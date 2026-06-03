El pasado martes 2 de junio de 2026 se llevó a cabo el más reciente State of Play, un evento en vivo en el que pudimos ver adelantos y anuncios de los próximos juegos que llegarán a PS5 y otras plataformas en los meses por venir. Sin duda, God of War Laufey fue uno de los puntos altos de la presentación, aunque la ausencia de una fecha de lanzamiento oficial decepcionó a los fans.

La falta de esa información generó temor entre los jugadores, quienes ahora temen que tengan que esperar muchos meses e incluso años para adentrarse en el viaje trepidante de Faye. Afortunadamente, y de acuerdo con uno de los periodistas más confiables del sector, el estreno estaría más cerca de lo que muchos se imaginan.

Video relacionado: La verdadera historia de God of War: la creación, su inspiración y sus orígenes

¿Cuándo estará disponible God of War Laufey?

El avance de 20 minutos confirmó que la nueva entrega de la franquicia de PlayStation y Santa Monica Studio se alejará de Kratos para poner en el centro de atención a Faye, la madre de Atreus. También pudimos ver la acción que ofrecerá el sistema de combate y conocimos a los nuevos personajes.

Todo esto suena muy emocionante, pero los fans terminaron el State of Play con una pregunta razonable: ¿cuándo estará disponible God of War Laufey? El trailer sólo muestra que el juego está “en desarrollo” para PS5, pero sin brindar siquiera una ventana de lanzamiento aproximada.

Por suerte, Jason Schreier, quien es uno de los periodistas más confiables de la industria gracias a sus reportes precisos, calmó las aguas y habló sobre el próximo estreno del spin-off.

Mediante una publicación en su cuenta personal de Bluesky, el escritor de Bloomberg dijo que no había que darle demasiada importancia al hecho de que el avance no incluyera una fecha de lanzamiento. “A diferencia de muchos otros grandes anuncios, [God of War Laufey] no está a años de distancia”, afirmó.

Jason Schreier se abstuvo de entrar en detalles, así que se desconoce cuándo podría debutar el spin-off. Tampoco brindó alguna prueba que respaldara sus afirmaciones ni reveló cuándo podríamos esperar que haya noticias oficiales sobre el proyecto, por lo que debemos tomar sus declaraciones con cautela. Aun así, ya demostró ser una fuente de fiar.

God of War Laufey no tardará años en debutar, y los fans esperan que llegue entre 2027 y 2028

Además, estos reportes coinciden con los rumores del conocido filtrador NateTheHate, quien fue uno de los primeros en indicar a inicios de este año que el próximo título de God of War iba a estar protagonizado por Faye. En aquel momento, señaló que el juego iba a debutar en algún momento de la primera mitad de 2027.

El nuevo spin-off de la franquicia se parecerá más a DmC

Ciertamente, hay que prestar atención a las declaraciones de ambas fuentes. En particular, NateTheHate acertó en muchos de los detalles que filtró hace algunos meses, por lo que es probable que el resto de la información también resulte ser verdad.

Por otra parte, el también informante Shpeshal Nick reveló en marzo que lo que ahora conocemos como God of War Laufey estaría más enfocado en la acción, por lo que su ritmo se parecería más al de un videojuego de la serie Devil May Cry de Capcom que a los títulos más recientes de la saga nórdica de Kratos.

El avance oficial que se compartió en el State of Play confirma que, en efecto, Faye será un personaje muy hábil y ágil capaz de realizar combos aéreos y demás ataques devastadores; y sí, la jugabilidad recuerda a la de un DmC. Finalmente, el adelanto oficial reveló que Jack Quaid, Perlina Lau y Deborah Ann Woll forman parte del reparto protagónico.

El nuevo God of War ya es una realidad y está en desarrollo para PlayStation

Con respecto a la fecha de lanzamiento, es pertinente recordar que a menudo los cambios suelen cambiar. Así pues, no existe garantía de que God of War Laufey vaya a ver la luz del día en 2027.

Pero dinos, ¿crees que el lanzamiento de la nueva entrega está cerca? ¿Cuándo crees que debutará? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás todas las noticias relacionadas con God of War Laufey y el resto de la franquicia si visitas esta página.

Video relacionado: State of Play 2026: Wolverine, God of War Laufey y una lluvia de juegazos

Fuente