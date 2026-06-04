Sí, lo sabemos: la Epic Games Store está lejos de ser la plataforma de gaming más popular de PC, pero también es cierto que intenta con todas sus fuerzas encontrar su lugar en el mercado. Es por eso que cada semana permite a los usuarios conseguir completamente gratis 2 o más juegos.

Para aquellos que por alguna u otra razón no lo sepan, es pertinente recordar que la tienda de Tim Sweeney tiene una campaña de juegos gratuitos. La lista se actualiza cada jueves, y la promoción permanece activa durante toda una semana. ¿La mejor parte? Los títulos permanecen en la biblioteca para siempre si se reclaman durante el plazo correspondiente.

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Epic Games Store regala Rogue Waters y Songs of Conquest

En esta ocasión, los jugadores podrán ampliar su librería digital con 2 aventuras de fantasía. Y aunque ambas propuestas pertenecen al género de estrategia y tienen un gran enfoque en los aspectos de rol, son muy diferentes en estilos y jugabilidad. Así pues, los fanáticos de las experiencias tácticas deben prestar atención.

La semana pasada, los jugadores de PC tuvieron la oportunidad de conseguir de forma gratuita 2 títulos: Calico y Lonestar. Por si lo anterior fuese poco, también se regaló un juego extra como parte de la promoción para dispositivos móviles. Esto dio un total de 3 obsequios, los cuales dejaron de estar disponibles sin cargo extra.

En caso de que no aprovecharan la oportunidad anterior, deben saber que ya pueden reclamar los regalos de esta semana. Esta vez, la Epic Games Store permitirá a los usuarios con una cuenta activa reclamar gratis 2 videojuegos de fantasía: Rogue Waters y Songs of Conquest.

Esta dupla son los primeros obsequios del mes, y solamente estarán disponibles sin costo alguno en la tienda de PC por tiempo limitado, tal como ya es tradición. Los jugadores tienen del 4 al 11 de junio para reclamarlos y añadirlos a su colección personal. Después de esa fecha, Warhammer 40,000: Speed Freeks los reemplazará como el próximo regalo semanal.

El primer videojuego de la lista es Rogue Waters, un roguelike que presenta un sistema de combate por turnos. Esta experiencia ambientada en un mundo de piratas cuesta $267.99 MXN en la Epic Games Store, pero ahora mismo tiene 100% de descuento y se puede conseguir gratis.

Por su parte, el segundo obsequio de esta semana es Songs of Conquest, un título de estrategia con aspectos cooperativos que también presenta elementos de gestión de recursos. Normalmente cuesta $549 MXN en la tienda de PC, pero gracias a esta promoción se podrá conseguir por la baja cantidad de $0 MXN.

Los usuarios de PC podrán conseguir estos videojuegos gratuitos gracias a la Epic Games Store

Esto quiere decir que los usuarios que aprovechen esta oferta se ahorrarán más de $800 MXN o el equivalente a su moneda nacional.

¿Qué ofrecen Rogue Waters y Songs of Conquest?

Aunque ambos juegos están disponibles completamente gratis en la Epic Games Store en este momento, es probable que algunos jugadores aún necesiten un poco de contexto para saber si valen la pena invertir tiempo en ellos. Adelantamos que estos proyectos apelan a gustos de nicho, pero, en su mayoría, recibieron críticas favorables.

Empecemos con Rogue Waters, un roguelike táctico en el que asumimos el rol del Capitán Cutter. El objetivo es ponernos al mando de un barco y controlar su tripulación en encuentros contra otras embarcaciones y grupos. Lo interesante es que los enfrentamientos se generan proceduralmente, lo que hace que cada partida sea diferente.

Este título de Ice Code Games y Tripwire Presents también presenta aspectos de administración, pues será necesario conseguir recursos para mejorar el barco y a los miembros de la flota. Al respecto, todos los integrantes forma parte de una de las 6 clases únicas, cada una con habilidades distintivas y un estilo de juego propio.

Rogue Waters tiene reseñas mayormente positivas en Steam y la Epic Games Store presume una calificación de 4.1 estrellas sobre 5, así que vale la pena tenerlo en el radar y conseguirlo gratis mediante la oferta especial.

Rogue Waters ya está disponible sin cargo

Por otra parte, Songs of Conquest es una propuesta de aventuras y estrategia que destaca de inmediato gracias a su bello aspecto pixelart que recuerda a Octopath Traveler. Aquí, la misión principal es expandir un reino, lo que es más fácil decir que hacer. Para ello será necesario gestionar recursos y realizar investigaciones.

Uno de los aspectos fuertes de este videojuego de Lavapotion y Coffee Stain Publishing es su sistema de combate, pues cada tropa tiene habilidades poderosas y magias únicas. La campaña se puede abordar en solitario o en compañía de amigos, y presenta 4 facciones especiales. Y sí, también tiene un robusto editor de mapas.

Songs of Conquest tuvo una mejor recepción que Rogue Waters, y en este momento presume reseñas muy positivas en Steam y un puntaje casi perfecto de 4.6 estrellas sobre 5 en la Epic Games Store. Los jugadores aún están a tiempo de conseguirlo gratis.

Songs of Conquest es uno de los nuevos juegos gratuitos de PC

Reclama ya los nuevos juegos gratuitos de PC

Estos son los juegos que ya se pueden conseguir sin gastar un centavo en la Epic Games Store:

Rogue Waters ― Disponible del 4 al 11 de junio de 2026

Songs of Conquest ― Disponible del 4 al 11 de junio de 2026

Pero dinos, ¿qué opinas de estos regalos? Déjanos leerte en los comentarios.

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