gratis en Steam.

Pero cuéntanos, ¿ya reclamaste el nuevo juego gratuito? ¿Lo recomiendas a otros fans? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

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