PlayStation se convirtió en la compañía menos favorita de la industria tras anunciar el fin del formato físico y reiterar que los juegos digitales no les pertenecen a los jugadores que gastan dinero en ellos. La comunidad reaccionó y, en consecuencia, los esfuerzos para hackear el PS5 aumentaron en meses recientes y ya se alcanzaron avances significativos en temas de piratería y jailbreak.

Recientemente, ganó visibilidad una aplicación digital que permitía acceder gratis a más de 1600 videojuegos y contenidos descargables para la consola de actual generación. Parece que la compañía japonesa ya tomó cartas en el asunto, pero los hackers mantienen el dedo en el renglón.

Antes de continuar, debemos aclarar que Level Up NO aprueba, promueve ni respalda cualquier tipo de práctica ilegal relacionada con la piratería, el hackeo de consolas, la distribución de copias no autorizadas de juegos, etcétera.

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La aplicación jailbreak para PS5 habría cerrado por culpa de Sony

A mediados de octubre, empezaron a surgir videos en redes sociales que muestran una aplicación no oficial para PlayStation 5. La app, que parece una especie de tienda digital muy similar a la PS Store de Sony, daba acceso gratuito a una enorme cantidad de videojuegos piratas.

Dicha aplicación sólo se podía instalar en consolas modificadas, por obvias razones. Los clips que se viralizaron en días recientes muestran una enorme colección de más de 1600 juegos y DLC, incluidos lanzamientos recientes de franquicias importantes y títulos AAA como 007: First Light, Death Stranding 2, Marvel’s Spider-Man, Silent Hill f, The Last of Us y muchos más.

Según los informes, esa tienda digital no autorizada era compatible con prácticamente todas las PS5 pirateadas, con excepción de los modelos más recientes. Títulos como Marvel’s Wolverine requerían la última versión del firmware 14.00 para descargar las actualizaciones, lo que limitaba el alcance de este proyecto de jailbreak.

Aun así, la tienda pirata representaba un gran peligro para Sony y sus socios. Es fácil asumir que a la compañía japonesa y al resto de estudios les desagrada la idea de que sus juegos estén disponibles gratis para una gran cantidad de usuarios. Así pues,parece que PlayStation ya tomó medidas al respecto.

De acuerdo con los reportes, Sony ya habría emprendido acciones legales para eliminar este proyecto. La comunidad especula que los abogados de la empresa nipona enviaron una carta de cese y desistimiento para detener la distribución y el desarrollo de esta aplicación de piratería, aunque no hay pruebas que confirmen esa versión de los hechos.

Otros usuarios especulan que el creador de la app simplemente decidió abandonar el proyecto por voluntad propia, aunque esas afirmaciones también carecen de fundamento. La realidad es que el sitio web principal donde se descargaba la aplicación dejó de estar disponible y ahora muestra un simple mensaje de error.

Sony ya habría cerrado la aplicación que permitiía conseguir juegos gratuitos en PS5

Los hackers de PS5 no tiran la toalla y continúan con los esfuerzos de piratería

Pero como suele suceder, los hackers no planean rendirse con tanta facilidad. Aunque la aplicación original de PS5 está fuera de línea, alguien la resucitó y la volvió a lanzar al público. Y sí, ahora tiene una biblioteca más grande.

Un usuario de una plataforma dedicada al mundo de la programación se las arregló para reconstruir la aplicación de piratería mediante la descompilación de la versión anterior. Lo más curioso es que la tienda digital no autorizada se expandió y ahora incluye alrededor de 1800 juegos ilegales.

Esta versión reciente sigue disponible, e incluso su creador proporcionó parches e instrucciones detalladas para ayudar a los usuarios a migrar a la nueva aplicación para PlayStation 5. Obviamente, no compartiremos el enlace de la página de Internet ni revelaremos el nombre de la app.

Está por verse si Sony aborda esta controversia y manda más cartas de cese y desistimiento para frenar el desarrollo y la publicación de este tipo de software ilegal.

Lo cierto es que, a raíz de las polémicas de PlayStation, los proyectos de jailbreak vieron un crecimiento exponencial en meses y semanas recientes. Hace poco se informó que los hackers ya lograron correr juegos físicos de PS2 en PS5, e inmediatamente después se reveló que ya es posible hacer lo mismo con títulos de PS3.

El PlayStation 5 ya sufrió su primer Jailbreak, lo que abrió la puerta a la piratería y los hackeos

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