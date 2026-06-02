Gratis: es uno de los juegos más esperados del año y ya lo puedes probar; Onimusha: Way of the Sword estrena demo y confirma fecha de lanzamientoPor Pedro Pérez Cesari el
El juego de Capcom espera continuar una increíble racha del distribuidor
Capcom va con todo para convertirse en el mejor distribuidor de todo 2026. A inicios del año nos deleitó con joyas como Resident Evil Requiem y PRAGMATA, pero ahora tiene algo más para nosotros con Onimusha: Way of the Sword, juego que ya puedes probar gratis.
Lo que pasa es que en el State of Play previo a Summer Game Fest 2026, Capcom estuvo presente para compartir novedades de Onimusha: Way of the Sword. Entre ellas estuvo un nuevo avance, fecha de lanzamiento y el lanzamiento de una versión gratuita.
¿De qué estamos hablando? Vamos a revisarlo por partes:
Onimusha: Way of the Sword sorprende con su demo gratuito
En el evento, Capcom confirmó que Onimusha: Way of the Sword será uno de sus juegos que permiten ser disfrutados antes de su estreno y completamente gratáis.
Lo que pasa es que a partir de hoy está disponible una versión de prueba del nuevo Onimusha. En ella los jugadores podrán ponerle las manos a su intenso estilo de combate samurái que promete entregarnos increíbles emociones y grandes momentos. Cabe mencionar que los jugadores que prueben el demo recibirán una recompensa cosmética para usar en la versión final.
Cabe mencionar que la prueba de Onimusha: Way of the Sword sólo ha sido confirmada para PlayStation 5; sin embargo, no se mencionó que sea exclusiva. Así pues, lo más probable es que también llegue a Xbox Series X y PC antes de que termine el día.
Onimusha: Way of the Sword presume nuevo trailer y fecha de lanzamiento
Como parte del anuncio, Capcom compartió un nuevo avance de Onimusha: Way of the Sword. En él tuvimos la oportunidad de ver más sobre su sistema de combate y toda la emocionante acción que ofrecerá.
Dicho esto, lo que más llamó la atención del trailer es que confirmó la fecha de lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword. Será el 25 de septiembre cuando este título esté disponible en tiendas físicas y digitales.
Sin más te dejamos con el nuevo trailer de Onimusha: Way of the Sword:
¿Qué te pareció? ¿Estás emocionado por jugar Onimusha: Way of the Sword? cuéntanos en los comentarios.
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