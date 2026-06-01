Super Mario Galaxy: La Película es un éxito comercial indiscutible en todo el mundo, e incluso permanece como el estreno más taquillero de 2026 hasta la fecha. Lo anterior es un logro impresionante al considerar que fue repudiada por la crítica especializada y recibió calificaciones muy negativas.

Pero tal como sucedió con la adaptación animada de 2023, la secuela fue del agrado de los fanáticos y el público en general. ¿Cómo es posible que una cinta que fue destrozada por los expertos de cine logre resonar con la audiencia? Un profesor lo tiene claro: Nintendo prioriza a los fanáticos sobre los premios y el reconocimiento artístico.

Video relacionado: El fin de la época dorada de las adaptaciones de videojuegos

El cine de Nintendo quiere cumplir con las exceptivas de los fans

Super Mario Galaxy: La Película tiene un puntaje promedio de 37 en Metacritic del lado de la crítica especializada, lo que hace que sea uno de los estrenos peor calificados de 2026 hasta la fecha. En contraste, ostenta una puntuación de 7.7 por parte de los espectadores. Esa disparidad de opiniones es el resultado de las prioridades de Nintendo.

Hiroaki Ito, profesor asociado de Estudios Cinematográficos en la Universidad de Kumamoto, publicó un artículo en el que analiza a profundidad el éxito de las adaptaciones producidas por Illumination en colaboración con la compañía de videojuegos.

El experto en cine recuerda que la cinta live-action de 1993 recibió críticas muy negativas por parte de los fans y la audiencia en general, además de que tampoco enamoró a la prensa. Según explica, Nintendo aprendió de ese fracaso y por eso ahora prioriza la satisfacción del público por encima de cualquier otra cosa.

Hiroaki Ito también señala que parece que tanto Super Mario Galaxy: La Película como su predecesora de 2023 se crearon “con meticuloso cuidado para evitar dañar la imagen de Mario”. Eso da como resultado una historia que se siente muy “segura” e “inofensiva”, lo que generalmente provoca el disgusto de los críticos profesionales que buscan narrativas más profundas.

En última instancia, el profesor de estudios cinematográficos señala que Nintendo ve estas adaptaciones como una oportunidad para mejorar el valor de su marca, por lo que le resultan indiferentes los reconocimientos y galardones.

“El diseño busca atraer tanto a los adultos que jugaron a Mario en el pasado como a la generación actual de niños. En lugar de buscar galardones para la película, el enfoque principal parece estar en potenciar el valor de la marca como parte de su estrategia de propiedad intelectual y en recuperar el interés para su negocio principal: los videojuegos y productos relacionados”, comentó Hiroaki Ito.

Super Mario Galaxy: La Película tiene una calificación mediocre de apenas 37 en Metacritic

A pesar de las malas críticas, Super Mario Galaxy: La Película es un éxito

Aunque algunos fanáticos podrían preferir que las adaptaciones animadas de la franquicia tomen más riesgos y apuesten por narrativas mejor estructuradas, es innegable que el enfoque de Nintendo da muy buenos resultados en términos comerciales. Al final del día, las taquillas de ambas producciones hablan por sí solas.

La cinta de 2023 recaudó más de $1300 millones de dólares en todo el mundo, mientras que Super Mario Galaxy: La Película va por el mismo camino y ya generó más de $991 millones de dólares. Se espera que la secuela sea el primer filme de 2026 en superar la barrera de los $1000 MDD, pero ya perdió ritmo ante otros estrenos más recientes.

Estas cifras demuestran que las críticas negativas de los expertos en cine y la prensa especializada no tuvieron un impacto en el desempeño de las cintas. Eso sí, Shigeru Miyamoto de Nintendo confesó que le tomó por sorpresa que la segunda entrega recibiera incluso peores calificaciones que la primera película animada.

Super Mario Galaxy: La Película es un enorme éxito comercial, pese a las críticas negativas

Pero dinos, ¿qué opinas del enfoque de la compañía japonesa? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Super Mario Galaxy: La Película.

Video relacionado: ¿Super Mario Bros. es tan mala? Sí, pero..

Fuente