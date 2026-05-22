¿Acaso existe algo mejor que conseguir gratis un nuevo juego? Realmente lo dudamos, así que siempre vale la pena echarle un ojo a ese tipo de promociones. De hecho, los jugadores de PC están de suerte, pues ahora misma tienen la oportunidad única de obtener un título muy querido por la comunidad sin costo alguno.

Hay muchas razones por las que las compañías deciden regalar sus títulos a la comunidad de Steam: desde promocionar un nuevo proyecto y atraer nuevos jugadores hasta festejar un aniversario o agradecer el apoyo de la comunidad. Sea cual sea el motivo real, siempre se agradece ese tipo de iniciativas.

En esta ocasión, los usuarios con una cuenta activa en la plataforma de Valve pueden reclamar y conservar para siempre un interesante simulador de automovilismo. Esta experiencia es muy diferente a Forza Horizon 6 y otras propuestas que priorizan las carreras, pues su enfoque está en los aspectos más técnicos detrás de los coches.

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Car Mechanic Simulator 2018 está gratis en Steam por tiempo limitado

Aunque es un juego de nicho que seguramente sólo será del agrado de un grupo pequeño, sospechamos que los jugadores interesados estarán muy felices de tener la oportunidad de ampliar su colección con este regalo especial.

El título es cuestión es Car Mechanic Simulator 2018, que, como su nombre lo delata, permite a los fanáticos asumir el rol de un mecánico de coches. Este proyecto vio la luz del día en 2017, y desde entonces ha logrado construir y mantener una comunidad muy fiel y apasionada al mundo del automovilismo.

Noticias Gratis: este juego de una franquicia muy popular tiene 100% de descuento en Steam y puedes conseguirlo gratis para siempre gracias a una oferta especial Los jugadores de PC tienen hasta el 28 de mayo de 2026 para aprovechar la promoción y reclamar el videojuego de estrategia VER

Este videojuego desarrollado por Red Dot Games y distribuido por PlayWay S.A. forma parte de una promoción especial que reduce su precio a un mínimo histórico. En este momento tiene un genial 100% de descuento, lo que significa que todos los jugadores de Steam, sin excepción, pueden conseguirlo gratis y añadirlo a su colección para siempre.

El estudio a cargo del proyecto reveló que más de 1 millón de personas ya probaron Car Mechanic Simulator 2018, por lo que decidió celebrar este hito con un obsequio especial. Además, aprovechó la oportunidad para promocionar Cheap Car Repair, un nuevo simulador creado por el equipo de Simplicity Games.

Las personas interesadas deben saber que se trata de una promoción de tiempo limitado que finalizará en pocos días, así que lo mejor es actual rápido.

Car Mechanic Simulator 2018 tiene 100% de descuento en Steam y los jugadores de Steam pueden conseguirlo gratis por tiempo limitado

La compañía confirmó que Car Mechanic Simulator 2018 sólo estará disponible gratis hasta el 27 de mayo de 2026, así que la comunidad tiene menos de una semana para añadirlo a su biblioteca digital de Steam. Después de esa fecha, el título regresará a su precio habitual de $19.99 USD, es decir, $227 MXN.

¿Qué es Car Mechanic Simulator 2018?

Este título de Red Dot Games y PlayWay S.A vio la luz del día en julio de 2017, y desde entonces se convirtió en uno de los simuladores de mecánico más queridos por la comunidad. En este momento tiene más de 40,000 reseñas positivas en la tienda de Valve, con un índice de aprobación de 91%.

En esencia, Car Mechanic Simulator 2018 es un juego de 9/10, así que lo mejor será conseguirlo gratis en Steam mientras sea posible, incluso si no es su tipo de experiencia.

Car Mechanic Simulator incluye un gran taller de pintura con una amplia gama de tonalidades

Para aquellos que requieran más información, déjennos decirles que este simulador de mecánico permite a los jugadores conducir, reparar, pintar y personalizar una amplia gama de automóviles. Pero antes de ello, es necesario obtener herramientas y construir un taller para crear un negocio de reparaciones exitoso.

Car Mechanic Simulator 2018 se destaca de sus pares gracias a sus gráficos fotorrealistas, que permiten observar con lujo de detalle los coches. Al respecto, el título da acceso a más de 40 automóviles, más de 10 herramientas y más de 1000 piezas. También incorpora un nuevo sistema de subastas.

En pocas palabras, este popular y querido videojuego de Red Dot Games es un obligado para todos los entusiastas de los autos. Recordamos que los fanáticos tienen menos de una semana para reclamarlo gratis y agregarlo a su librería digital de Steam. Para hacerlo, basta cono iniciar sesión, visitar la página del proyecto y seleccionar la opción “Añadir al Carrito”.

Car Mechanic Simulator 2018 es un simulador con reseñas muy positivas en PC

Pero dinos, ¿qué opinas de este regalo especial? ¿Planeas probar este nuevo videojuego gratuito? Déjanos leerte en los comentarios.

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