Los videojuegos se han convertido en un pasatiempo bastante costoso, así que lo mejor es aprovechar cualquier oportunidad para conseguir gratis nuevos títulos. Steam es la plataforma perfecta para hacerlo, pues prácticamente cada semana tiene promociones que nos permiten divertirnos sin sacar nuestra tarjeta.

Tenemos una excelente noticia si eres jugador de PC y, además, te encantan los juegos de terror. La plataforma de Valve está regalando un título del género que apuesta por el horror psicológico, la estética VHS y la narrativa para ofrecer una experiencia escalofriante. A continuación, te decimos cómo conseguir el título con 100% de descuento.

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Un llamativo juego de terror psicológico está disponible gratis en Steam

El terror es uno de los géneros más populares en Steam, pues decenas de desarrolladores independientes apuestan por el horror para ganarse a los jugadores de PC. A finales del año pasado, Psycho lanzó Terrors to Unveil - Day Off, un título episódico de terror. Su propuesta fue bien recibida por los usuarios de Steam, y eso se vio reflejado en sus reseñas mayormente positivas.

El título te pone en los zapatos de Jack Williams, un trabajador que necesita un respiro después de trabajar sin parar durante meses. Decide tomarse unas breves vacaciones de un fin de semana, por lo que alquila una cabaña en un bosque que promete días muy tranquilos. Viaja al lugar en compañía de su fiel perro, sin saber que todo se transformará en una aventura inquietante por varios sucesos perturbadores.

Unas vacaciones tranquilas que se transforman en una pesadilla

Si lo tuyo son las experiencias donde la narrativa y la tensión se conjugan, entonces debes darle un vistazo a Terrors to Unveil - Day Off . Por fortuna, el título se puede conseguir gratis por tiempo limitado en Steam. Normalmente, el título está disponible a cambio de $64.49 MXN, pero por este fin de semana lo puedes añadir a tu colección sin costo alguno.

Sólo debes visitar la página de Terrors to Unveil - Day Off en Steam y dar clic en el botón "Añadir a la cuenta". Toma en cuenta que la promoción para conseguirlo gratis concluirá el próximo 19 de mayo, así que sólo tienes este fin de semana para conseguirlo con 100% de descuento.

¿Qué ofrece Terrors to Unveil - Day Off para los amantes del género?

Terrors to Unveil - Day Off forma parte de serie de juegos de terror que apuestan por la atmósfera y la historia para engancharte. El título gratuito es el segundo capítulo de la colección, pero puedes disfrutarlo sin preocuparte por lo que pasó en otras entregas de su universo. A nivel de jugabilidad, Terrors to Unveil - Day Off es una experiencia en primera persona, donde la exploración es lo más importante.

Tu misión es conocer el lugar en el que pasarás tus ansiadas vacaciones y, en el que inesperadamente, vivirás una pesadilla. Deberás interactuar con personas que habitan en los alrededores y que formarán parte de ese entorno opresivo que conocerás poco a poco. El título tiene un apartado visual llamativo, pues está inspirado en el estilo VHS tan propio del horror.

Conocer la historia y la aventura de Jack Williams te conducirá a 2 finales diferentes, así que Terrors to Unveil - Day Off tiene un poco de rejugabilidad. El título promete una narrativa perturbadora que te mantendrá en tu silla y que, por supuesto, te sacará uno que otro susto.

Terrors to Unveil - Day Off está disponible gratis en Steam por unos días

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