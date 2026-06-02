Capcom va con todo para convertirse en el mejor distribuidor de todo 2026. A inicios del año nos deleitó con joyas como Resident Evil Requiem y PRAGMATA, pero ahora tiene algo más para nosotros con Onimusha: Way of the Sword, juego que ya puedes probar gratis.

Lo que pasa es que en el State of Play previo a Summer Game Fest 2026, Capcom estuvo presente para compartir novedades de Onimusha: Way of the Sword. Entre ellas estuvo un nuevo avance, fecha de lanzamiento y el lanzamiento de una versión gratuita.

¿De qué estamos hablando? Vamos a revisarlo por partes:

Onimusha: Way of the Sword sorprende con su demo gratuito

En el evento, Capcom confirmó que Onimusha: Way of the Sword será uno de sus juegos que permiten ser disfrutados antes de su estreno y completamente gratáis.

Lo que pasa es que a partir de hoy está disponible una versión de prueba del nuevo Onimusha. En ella los jugadores podrán ponerle las manos a su intenso estilo de combate samurái que promete entregarnos increíbles emociones y grandes momentos. Cabe mencionar que los jugadores que prueben el demo recibirán una recompensa cosmética para usar en la versión final.

Cabe mencionar que la prueba de Onimusha: Way of the Sword sólo ha sido confirmada para PlayStation 5; sin embargo, no se mencionó que sea exclusiva. Así pues, lo más probable es que también llegue a Xbox Series X y PC antes de que termine el día.

Onimusha: Way of the Sword presume nuevo trailer y fecha de lanzamiento

Como parte del anuncio, Capcom compartió un nuevo avance de Onimusha: Way of the Sword. En él tuvimos la oportunidad de ver más sobre su sistema de combate y toda la emocionante acción que ofrecerá.

Dicho esto, lo que más llamó la atención del trailer es que confirmó la fecha de lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword. Será el 25 de septiembre cuando este título esté disponible en tiendas físicas y digitales.

Sin más te dejamos con el nuevo trailer de Onimusha: Way of the Sword:

¿Qué te pareció? ¿Estás emocionado por jugar Onimusha: Way of the Sword? cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con el State of PLay.