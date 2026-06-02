Los jugadores de PC y consolas están de suerte una vez más, pues tienen la oportunidad de ampliar su colección digital con un nuevo y genial regalo. Y es que, como ya se volvió tradición, Microsoft decidió consentir a la comunidad y dar la oportunidad de conseguir completamente gratis un popular exclusivo de Xbox mediante una campaña conmemorativa.

El videojuego en cuestión ya está disponible sin costo alguno y la promoción de tiempo limitado permanecerá vigente durante un mes completo. Y lo mejor es que tampoco hay que cumplir con requisitos molestos, así que cualquier persona puede reclamarlo y conservarlo en su librería personal para la posteridad.

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Tell Me Why está regalado y se puede conseguir gratis en PC y Xbox

Como muchos ya adivinaron, el título gratuito al que nos referimos es Tell Me Why, la aventura narrativa que debutó originalmente en 2020. Ahora mismo está disponible sin costo como parte de los festejos por el Mes del Orgullo, que busca concientizar sobre la lucha por la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTQIA+.

Sin entrar en demasiados detalles para evitar arruinar alguna sorpresa, uno de los protagonistas es un hombre transgénero llamado Tyler Rona, además de que un momento de la historia aparece otro personaje queer. Debido a su gran enfoque en la diversidad, este exclusivo de Xbox Game Studios se volvió un regalo recurrente durante este mes.

Del 1 de junio al 1 de julio de 2026, Tell Me Why tendrá 100% de descuento y se podrá conseguir gratis tanto en las consolas de Microsoft como en PC. Esta oferta estará vigente en Xbox One, Xbox Series X|S y Steam, y dará acceso a la totalidad de la campaña principal.

Al igual que Life is Strange, este proyecto de DONTNOD Entertainment es una aventura narrativa que se divide en episodios. Afortunadamente, esta promoción permite jugar los 3 capítulos que conforman la historia de los hermanos Alyson Ronan y Tyler Ronan.

Aunque no es la primera vez que Microsoft regala este título a la comunidad de consolas y PC, los jugadores que dejaron pasar las oportunidades anteriores ahora podrán agregarlo a su colección sin gastar un centavo. Si lo reclaman durante el periodo correspondiente, se ganarán el derecho de conservarlo para la posteridad y descargarlo en cualquier momento.

Tell Me Why tiene 100% de descuento y está disponible gratis en Xbox y Steam

¿Qué es Tell Me Why?

Tell Me Why sigue los pasos de la serie Life is Strange y presenta una aventura narrativa con un gran enfoque en las decisiones y sus consecuencias. La historia gira alrededor de los hermanos gemelos Alyson Ronan y Tyler Ronan, quienes se reúnen una vez más en un pueblo de Alaska para descifrar los secretos de su niñez.

Aunque la campaña aborda temas complejos y difíciles que pueden resultar ser fácilmente identificables para un sector de la comunidad, el título de DONTNOD Entertainment también presenta elementos sobrenaturales. Por ejemplo, los protagonistas tienen la facultad de usar poderes para resolver acertijos y revivir recuerdos.

Si bien Tell Me Why tiene una calificación media de 77 en Metacritic, los fanáticos fueron más amables y le otorgaron más de 15,000 reseñas positivas en Steam, con un índice de aprobación bastante sólido de 82%. Con esto en mente, quedó claro que vale aprovechar la promoción y descargarlo gratis mientras sea posible.

Los hermanos Alyson Ronan y Tyler Ronan son los protagonistas de Tell Me Why

Los jugadores de PC que reclamen este regalo podrán ahorrarse $185.99 MXN, mientras que los usuarios de Xbox que hagan lo propio se evitarán la necesidad de pagar $549.00 MXN.

Pero dinos, ¿qué opinas de este obsequio? ¿Ya tienes el título en tu colección digital? ¿Lo recomiendas a otros jugadores? Déjanos leerte en los comentarios.

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