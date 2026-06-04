El pasado 27 de mayo iniciaron las celebraciones por Days of Play, un evento anual en el que PlayStation ofrece atractivos descuentos y, por supuesto, regalos para todos sus jugadores. La buena noticia es que aún quedan algunos días llenos de sorpresas que están disponibles gratis para los usuarios de PS5.

De hecho, ya está disponible un atractivo obsequio que es muy fácil de conseguir. PlayStation decidió consentir a sus jugadores con un detalle que hace un homenaje a destacados títulos que se pueden disfrutar en su consola. A continuación, te decimos cómo obtenerlo sin costo.

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PlayStation ofrece gratis una fabulosa recompensa por Days of Play 2026

Además de irresistibles descuentos, Days of Play 2026 llegó con concursos y recompensas especiales para todos los usuarios de PS5. Si eres uno de ellos, te interesará saber que aún estás a tiempo de conseguir la mayoría de regalos de este evento tan especial.

Una de las recompensas gratuitas justo se liberó esta mañana. Se trata de un conjunto de avatares llamado PlayStation Indies. Como su nombre lo indica, son ideales para que demuestres tu pasión por ciertos juegos independientes que son populares en el ecosistema de PlayStation.

Para ser exactos, los avatares muestran personajes o detalles de Baby Steps, Cairn y Lumines, títulos de Devolver Digital, The Game Bakers y Bandai Namco, respectivamente. Cada uno de ellos fue aclamado por sus propuestas originales y únicas, que sorprendieron a muchos usuarios de PS5.

Por ello, PlayStation decidió rendirles un homenaje con la recompensa que ya está disponible gratis. Para conseguir los avatares, es necesario visitar la página web de PlayStation Plus o la página de Days of Play de PlayStation Plus en tu consola y canjear un código, que es diferente según la región. Abajo hay una imagen de los avatares, así como el código necesario para obtenerlos en nuestra región y el resto del mundo, por si acaso:

Los avatares PlayStation Indies ya están disponibles gratis

América - BD3Q-NNBB-5843

Europa, Medio Oriente, África, Australia y Nueva Zelanda - AAET-4A2C-LLNP

Asia - EK8R-B23R-NEJ2

Japón - B4A8-JABE-Q7GL

Corea - 9T2P-CJKC-9GX6

Una vez que canjees el código y recibas los avatares, podrás usarlos para personalizar tu cuenta de PlayStation y demostrar tu pasión por los juegos independientes.

Jugadores de PS5 aún pueden ganar consolas, meses de PS Plus y más regalos

Days of Play 2026 también llegó con torneos para los amantes del juego competitivo. Los usuarios de PS5 con una suscripción activa a PS Plus pueden participar en partidas de Madden NFL 26, NBA 2K26 ,TEKKEN 8, Mortal Kombat 1, EA Sports UFC 5, EA Sports College Football 26, Gran Turismo 7, Astro Bot, Asphalt 9: Legends y Fortnite.

Los mejores jugadores de PlayStation Tournaments podrán ganar un paquete que incluye un PlayStation Portal, un DualSense Edge, 12 meses de PlayStation Plus Premium y $100 USD en crédito para la PS Store.

Todos los participantes serán recompensados con un avatar exclusivo de Days of Play 2026, mientras que los jugadores de Gran Turismo 7 recibirán una decoración exclusiva del evento. El evento, sus ofertas y promociones concluirán el próximo 10 de junio.

El evento de PlayStation concluirá la próxima semana

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